Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE!

Сегодня мы узнаем пары в 1/8 Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

13:45. К жеребьёвке Лиги чемпионов всё готово. Напомним, финал пройдёт первого июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

13:30. Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня мы узнаем, кто с кем сыграет в 1/8 еврокубков. Сначала состоится жеребьёвка Лиги чемпионов. Российских клубов на этой стадии турнира, к сожалению, не осталось.

Мы теряем место в ЛЧ! Когда нас обгонят португальцы в рейтинге УЕФА Из нашего футбола ушли деньги и звёзды. И вот результат.

Процедура жеребьёвки следующая: команды поделены на две корзины: сеяные и несеяные. В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе или из одной страны. Сеяные команды проведут первый матч 1/8 финала на выезде (12/13 или 19/20 февраля), а ответный — дома (5/6 или 12/13 марта).

Победители групп (сеяные): «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания).



Вторые места (несеяные): «Аякс» (Голландия), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Рома» (Италия), «Шальке-04» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).