Сегодня Кокорин и Мамаев могут выйти из тюрьмы. LIVE!

12:03. Младшему Кокорину тоже дали слово. «Полностью поддерживаю свою защиту и защиту своих друзей, — говорит Кирилл. — Не понимаю, как мы можем повлиять на следствие и экспертизы. Не думаю, что мы сделали что-то страшное, как это видит вся страна и т.д. и т.п. Надеюсь на ваше высококлассное решение, что вы измените меру пресечения».

11:50. Судья перебивает и торопит адвокатов, постоянно напоминая, что они находятся на апелляции, поэтому нет необходимости пересказывать всю хронологию событий.

11:40. Павел Мамаев разделяет точку зрения коллеги Кокорина: «Всем очевидно, что следственные действия подошли к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем не можем помешать вести дальнейшие действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, присуждается штраф — 350 000. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Все, кто каким-либо образом связан с обвинением, делают всё быстро и четко. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьей в кругу домашнего очага».

11:30. Тем временем Алана Мамаева ведёт альтернативную трансляцию в «Инстаграме». Кому интересно, это здесь. «Забавно, что Паша на суде, а «Чемп» ретвитит меня», — говорит супруга хавбека.

11:28. А вот что думает обо всём Кокорин: «Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более 2 месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить к делу видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы рассмотрели документы. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесён легкий вред».

11:24. Адвокат Кокорина просит изменить меру пресечения: либо выпустить под залог (чтобы он мог продолжать тренировки), либо домашний арест. Стукалова поддерживает, подчёркивая, что лучше залог, потому что нужно тренироваться и заканчивать восстановление. «Доводы, которые приводят следствие, — абсурд», — говорит она.

11:15. Жена Мамаева опоздала на заседание. Ждет результатов в машине. Говорит в «инстаграме»: «Народу немного. Видимо, все поехали к Бутырке».

11:10. Психолог «Зенита» Илюхин: «Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряженном состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на ЧМ. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приемам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику».

11:00. Адвокат Кокорина просит приобщить к материалам дела копию документа о наличии у подзащитного наличия медицинских противопоказаний. Делает это только сейчас, потому что не успели получить их раньше. Речь идет о травме колена. «Зенит» (врач Гришин) пишет: «В ходе профессиональной деятельности была получена травма крестообразной связки. Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен. Необходим комплекс мультидисциплинарной реабилитации: бассейн, зал для профилактики развития артроза. Отсутствие лечения может повлечь развитие артроза к инвалидизации и завершению профессиональной карьеры. Кокорину необходимо врачебное наблюдение».

10:30. Адвокат Стукалова требует отложить заседание (объявить перерыв) до момента, как следователь предоставил результаты медицинской экспертизы. Судья отклоняет просьбу.

10:15. Мама Кокориных благодарна и тем людям, которые пришли.

10:11. Накануне в «сторис» в «инстаграме» Кокорина прозвучало предложение собраться под стенами Мосгорсуда. Но живого отклика в массах оно не нашло… Людей совсем немного.

10:00. Ребята пришли поддержать задержанных футболистов. Угрожают забрать за несанкционированный пикет.

9:50. Группа поддержки форварда «Зенита».

9:40. Оптимисты из числа поклонников Александра.

09:30. Сегодня, 18 декабря, Московский городской суд рассмотрит апелляции адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста. Наши корреспонденты передают с места события. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию заседания.

Тем временем в «инстаграме» Кокорина появилось сообщение с призывом прийти к зданию суда и поддержать задержанных футболистов. «18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберёмся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в обращении.

«Кокора, брат, держись! Все мы рядом – от мала до велика» Футболисты поддерживают Кокорина и Мамаева.

Напомним, 8 октября Кокорин, Мамаев и их друзья участвовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали чиновник Минпродторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Первоначально футболисты по решению суда были помещены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Но затем суд продлил им меру пресечения по ходатайству следствия.