Сегодня мы узнали соперников «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.

«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Как это было

Лига Европа. Итоги группового этапа

15:30. Завершилась жеребьёвка Лиги Европы! «Краснодар» сыграет с «Байером», а «Зенит» — с «Фенербахче». Хороший жребий, нашим командам по силам пройти дальше. На этом будем заканчивать! Всего хорошего!

15:15. Результаты жеребьёвки:

«Виктория» Пльзень (Чехия) — «Динамо» Загреб (Хорватия),

«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия),

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия),

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия),

"Краснодар" (Россия) — «Байер» (Германия),

«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия),

«Мальмё» (Швеция) — «Челси» (Англия),

«Шахтёр» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия),

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания),

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания),

«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» Киев (Украина),

«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания),

«Фенербахче» (Турция) — "Зенит" (Россия),

«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания),

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия),

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).

15:05. На сцену вышел Джорджио Маркетти. Помогать ему будут Селия Шашич и Рикарду Карвалью.

15:00. Начинаем! Сейчас идёт представление команд.

14:55. Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей жеребьёвке плей-офф Лиги Европы.

Радченко: «Зенит» должен ставить задачи дойти до полуфинала, а лучше выиграть ЛЕ

14:45. Возможные соперники «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы.

14:40. Возможные соперники «Зенита» по 1/16 финала.

14:30. Добрый день! Сегодня мы узнаем, кто с кем сыграет в 1/16 Лиги Европы. Уже состоялась жеребьёвка 1/8 Лиги чемпионов, а в 15:00 мск узнают своих соперников по плей-офф два российских клуба — «Зенит» и «Краснодар».

Мы теряем место в ЛЧ! Когда нас обгонят португальцы в рейтинге УЕФА Из нашего футбола ушли деньги и звёзды. И вот результат.

Процедура следующая: команды разобьют на две корзины. 12 победителей групп и четыре лучших клуба из Лиги чемпионов получат статус сеяных. Сеяных сведут в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами из Лиги чемпионов. Сеяные проведут первые матчи в гостях 14 февраля. Ответные — дома неделю спустя. Клубы, игравшие в одной группе или из одной национальной ассоциации, разводятся по разным парам. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьёвкой.

8 самых крутых матчей российских команд в этом евросезоне Не грусти, что прошло. Улыбнись, что было.

Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Челси» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Динамо» Киев (Украина), «Айнтрахт» (Германия), «Генк» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Байер» (Германия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Зенит» (Россия).



Несеяные: БАТЭ (Беларусь), «Селтик» (Шотландия), «Брюгге» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальмё» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» Вена (Австрия), «Ренн» (Франция), «Славия» Прага (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Виктория» (Чехия), «Цюрих» (Швейцария).