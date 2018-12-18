«МЮ» уволил Моуринью. И выложил фото стадиона

Первая реакция со всего мира.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с Жозе Моуринью. Тренер проработал в клубе два с половиной года. За это время он выиграл три трофея и привёл команду ко второму месту в АПЛ.

Начало текущего сезона стало разочарованием: после 17 туров «МЮ» отстаёт от лидера на 19 очков и на 11 очков – от четвёртого места, которое даёт право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда вышла в плей-офф ЛЧ, но в чемпионате в последних трёх турах одержала только одну победу. Последним матчем для Моуринью стал выезд на «Энфилд». «Ливерпуль» оказался сильнее «МЮ» во всём.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

В заявлении клуба сообщается, что до конца сезона команду примет временный тренер (его имя пока неизвестно), одновременно ведётся работа по подбору тренера на долгосрочную перспективу. Отметим, что новость об увольнении в аккаунте клуба в «Твиттере» сопровождается фотографией стадиона, а не Моуринью.

Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака» Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.

За короткое время новость собрала больше десятка тысяч ретвитов и тысячи комментариев. Увольнение Моуринью вызвало неоднозначную реакцию, но многие не скрывают радости.

«Моуринью покинул «Реал» через месяц после разгрома от «Боруссии» Клоппа. Через три года он был уволен из «Челси» через месяц после поражения от «Ливерпуля» Клоппа на «Стэмфорд Бридж». И вот это происходит снова! Спасибо, Клопп!»

«Погба показывает Моуринью, где выход из Манчестера».

«Я что один, кому его жаль? Желаю ему всего наилучшего в будущем».



Другие пользователи соцсети также бурно реагируют на новость.

«2004 год: я уничтожу «МЮ». 2018 год: миссия выполнена».

«Синдром третьего сезона в действии. 17 декабря – уволен из «Челси». 18 декабря – уволен из МЮ».

«Процент побед всех тренеров «МЮ» в последние 10 лет».

«Грустно, что Моуринью уволен. Грустно фанатам «Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«Моуринью уволен в ШЕСТОЙ раз в карьере. Вот кто специалист по провалам».

«Последние действия Моуринью» в качестве тренера «МЮ»: продлил контракт Смоллинга и проиграл «Ливерпулю». Увольнения стоило ожидать».

«Нормальный, Умный, Опытный и Уволенный».

Жозе Моуринью пинают все. Даже бывшие Как определить, что тренер закончился.

Напомним, днём ранее к критике в адрес Моуринью присоединился Икер Касильяс. Он спросил, как тренеру понять, что его время ушло и ему пора на пенсию.