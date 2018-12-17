Лучший молодой игрок мира ходил к диетологу. 5 фактов о Маттейсе де Лигте

1. Почти всё юношество провёл в полузащите

Возможно, самый перспективный центральный защитник мира очень долгое время не играл в центре обороны. Почти до своего 16-летия в академии «Аякса» Маттейс де Лигт рассматривался в качестве игрока опорной зоны или центрального полузащитника. Это нормальная практика для академии «Аякса» — детей должны попробовать на всех позициях, но в итоге она может измениться с физиологическим или техническим развитием. Де Лигт хорошо видел поле, но к 16 годам стало очевидно, что он сильно прогрессирует в персональной опеке и умении выбирать позицию при игре без мяча, а потому перевод в оборону стал логичным шагом. Тем не менее из его прошлой футбольной жизни у него сохранились шикарные диагональные передачи, начинающие атаку, и умение руководить партнёрами, необходимое для футболиста в центре поле. Это делает де Лигта современным защитником, комбинирующим исключительно оборонительные навыки и хорошую игру с мячом.

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2. В девять лет посещал диетолога

Маленький Маттейс развивался очень быстро, но в детстве имел проблемы с весом. Скауты «Аякса» заметили его в школе скромного клуба «Абкауде» в девять лет, и будущего капитана амстердамцев быстро пригласили в академию клуба. Тем не менее первым делом де Лигт отправился не на футбольное поле, а к диетологу. «Меня это не слишком волновало — это было интересно и прикольно. Я прислушивался к советам диетолога и следовал им. До сих пор мне необходимо больше внимания уделять своему питанию и своему телу, чем другим игрокам», — говорит де Лигт.

Практика, при которой совсем ещё юные футболисты отправляются к диетологу, не является редкой в академии «Аякса» — это один из способов оптимизировать работу, довести до основы как можно больше качественных и здоровых ребят. В возрасте, в котором де Лигт попал к диетологу, доля жира должна составлять не более 13% от общей массы ребёнка. Если бы Маттейс не следовал диете, его вполне могли бы исключить из академии.

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3. Мог стать игроком в хоккей на траве

Родители Маттейса не слишком рассчитывали, что сын станет профессиональным футболистом — лишь к его 16-летию они осознали, что это возможно. В родном для де Лигта Абкауде рядом с домом были поля для хоккея на траве и футбола — оба этих вида спорта считаются традиционными для Нидерландов. Однажды де Лигт был записан в секцию хоккея на траве, но, несмотря на то что Йохан Круифф считал принципы обороны в хоккее с мячом полезными для изучения в футболе, играть руками Маттейсу не понравилось. Он сходил всего на одну тренировку, а затем бросил и сосредоточился на футболе. «Это подходило мне больше», — скажет футболист спустя много лет.

4. До 19 лет ни разу не был на дискотеках

«Я не тусовщик, конечно. Мне гораздо больше нравилось собраться у кого-нибудь дома, чем идти на шумную тусовку в паб или на дискотеках. Впрочем, один раз я был в ночном клубе — это было после победы над „Фейеноордом“ в прошлом сезоне. Мы поужинали, а затем поехали в Club Air. Но и это не сделало меня фанатом дискотек», — говорит де Лигт.



Он вообще принадлежит к новому поколению футболистов, которые уделяют больше времени и внимания карьере, чем красивой жизни. Иногда это уходит в крайности, и молодые люди ведут едва ли не затворнический образ жизни. Чтобы понять, какой де Лигт домосед, достаточно такого факта: он по-прежнему живёт с родителями, считает Амстердам слишком суетливым городом и пока не собирается съезжаться со своей подругой.

5. Его делами теперь занимается Мино Райола

Это означает главным образом одно: в ближайшее время мы услышим столько слухов о возможном новом клубе де Лигта, что стоит заранее зажать уши руками. Главное для Маттейса в его 19 лет — не поплыть от давления, под которое Райола всегда ставит своих клиентов своей агрессивной манерой ведения дел. Впрочем, для этого тинейджера есть Барри Хюльсхофф. Бывший футболист «Аякса», рассудительный и уже немолодой человек, Хюльсхофф долгие годы обрабатывал де Лигта с идеологической точки зрения — заставлял его читать книги об «Аяксе», знать историю клуба, быть скромным и целеустремлённым.



Хюльсхофф — почти полная противоположность Райоле, и от него Маттейс не отказался и после того, как стал клиентом самого известного агента мира. «Он мой главный собеседник и своего рода футбольный отец. Раньше он был моим единственным агентом, сейчас он больше мой персональный наставник», — говорит де Лигт. Пока Хюльсхофф оберегает молодого капитана «Аякса», за него можно не переживать — он выдержит испытание славой.