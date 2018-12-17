«МЮ» готов продать Погба. Вы будете смеяться, но снова в «Ювентус»

А в «инстаграме» Кокорина призвали прийти к Мосгорсуду и поддержать его и Мамаева. 5 главных новостей дня.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на первое место в АПЛ



В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».



Счёт в середине первого тайма открыл Садио Мане, которому ассистировал Фабиньо. Но вскоре Джесси Лингард восстановил равновесие. В конце матча победу ливерпульцам принёс Шердан Шакири, который оформил дубль. Эта победа стала шестой подряд для мерсисайдцев в АПЛ. «МЮ» впервые проиграл в пяти матчах.

Моуринью жалуется на рикошеты. Но «Ливерпуль» был сильнее во всём Моуринью плохо подготовил «МЮ» к матчу.

После матча «Ливерпуль», набрав 45 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (26) остался на шестом месте.

Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»



Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб на административную должность. Аршавин возглавил детский проект «Зенита» под названием «Сириус».



«Цель проекта — окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на два года», — приводит слова Аршавина «Фонтанка».



Напомним, Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры после завершения сезона в чемпионате Казахстана, где игрок выступал в составе «Кайрата».

Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение продать свой первый автомобиль, сообщает AS.



По данным источника, португалец выставил на продажу своё первое авто Audi S3 Coupe за € 20 тыс., несмотря на то что его рыночная стоимость колеблется от € 6 до 10 тыс. Эту машину форвард купил в 2003 году, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».

В «инстаграме» Кокорина призвали прийти к Мосгорсуду и поддержать его и Мамаева



В «инстаграме» нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение с призывом прийти и поддержать его и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева перед заседанием в Московском городском суде 18 декабря. В этот день суд рассмотрит жалобы футболистов на продление срока заключения под стражей.



«18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберёмся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в сообщении.



Кокорин и Мамаев в начале октября приняли участие в двух драках, в которых пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак, глава НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Александр и Павел находятся под стражей в СИЗО с 11 октября. 5 декабря суд продлил срок ареста до 8 февраля 2019 года.

«Кокора, брат, держись! Все мы рядом – от мала до велика» Футболисты поддерживают Кокорина и Мамаева.

Источник: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в январе



«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно может расстаться с французским полузащитником Полем Погба, сообщает Mirror.



По данным источника, главным претендентом на хавбека является его бывший клуб «Ювентус». «МЮ» хотел бы получить взамен боснийца Миралема Пьянича, но более вероятным видится вариант со включением в сделку бразильского защитника Алекса Сандро.



Напомним, что у Погба на протяжении длительного времени существует конфликт с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.



25-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса» за € 105 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Англии, забил три гола и отдал три результативные передачи.