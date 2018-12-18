Оланаре выгнали из нового клуба. Он опаздывал на тренировки и вызывающе себя вёл

Оланаре вернулся из «Амкара» в ЦСКА в мае этого года, но Виктор Гончаренко тогда сказал: «Если Аарон не изменится, ему придётся искать новую команду». Не изменился – на сборы с командой он не полетел, а в середине августа ЦСКА объявил, что клуб расторг контракт с нигерийцем по обоюдному согласию. Почти сразу же появились новости о том, что нападающим интересуется «Спортинг». Переговоры одно время велись активно, но лиссабонский клуб от Оланаре всё-таки отказался. Ходили слухи и про «Порту» — с ним тоже не сложилось.

Оланаре: сейчас я в порядке — нет давления, которое было в ЦСКА Оланаре сорвал стоп-кран московского поезда пяткой. О переносе матча, сравнении со Златаном и суровой Перми он рассказал «Чемпионату».

В итоге вместо Португалии Аарон поехал в Израиль — в октябре он подписал контракт по системе «1+1» с иерусалимским «Бейтаром». Кстати, полное название команды звучит так: «Бейтар Трамп Иерусалим». Имя американского президента появилось в мае этого года – в знак признания. Дело в том, что 6 декабря 2017 года Белый дом принял решение признать Иерусалим столицей Израиля, а Трамп распорядился перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Так вернёмся к нашему нигерийскому знакомому.

В дебютном матче против «Бней Иегуды» Оланаре на 60-й минуте забил роскошный гол – дальним ударом в девятку (можете посмотреть видео здесь). Но «Бейтар» проиграл 1:5, поэтому про гол дебютанта никто и не вспомнил – пресса вовсю обсуждала разгром самой популярной команды. Знакомый израильский журналист рассказывал, что «Бейтар» в Израиле – как «Спартак» в России: что бы ни случилось, шума будет много.

Либо так сложилось, либо в этом есть правда какая-то закономерность, но чуть позже про Оланаре всё же написали. Только далеко не самое приятное: израильская пресса рассказывала, что он опаздывает на тренировки, пропускает собрания, вызывающе себя ведёт и регулярно получает штрафы за нарушение дисциплины. Ситуация накалилась, когда в матче с «Хапоэлем» (Беер-Шева) без разрешения тренера ушёл в раздевалку сразу же после того, как его заменили. Ну а кульминацией стали две жёлтые, которые нападающий получил в следующей игре. И «Бейтар» снова проиграл – на этот раз в меньшинстве.

Ответственность за это поражение возложили на нигерийца: во-первых, его взяли в сложное для команды время, чтобы он помог клубу выбраться с последнего места; во-вторых, под такие задачи и зарплату дали соответствующую – 325 тыс. евро. Но самый высокооплачиваемый игрок «Бейтара» надежд не оправдал.

«В клубе странная атмосфера, — рассказывает журналист ESPN Михаил Ёхин. — Летом поменялось руководство — раньше владельцем «Бейтара» был какой-то мафиози, он же и тренировал команду. Но клуб купил молодой, амбициозный парень, который начал всё строить, можно сказать, заново. Поставил хорошего тренера, создал условия для игроков, потому что после того мафиози в клубе непонятно что творилось. Но сезон начался из рук вон плохо, хотя ещё в прошлом сезоне команда боролась за чемпионство. Может, в такой атмосфере Оланаре и подумал, что приехал на халяву и может делать всё, что хочет.

Несмотря на все выходки Аарона, руководство клуба решило потерпеть. Правда, терпения хватило ненадолго: после игры с «Хапоэлем» (Беер-Шева) нигериец не приехал на тренировку, а на следующий матч, который он пропускал, но посетить был обязан, приехал в середине первого тайма. В итоге «Бейтар» разорвал контракт с Оланаре – через два месяца после того, как он был подписан.

Теперь его агент подыскивает ему варианты в России. Только найдёт ли, с такой историей-то?