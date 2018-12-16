«Арсенал» проиграл впервые за 23 матча. Не спас и дубль Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» стартовал при Унаи Эмери с двух поражений в чемпионате Англии от «Манчестер Сити» и «Челси», но после этого выдал потрясающую беспроигрышную серию из 22 встреч в разных турнирах. Она включила в себя 14 матчей в АПЛ, шесть – на групповом этапе Лиги Европы и два – в Кубке английской лиги. И вот сегодня эта серия прервалась на 23-м матче на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Бывший главный тренер «Спартака», кажется, предчувствовал, что «Арсенал» не ждёт ничего хорошего в гостях у «святых». По крайней мере, в своём предматчевом интервью Эмери послал сигнал игрокам – нужно прибавлять. «Мы нуждаемся в большем, – сказал сменщик Арсена Венгера. – Команда хорошо провела начало сезона, но сейчас «Арсенал» занимает только пятое место в таблице. Наша цель — быть в четвёрке».

В первом тайме «канониры» владели мячом 62% времени, однако вчистую проиграли по ударам – 3-9 (в створ – 2-5). Нападающий Дэнни Ингс оформил дубль в ворота Бернда Лено за тайм. В эпизоде с первым голом Эктор Бельерин дал свободно выполнить кросс с левого фланга, а Лоран Косельни и Гранит Джака не разобрались, кому опекать соперника. В моменте со вторым голом такую же ошибку Косельни совершил уже на пару со Штефаном Лихтштайнером. Конечно, Джака и Лихтштайнер в роли центральных защитников – это бомба замедленного действия, вот только у Эмери не было особого выбора: Сократис со Шкодраном Мустафи отбывали дисквалификацию, а Роб Холдинг травмирован.

«Арсенал» пытался тащить Генрих Мхитарян. Полузащитник сборной Армении ответил своим дублем (кстати, первым для него в АПЛ) на дубль Ингса. До перерыва Мхитарян вообще забил ударом головой, сделав счёт 1:1. Во втором тайме армянский легионер ещё раз сравнял счёт – мяч влетел в сетку после его удара из-за штрафной и рикошета от защитника.

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Во втором тайме преимущество «Арсенала» во владении выросло уже до 72% времени, а по ударам «канониры» выиграли – 10-3 (в створ – 2-2). Тем не менее гол Мхитаряна так и остался единственным для команды Эмери в эти 45 минут. «Саутгемптон» наверняка был бы доволен ничьей, но в концовке вообще вырвал победу из-за ошибки Лено на выходе. Теперь «Арсенал» отстаёт от лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» на 10 очков.