Новогодний подарок для Геркуса

«Спартак» объявил о переходе Айртона Лукаса



«Спартак» и «Флуминенсе» согласовали условия перехода в российский клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба москвичей.



Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. «Флуминенсе» занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.



Ранее бразильские СМИ сообщили, что сумма трансфера должна составить около € 7 млн. По информации «Чемпионата», «Спартак» рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19



В Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.



Итоги жеребьёвки:



«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд)

«Лион» — «Барселона»

«Рома» — «Порту»

«Аякс» — «Реал»

«Ливерпуль» — «Бавария»



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта. 15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.



Напомним, на групповом этапе Россию представляли два московских клуба – ЦСКА и «Локомотив», однако обе команды финишировали на последних местах в квартетах и выбыли из розыгрыша турнира.

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Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19



В Ньоне (Швейцария) завершилась церемония, на которой прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы.



Итоги жеребьёвки:



«Виктория Пльзень» — «Динамо» (Загреб)

«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»

«Рапид» — «Интер»

«Славия» — «Генк»

«Краснодар» — «Байер»

«Цюрих» — «Наполи»

«Мальмё» — «Челси»

«Шахтёр» — «Айнтрахт»

«Селтик» — «Валенсия»

«Ренн» — «Бетис»

«Олимпиакос» — «Динамо» (Киев)

«Лацио» — «Севилья»

«Фенербахче» — «Зенит»

«Спортинг» — «Вильярреал»

БАТЭ — «Арсенал»

«Галатасарай» — «Бенфика»



Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля, ответные встречи – 20 и 21 февраля. 22 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира.



Напомним, на групповом этапе Лиги Европы Россию помимо «Зенита» и «Краснодара» представлял московский «Спартак». Красно-белые не сумели выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс».

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Источник: Геркус покинет пост гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года



Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост до конца 2018 года, сообщает Sport_inside. По информации источника, после ухода Геркус останется в российском футболе, но перейдёт на более масштабную должность.



Геркус возглавляет московский«Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита»: с 2008 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба.



«Локомотив» при Геркусе стал чемпионов России по итогам сезона-2017/18, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/17.

Ильзат Ахметов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»



Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил национальную премию «Первая пятёрка», вручаемую под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Награды также получили бывшие тренеры Ахметова Сергей Никитин и Владимир Александров.



Игрока «армейцев» на первое место поставили 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги, наставников юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов. Всего он набрал 202 балла. Вторым по итогам голосования стал другой полузащитник ЦСКА — Иван Обляков (177 баллов). Замкнул тройку хавбек «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).



Игроки ЦСКА становятся лауреатами премии «Первая пятёрка» третий год кряду. В 2017 году награду получил форвард Фёдор Чалов, а в 2016-м — полузащитник Александр Головин.

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«Локомотив» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА



Стали известны итоги жеребьёвки плей-офф Юношеской лиги УЕФА.



По результатам отбора в 1/16 финала молодёжного турнира московский «Локомотив» сыграет с загребским «Динамо». Встреча команд состоится 19 февраля в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Напомним, по итогам группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив», набрав 10 очков, занял второе место в группе D и вышел в 1/16 финала турнира. Также 10 очков набрал «Галатасарай», у которого с «Локомотивом» оказалось полное равенство по личным встречам, но «железнодорожники» оказались выше по общей разнице мячей. В заключительном туре «Локомотив» разгромил гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 4:1.

«Бешикташ» подтвердил уход Пепе



«Бешикташ» на официальном сайте подтвердил уход защитника Пепе. Накануне в СМИ появилась информация, что турецкий клуб и 35-летний португальский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



Ранее сообщалось, что Пепе интересуются представители английской Премьер-лиги, в том числе «Вулверхэмптон».



«Спасибо за всё болельщикам „Бешикташа“, сотрудникам клуба, товарищам по команде за веру в меня. Вы заслуживаете самого лучшего. Никогда вас не забуду», — написал Пепе на странице в «Твиттере».



Пепе перешёл в «Бешикташ» в 2017 году после 10 лет пребывания в мадридском «Реале», с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов и столько же раз становился чемпионом Испании. Кроме того, защитник является триумфатором чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Китайский клуб предложил «Барселоне» € 65 млн за Малкома



Полузащитник «Барселоны» Малком привлёк внимание клубов китайской Суперлиги, сообщает AS.



По информации издания, интерес к бразильцу проявляют сразу несколько китайских клубов. Более того, один из них уже сделал сине-гранатовым предложение о переходе игрока в размере € 65 млн. При этом уточняется, что сам Малком и его окружение пока не высказывали руководству своё мнение и ждут решения клуба.



Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек хочет покинуть «Барселону». Позже Малком опроверг слухи, заявив о готовности доказывать свой уровень и бороться за место в стартовом составе команды.



Малком перешёл в «Барселону» минувшим летом из «Бордо» за сумму около € 40 млн. В нынешнем сезоне он провёл 5 матчей в испанской Примере, не отметившись результативными действиями.