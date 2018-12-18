«Фенер» упустил победу, ведя 2:0. Такой Нойштедтер помог бы «Зениту»

Жаль, что «Зенит» встретится с «Фенербахче» не в декабре. Сейчас лидер РПЛ в любом состоянии переиграл бы эту команду.

«Фенербахче» на 17-м месте – это какой-то розыгрыш! Нелепая шутка. Комедия положений в турнирной таблице. Всё равно что «Зенит», «Спартак» или ЦСКА оказались бы в зоне вылета в чемпионате России. 19-кратный чемпион Турции должен всегда бороться за золото, как было в прошлом сезоне, когда «жёлтые канарейки» финишировали вторыми и завоевали путёвку в Лигу чемпионов. Это заложено в ДНК клуба. Тем не менее на сегодня соперник команды Сергея Семака по 1/16 финала Лиги Европы застрял на предпоследнем месте в Суперлиге – всего с тремя победами при шести ничьих и семи поражениях в 16 турах.

Всё началось с приходом в «Фенербахче» нового президента Али Коча, который назначил на пост главного тренера Филлипа Коку. Голландцу подписали приговор в Турции интриги внутри команды. Коку сделал добрый жест – согласился работать со штабом предыдущего наставника, но оказалось, что пригрел на груди змею. Точнее, сразу несколько змей. Три тренера Тургай Алтай (аналитик), Мурат Озтюрк (по вратарям) и Альпер Асчи (по физподготовке) стали копать яму новому главному, делая всё, чтобы «Фенербахче» проигрывал. Им помогал 37-летний голкипер Волкан Демирель. Когда президент узнал о происходящем, он выкинул из клуба Алтая, Озтюрка и Асчи, а капитана Демиреля сослал в дубль вместе с марокканскими легионерами Набилем Дираром и Атифом Шахешухом. Подробнее об этой потрясающей истории можно прочитать здесь:

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Правда, 29 октября в отставку был отправлен и сам Коку. На тот момент «Фенербахче» занимал 15-е место с девятью очками. Главным тренером назначили его ассистента голландца Эрвина Кумана, при котором результаты принципиально не улучшились. «Жёлтые канарейки» упали в зону вылета в чемпионате Турции, но сумели сохранить второе место на групповом этапе ЛЕ и вылезти в 1/16 финала. Из Лиги чемпионов команда выбыла ещё в третьем квалификационном раунде, проиграв по сумме двух матчей португальской «Бенфике» – 0:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

Три дня назад Куману сообщили об увольнении… по телефону, когда «Фенербахче» возвращался из Трнавы в Стамбул с игры Лиги Европы. Третьим за сезон наставником стал 57-летний Эрсун Янал, который уже возглавлял команду в сезоне-2013/14 и привёл её к золотым медалям. Кстати, публиковалась информация, что новым тренером должен стать Мирча Луческу, но слухи так и остались слухами. Было бы забавно, если бы румын встретился в еврокубке с «Зенитом» и своим бывшим помощником Семаком.

«Фенербахче» — «Эрзурумспор» — 2:2 Фото: VI Images via Getty Images

Зато в Петербург вернётся 34-летний экс-защитник сине-бело-голубых Мартин Шкртел, переходивший из «Зенита» в «Ливерпуль» в январе 2008 года за 10 млн евро. Доводилось выступать на новом зенитовском стадионе и напарнику словака по центру обороны Роману Нойштедтеру – за сборную России. Нойштедтер и Шкртел лидируют в «Фенербахче» по количеству сыгранных минут в нынешнем сезоне, так что будущих оппонентов Артёма Дзюбы уместно назвать ключевыми игроками «жёлтых канареек». До середины августа выступал за стамбульский клуб и экс-полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, но потом бразильца продали в «Аль-Наср» за 10,5 млн евро: «Фенербахче» сегодня тоже вынужден считать деньги и как-то компенсировать финансовые потери из-за неудачи в ЛЧ. Вспоминая отношения двух клубов, добавим, что в прошлом сезоне петербуржцы отдавали туркам в аренду защитника Луиша Нету.

В понедельник вечером, через несколько часов по окончании жеребьёвки плей-офф ЛЕ, «Фенербахче» вышел на первый матч под руководством Янала. Вице-чемпион Турции принимал на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» соседа по таблице – «Эрзурумспор», который тоже имел 14 очков.

Новый тренер выбрал тактическую схему 4-3-3. По именам состав «Фенербахче», конечно, впечатляет. В обороне играют Нойштедтер, Шкртел, Маурисио Исла (сборная Чили), Хасан Али Калдырым (сборная Турции), в полузащите – Мехмет Топал (сборная Турции) и очень талантливый 19-летний Эльйиф Эльмас (сборная Македонии), за которым внимательно следят топ-клубы Европы во главе с «Реалом». В группе атаке – экс-вингер московского «Динамо» Матье Вальбуэна, а также поигравшие в АПЛ нападающие Андре Айю (сборная Ганы, арендован у «Суонси») и Ислам Слимани (сборная Алжира, арендован у «Лестера»).

«Фенербахче» выдал два разных тайма. В первой половине преимущество по всем статьям: 69% владения мячом, удары в створ – 4-0 (всего – 6-0). Во второй половине крайне неудачная попытка сохранить победу: лишь 39% владения мячом, удары в створ – 1-3 (всего – 8-6).

С первых минут «жёлтые канарейки» стремились быстро разыгрывать мяч и запутывать оборону соперника перемещениями игроков. Так хозяева забили первый гол, когда после нескольких передач в центре развернули атаку на правый фланг, откуда Исла выполнил кросс на дальнюю штангу. Айю открылся в нужной точке и забил ударом головой. На исходе получаса «Фенербахче» сделал счёт 2:0 после подачи углового в исполнении Вальбуэна: Шктрел в лучших британских традициях продавил защитников.

С началом второго тайма команда Янала продолжила атаковать, и на 47-й минуте была поймана на ошибке. Исла сделал рывок к чужим воротам, надеясь на передачу от Вальбуэна, но француз сыграл неточно. Через зону правого защитника пошёл контрвыпад. Нойштедтер страховал чилийца – его обыграли. В обороне хозяев случился разрыв, которым воспользовался «Эрзурумспор». После этого «Фенербахче» стал играть осторожнее, однако усталость накапливалась, и в компенсированное время соперник «Зенита» всё равно пропустил. Гости чуть-чуть нарушили принцип фэйр-плей. Топал просил остановить игру, так как получил повреждение, а «Эрзурумспор» продолжил наступление с передачей в штрафную. Топал не смог толком выбить мяч – и Леннарт Тай забил ударом в дальний угол с рикошетом от ноги Нойштедтера.

Реакцию Янала на упущенную победу можно передать одним видео:

«На протяжении 40 минут мы выглядели очень хорошо, – сказал тренер. – Потом наши креативные игроки стали действовать хуже, потеряли ритм. Но гол в концовке команда не должна была пропускать. Думаю, сможем исправить ситуацию как можно скорее, если будем с таким энтузиазмом работать все вместе. У «Фенербахче» есть цели, и мы их достигнем».

24 декабря «жёлтые канарейки» проведут выездной матч чемпионата с «Антальяспором», после чего почти на месяц уйдут в зимний отпуск. Но до встречи с «Зенитом» у «Фенербахче» будет четыре официальных игры. С точки зрения практики турки получат определённое преимущество.