Жозе Моуринью пинают все. Даже бывшие

Если вы не были в коме последние пару месяцев, то знаете, что дела у Жозе Моуринью плохи. Не просто плохи, а ещё хуже. И что делать, кажется, никто не знает. Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает терпеть португальца (во многом из-за прописанной компенсации в 26 млн евро) и его провалы. По информации британских СМИ, новый KPI для Жозе – Лига чемпионов. Пока не вылетел, сохраняет доверие. Хорошо, что следующие матчи только через два месяца, ведь в 1/8 финала «МЮ» достался «ПСЖ». Впрочем, к февралю окончательно будет понятно, борется ли Моуринью за что-то, кроме Лиги чемпионов.

Удивительно, но в такой ситуации португалец продолжает быть дерзким и грубым относительно своих критиков. Новая война – с Икером Касильясом. Формально всё начал сам вратарь, когда в интервью вспомнил историю своего ухода из «Реала». «Кажется, нам надо было с ним серьёзно поговорить, но я ставил клуб выше своих личных амбиций, поэтому молчал. Но, думаю, если бы ситуация повторилась вновь, я бы взял быка за рога и выступил против Жозе», – анализировал Икер. Разумеется, Моуринью всё это передали, и он ответил максимально пренебрежительно. «Интервью Касильяса – это выступление одного из тех, чья карьера уже практически закончилась. Могу заверить, что он ошибается, думая, что не конфликтовал со мной. Просто делалось всё в стиле, которым он владеет лучше всего: исподтишка»», – панчил Жозе.

Моуринью жалуется на рикошеты. Но «Ливерпуль» был сильнее во всём Моуринью плохо подготовил «МЮ» к матчу.

Проблема в том, что результаты «Манчестер Юнайтед» постоянно ставят тренера под удар. В воскресенье «дьяволы» довольно бездарно слили матч «Ливерпулю», и у этого результата было сразу несколько последствий. Во-первых, отставание «МЮ» от лидера выросло до 19 очков. Во-вторых, этим самым лидером стал «Ливерпуль». В-третьих, всё это на глазах у сэра Алекса, который свою оценку дал без слов:

После матча Жозе зачем-то начал перечислять команды, которые он тренировал, объясняя, что каждая была по-своему лучшей. «Порту» с идеальным перестроением из атаки в защиту, «Интер» с идеальной обороной, «Реал» с топ-футболом для контратак. Закончил всё тем, что игроки определяют игру команды. И вообще почти всё зависит от их класса. Короче, очередной наезд на своих футболистов.

Касильяс отреагировал тем же вечером. «Прочитал в одной из португальских газет, что футболисты в моём возрасте находятся на финише карьеры. Это точно, полностью согласен. Но есть вопрос: как определить, что финиш карьеры наступил у тренера? Когда и в какой момент понятно, что они не тянут?» – затвитил Икер. И за сутки собрал 57 тыс. лайков и под 20 тыс. ретвитов.



Касильяс стал главным героем английской и испанской прессы, даже не упомянув имени человека, про которого размышлял. Элегантный троллинг особенно оценили в Британии.

Икера Касильяса хотят вернуть в сборную Испании. Он уже сказал, что готов Де Хеа продолжает косячить в матчах за страну.

Вся эта история не только в очередной раз доказывает, что Жозе уже не тот. Это частично объясняет и нынешние конфликты португальца, его провалы в руководстве в нынешнем клубе. Все давно в курсе того, что у Моуринью не строятся отношения с Полем Погба. Игрок и тренер не устраивают друг друга на всех уровнях взаимодействия. И есть достаточно много доказательств того, что этот конфликт дополнительно разжигается стороной игрока и лично агентом Мино Райолой. Он не любит Жозе, а любит деньги. Если Погба в очередной раз перейдёт в топ-клуб, его представитель получит очередной топ-процент от сделки. Сейчас Поль сидит на скамейке, в нём заинтересован «Ювентус» – трансфер возможен уже в январе. И в значительной степени Моуринью жертва этой ситуации. Но кто будет тебя жалеть, когда ты после матча ругаешь своих футболистов, а затем тебя унижают те, с кем ты ссорился раньше? Жозе не вывозит ни «Ливерпуль» на футбольном поле, ни подколы в «Твиттере». Как определить, что тренер закончился? Возможно, для этого уже есть все данные.