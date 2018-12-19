Аршавин «оторвался». Едва завершив карьеру, экс-футболист угодил в историю

Источник: Аршавин провёл ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей



Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, несколько дней назад возглавивший детский проект «Зенита» под названием «Сириус», стал участником скандала.



Как утверждает телеграм-канал Mash, футболист провёл ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей. Кроме того, женатый Аршавин целовался с девушками возле дверей клуба.



Напомним, что последние два года 37-летний Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Несколько недель назад форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

«Аль-Айн» обыграл «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного чемпионата мира



В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Айн» из ОАЭ в серии пенальти переиграл аргентинский «Ривер Плейт» и вышел в финал турнира.



Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Маркус Берг, ему ассистировал Ахмед Али. Но вскоре аргентинцы сначала сравняли счёт благодаря голу Рафаэля Борре с паса Лукаса Пратто, а затем и вышли вперёд, дубль оформил Борре, в этот раз с передачи Гонсало Мартинеса.



Однако в начале второго тайма «Аль-Айн» сумел отыграться, гол забил Кайо с паса Цукасы Сиотани. В середине тайма «Ривер Плейт» мог забить третий мяч, но Мартинес не реализовал 11-метровый. В итоге матч завершился вничью, а в серии пенальти удачливее оказался клуб из ОАЭ.



В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем пары «Реал» (Испания) — «Касима Антлерс» (Япония). Матч состоится 19 декабря.

Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу»



Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.



«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, которые входят в УЕФА.

Месси в пятый раз в карьере получил награду, что является мировым рекордом. Второе место у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (4).



В минувшем сезоне Месси забил 34 гола в 36 матчах Примеры. В борьбе за награду он обошёл египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 встречах Премьер-лиги.



Ранее Месси получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.



В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец стал автором 14 голов в 14 матчах чемпионата Испании.

Родионов стал спортивным директором «Спартака», Измайлов — и. о. гендиректора



Сегодня, 18 декабря, состоялось заседание совета директоров, на котором было принято решение об изменениях в руководстве клуба. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.



Сергей Родионов по собственному желанию покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором.



Вице-президент Наиль Измайлов сохранил свой пост, а также будет исполняющим обязанности генерального директора.



При этом выступление «Спартака» в еврокубках было признано неудовлетворительным. Задачи клуба в чемпионате и Кубке России не изменились — победы в обоих турнирах.



В данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с «Краснодаром» 3 марта.

Бразилец на смену Комбарову. Кто такой Айртон Лукас «Спартак» подписал бразильского защитника.

Суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева



Суд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста на два месяца, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Таким образом, футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого. При этом молодые люди имеют право обжаловать вердикт суда.



Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября. В результате инцидентов пострадали три человека. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.

Новый суд Кокорина и Мамаева. Удивительно, но всем было весело Правда, решение суда футболисты всё равно встретили криками: «Позор»!

Моуринью может получить от «Манчестер Юнайтед» до € 25 млн за увольнение



«Манчестер Юнайтед» выплатит Жозе Моуринью компенсацию за досрочное расторжение контракта, о котором было объявлено сегодня, 18 декабря.



По информации The Guardian, португальский специалист получит от «красных дьяволов» не более £ 15 млн (около € 16,7 млн). В клубе настаивают, что приобретение 11 футболистов за последние два с половиной года, которые обошлись «Юнайтед» в сумму около £ 400 млн (€ 445 млн), было инициативой Моуринью. Также в «Манчестере» хотят учесть тот факт, что тренер не способствовал развитию молодых игроков, и недовольство болельщиков.



В свою очередь Daily Mail утверждает, что сумма компенсации, которую Моуринью получит от «МЮ», составит £ 22,5 млн (€ 25 млн), поскольку команда сумела преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

СМИ: Кэррик будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона



«Манчестер Юнайтед» определился с временной заменой для Жозе Моуринью, который сегодня, 18 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, сообщает Sky Sports в «Твиттере».



По информации издания, до конца нынешнего сезона руководить «красными дьяволами» будет бывший футболист клуба и ассистент Моуринью Майкл Кэррик. Ожидается, что официально о назначении англичанина на должность исполняющего обязанности главного тренера будет объявлено в течение 48 часов.



«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

Ибрагимович заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»



Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом, сообщает пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси». 37-летний шведский футболист будет выступать за американскую команду в 2019 году.

«Мы рады заключить со Златаном новый контракт. Он показал свою важность для клуба в минувшем сезоне, и мы с нетерпением ждём его выступлений за команду в следующем сезоне. Со Златаном мы продолжим улучшать игру команды в межсезонье», — отметил генеральный директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Деннис Те Клосе.

Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

«Динамо» может приобрести полузащитника «Спартака» Ломовицкого летом



Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий может стать игроком московского «Динамо», сообщает sport_inside. Действующий контракт 20-летнего российского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.



По информации источника, московское «Динамо» готово предложить Ломовицкому контракт на выгодных условиях в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Ломовицкий попал в сферу интересов петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».



Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть – в основном составе), но результативными действиями не отметился.