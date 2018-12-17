«Ливерпуль» вынесет нынешнюю «Баварию». Вообще без вариантов

Жеребьёвка ЛЧ подарила нам несколько мощнейших встреч уже в первом раунде плей-офф. Например, «ПСЖ» – «МЮ», но лишь один матч можно считать досрочным финалом. Речь про «Баварию» и «Ливерпуль», конечно.



Удивительно, что эти команды практически не играли между собой. Вряд ли вы назовете, когда это случилось последний раз. В 2001 году «Бавария» и «Ливерпуль» встретились в Суперкубке. Тогда команда Хитцфельда уступила англичанам 2:3. На тот момент в составе мюнхенцев блистали Джоване Элбер, Оливер Кан, а в центре защиты выступал Роберт Ковач, который сейчас с братом тренирует «Баварию». До этого команды встречались в еще более далеком 1981 году – в 1/2 финала Кубка чемпионов. В том противостоянии в составе «Баварии» отличился Карл-Хайнц Румменигге (нынешний председатель правления). Тогда, кстати, взяли вверх так же англичане.

В 21-м веке мы привыкли считать Мюнхен одним из пяти фаворитов Лиги чемпионов – в любом из сезонов. При этом в «Баварии» примерно одни и те же звезды уже пять лет не могут выйти в финал Лиги чемпионов.



А вот «Ливерпуль» Клоппа в еврокубках всегда доходит до финала:

Сезон-2015/16 – финал ЛЕ

Сезон-2016/17 – не участвовал в еврокубках

Сезон-2017/18 – финал ЛЧ.

Это имеет куда больше значения, чем матчи, которым десятки лет. Сейчас «Ливерпуль» – одна из тех команд, которым удобна система игры на вылет (как например и «Атлетико»). В чемпионате можно проиграть пару матчей подряд, а в плей-офф – нет. Тут ключевое: придельная концентрация. В этом плане «Ливперуль» выглядит именно такой командой с горящими глазами. Мерсисайдцы умеют побеждать на заказ в конкретной встрече. По сути у «Ливерпуля» на прошлой неделе был матч на вылет с «Наполи» – пожалуйста, 1:0 в пользу Клоппа.

Кстати о Клоппе. Для него принципиально противостояние с «Баварией». Этот тренер всю свою жизнь думает о том, как противостоять Мюнхену. Да, он держал в голове «Баварию» больше находясь в Германии, но игроки остались во многом те же, с теми же самыми характеристиками. Хотя некоторые явно сбавили из-за возраста. Роббену в январе исполняется 35 лет. Рибери уже 35 лет.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Как это было Стали известны все пары в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сути за пять лет из новых звезд появился только Киммих. А Комман уже заканчивает карьеру из-за травм! Большой привет врачу «Баварии» Мюллер-Вольфарту. Тому самому, который лечит кровью телят. Тому самому, кого выгонял Гвардиола. «Бавария» вернула 76-летнего врача. И с одной стороны можно говорить, как в Мюнхене чтят традиции. С другой – Коман утверждает, что не переживет еще одну травму. И это в 22 года с лучшим в мире спортивном оборудовании, которым располагает «Бавария».

В общем, «Бавария» стала устаревшей командой с устаревшим руководством, которое видит подбор кадров по принципу свой/чужой. И за два месяца вряд ли ситуация поменяется.



И, наконец, последняя (очень простая) мысль в пользу английского клуба:



«Ливерпуль» играет в АПЛ против таких команд, как «Бавария».

«Бавария» не играет в Бундеслиге против таких команд, как «Ливерпуль».



Понятно, что «МЮ» не является копией «Баварии», но значительное сходство есть. А мюнхенцы просто не привыкли играть под таких бешенным прессингом. Тут не то что центральным защитникам будет тяжело начинать атаки, а и вовсе Нойер превратится в главного плеймейкера.



Раз в «Баварии» так чтут традиции, то похоже продержатся и традиции уступать «Ливерпулю».