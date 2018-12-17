Месси и без «Золотого мяча» лучший в мире. Вот очередное доказательство

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Леванте» со счётом 5:0. В самом по себе уничтожении аутсайдера фаворитом не было бы ничего примечательного, если бы не одно «но». Великий Месси поучаствовал во всех без исключения голевых атаках сине-гранатовых. Полюбуйтесь, как это было.



35-я минута. Лео ассистирует уругвайскому одноклубнику и другу Суаресу.

Спустя несколько минут Месси увеличивает преимущество гостей после паса Серхио Бускетса.

В начале второго тайма Месси доводит счёт до крупного…

… и он же конвертирует в гол передачу Артуро Видаля, оформляя хет-трик.

Совсем уж неприглядным для хозяев и красивым для гостей счёт сделал Жерар Пике. Тут Лионель ограничился ассистентской ролью.

После путешествия в Валенсию на счету аргентинца стало 24 очка (14 забитых мячей, 10 результативных передач) по системе «гол+пас» в Ла Лиге. Месси первым из игроком пяти ведущих европейских чемпионатов совершил 20 результативных действий в сезоне и незамедлительно «распечатал» третий десяток.

Но и это ещё не всё. Восьмой раз за девять лет Лео достиг отметки в полсотни забитых мячей за год. У кого-то ещё остаются сомнения в его исключительности?