«Кононов? Каррера тоже доверял молодым, так что на моё решение это не влияло»

Наилю Умярову 18 лет. Только в июне он дебютировал в составе «Чертаново» в ФНЛ, а уже в ноябре стало известно о его переходе в «Спартак». «Чемпионат» знакомится с молодым игроком «красно-белых».



— Почему вы начали заниматься именно футболом – это произошло из-за влияния родителей?

— Родители на меня не особо влияли. Отец раньше занимался футболом, но на любительском уровне. Мама говорила, что я ещё в животе начал пинаться. Играть с отцом начал вгода два, а в пять лет поступил в академию «Сызрани». Там меня ставили заниматься с ребятами старше на два-три года, только на турнирах я играл за свой год.

— Как вас удалось закончить школу с золотой медалью, учитывая постоянные тренировки?

— Здесь очень многое зависело от школы, а это была спортивная школа. Мне шли навстречу, относились лояльнее – я много занимался дистанционно. Всегда хотелось золотую медаль, потому что нужно добиваться самого лучшего.



— Когда узнали о варианте продолжить карьеру в «Спартаке», о чём подумали в первую очередь?

— Переход в «Спартак» произошёл очень быстро. После игры с «Лучом» ко мне подошли наши руководители и сказали, что есть такое предложение. Если я соглашался, то уже на следующий день надо было пройти медицинское обследование и решать с контрактом и возможными перспективами. Родителям, видимо, сказали раньше, но они мне ничего не рассказывали. Я посоветовался с ними, но, естественно, вообще не сомневался, решил всё сразу.

— Что удалось выяснить по поводу перспектив в «Спартаке»?

— Мне сразу сказали, что на сборы я еду, вроде бы, с главной командой. Дальше всё будет зависеть от меня, а это — самое главное, когда всё в наших руках.



— Полгода назад вы дебютировал в ФНЛ в команде-дебютанте лиги, а сейчас переходите в «Спартак». Ожидали такого прогресса?

— Я настраивался на хороший сезон. Это был новый уровень для меня и команды. Конечно, мне хотелось себя проявить – хочется всегда быть «на карандаше» у кого-то. Моё дело – работать, а там посмотрим, что будет.



— С чем связываете такой прогресс «Чертаново» в ФНЛ, ведь это первый сезон для команды на таком уровне, а команда находится на четвёртом месте?

— Очень многое зависит от тренера и коллектива. У нас были периоды, когда игра шла, а мяч в ворота не залетал. Мы много раз собирались вместе и разговаривали об этом, решали проблемы. Хороший коллектив, тренерская работа, труд руководства – всё это влияло на такой итоговый результат.

ФНЛ уходит на перерыв до весны. Что ты знаешь об этой лиге? Проверь себя.

— Многие, переходя в «Спартак», говорят о том, что играть за красно-белых мечтали с детства. У вас такая же история?

— В России я всегда симпатизировал «Спартаку» больше, чем кому-то ещё. Конечно же я рад, что перехожу именно сюда.



— В «Чертаново» вы действовали на позиции опорника, при этом многие отмечают ваш хороший первый пас. Вам комфортнее выжигать всё сзади или вы скорее нацелены на атаку?

— Никогда не думал, где мне комфортнее играть. Нравится играть и в отборе, и начинать атаки, подключаться вперёд. Всё зависит от того, чего хочет тренер. Я вообще готов играть и в защите, и в атаке.

— Недавно вы забили гол за юношескую сборную России в ворота Черногории прямым ударом со штрафного. Вы тренируете дальние удары отдельно?

— Работаю над дальним ударом, но в ФНЛ бить не особо получалось. Там у нас есть другие исполнители, поэтому практики было немного. А в сборной было две возможности в первой игре, теперь вот в последней. Хорошо, что удалось забить.



— В «Спартаке-2» за штрафные отвечает Владислав Пантелеев. Готовы биться с ним за право наносить удары?

— Пока не знаю, с кем буду конкурировать, посмотрим.



— Вы уже успели пообщаться с кем-то из «Спартака», например, с Виктором Булатовым или Олегом Кононовым?

— Нет, пока не удалось. Надеюсь, на сборах это случится.



— Как относитесь к приходу в «Спартак» Кононова, который говорил, что хочет доверять молодым игрокам?

— Хорошо, что он хочет доверять молодым, но и Каррера часто выпускал молодёжь, например, Мишу Игнатова. Он хорошо отзывался о Каррере, что тот многих подпустил к основному составу. Поэтому моё решение перейти в «Спартак» несильно зависело от тренера.

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— Как ваш переход восприняли в юношеской сборной?

— Большинство в сборной знали об этом, так что все порадовались за меня, поздравили.



— Максим Глушенков, который тоже переходит в «Спартак» из «Чертаново», уже сказал, что ему пришлось удалить несколько постов в соцсетях. Вам тоже пришлось что-то подчистить?

— У меня там ничего не было, так что удалять не пришлось. Но меня попросили передать Максу, что нужно кое-то удалить. Не знаю, что там такое было, это какие-то старые посты за 2012 год.



— Как относитесь к такому вниманию к мелочам?

— Понимаю, что перехожу на другой уровень, это уже не то, что было раньше. Так легко уже не отмажешься от чего-либо. Отношусь к этому спокойно.



— В основной команде «Спартака» на вашей позиции играют Глушаков, Зобнин и Тимофеев. Вы готовы к конкуренции с ними?

— Конкуренция – это отлично, она помогает прогрессу и всегда шла мне на пользу, улучшала мои качества.



— С кого в «Спартаке» можно брать пример?

— Рома Зобнин безусловно, один из лучших игроков России вообще, а на своей позиции – точно лучший. Он один из ключевых в сборной. Буду только рад с ним конкурировать.



— Чего ждёте от старта своей карьеры в «Спартаке»?

— Сейчас самое главное — показать себя на сборах первой команды, если туда поеду. А там будь, что будет. Я очень хочу закрепиться в основной команде.