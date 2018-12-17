Что нужно знать о соперниках «Зенита» и «Краснодара»

«Байер»

Соперник: «Краснодар».

Стоимость состава: 404,2 млн евро.

Место в рейтинге УЕФА: 28.

Главные лица

Летом клуб расстался со своим звёздным голкипером Лено, который перебрался в «Арсенал». Сложно сказать, насколько в этом виноват новый кипер Лукаш Градецки, но с ним «Байер» стал пропускать куда больше. Из тех лидеров, что остались, — Юлиан Брандт, Жонатан Та и Кевин Фолланд. Последний забил в этом сезоне 5 мячей и является лучшим бомбардиром команды в Бундеслиге. Юный новичок Паулинью, за которого немцы отдали почти 20 млн евро, пока не освоился в Европе и частенько смотрит футбол со скамейки.

Фото: Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images

Позиции в лиге

Прошлогоднее пятое место пока остаётся недосягаемым — в этом сезоне «Байер» не может вырваться из серединки. Сейчас идёт 11-м, при этом многовато пропускает (27 мячей в 15 играх). В сравнении с началом сезона, правда, дела налаживаются — там было три поражения на старте, а в последнее время клуб стабильно берёт очки. В конце октября «Байер» катком прошёлся по «Вердеру» и разгромил его на выезде со счётом 6:2.

Путь к плей-офф

В этом году Лига чемпионов прошла мимо, поэтому еврокубки сразу начались с турнира попроще. Там у Леверкузена не возникло никаких проблем — четыре победы в шести играх и первое место в группе. Единственное поражение было в Швейцарии — местному «Цюриху», с которым он и вышел из группы. В еврокубках раззабивался форвард Лукас Аларио (4 гола), у которого в Бундеслиге всё не так здорово. Кстати, «Байер» играл в группе с кипрским АЕКом и накидал ему девять мячей в двух играх. Кажется, кое-кого эти результаты могут согреть.

Фото: VI Images via Getty Images

«Фенербахче»

Соперник: «Зенит».

Стоимость состава: 90,30 млн евро.

Место в рейтинге УЕФА: 47.

Главные лица

В составе стамбульского клуба полно звёзд. В обороне играют Мартин Шкртел и наш Роман Нойштедтер, в центре бегает Матье Вальбуэна, в атаке – Андре Айю и грозный Ислам Слимани, взятый в аренду у «Лестера». А ещё – чилиец Маурисио Исла. Громких имён хватает, другое дело, что некоторые из перечисленных, похоже, уже больше напоминают сбитых лётчиков. Настоящей и единой команды у турок пока нет. Может, появится с новым тренером Эрсуном Яналом.

Позиции в лиге

Дела у «Фенера» в этом сезоне идут не просто плохо, а катастрофически. В начале чемпионата клуб пережил настоящий бунт, в результате которого пострадал бывший главный тренер Филлип Коку, а заодно три «сливавших» его помощника. Недавно был уволен и другой специалист – Эрвин Куман. Случилось это после крупного поражения от «Акхисара» (0:3) в прошлом туре. Сейчас «Фенербахче» занимает 17-е место из 18 (+3=5-7). В качестве наказания за постоянные неудачи президент уже начал отправлять игроков домой не на самолёте, а на автобусе.

«Мы завернём в ковёр труп твоей карьеры». История безумного бунта в «Фенербахче» Заговоры, предатели, карманные журналисты – полный комплект.

Путь к плей-офф

«Фенербахче» начал евросезон в Лиге чемпионов, но сразу же споткнулся в отборе на «Бенфике» и вылетел в турнир рангом ниже. Из группы Лиги Европы команда кое-как вышла, хотя соперники, мягко говоря, были средненькими: загребское «Динамо» (которое и заняло уверенное первое место с 14 очками), «Спартак» из Трнавы (семь очков) и «Андерлехт» (три очка). Стамбульский клуб набрал восемь баллов (семь из них – в домашних встречах) и вышел в весну со второго места.