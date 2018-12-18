Моуринью должен возглавить тренерский профсоюз. Эта работа повлияет на футбол

Самое занятное в уходе Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» — не сама отставка и даже не околофутбольные обстоятельства, которые стали одним из главных её катализаторов. Самое занятное — реакция тренерского сообщества: почти все специалисты, которых спросили по этому поводу, сказали, что это не самая лучшая новость для всей профессии.

«МЮ» уволил Моуринью. И выложил фото стадиона Первая реакция со всего мира.

Понятно, что уж сами тренеры отлично знают: отставка — это совершенно обыкновенное дело, каким бы ни был для неё повод. Понятно и другое: когда они говорят о «не лучшей новости», то имеют в виду тот факт, что тренеры всегда оказываются проигравшими при внутреннем конфликте в команде. Их по-прежнему уволить проще, чем набрать новых игроков, и с этой проблемой сталкивается любой специалист. Никто не защищён от того, что случилось с Жозе (очевидно, что результаты «Юнайтед» не были единственной и главной причиной отставки).



Такая озадаченность коллег выглядит абсолютно искренней, потому что Моуринью — последний из футбольных тренеров, кого захочется жалеть. Коллеги, скорее, больше думают о себе — если даже не ищущий компромиссов и идущий до конца Жозе вышвырнут на мороз, значит, и с ними поступят так же. Это приводит к тому, что тренеры всё чаще заискивают перед молодыми миллионерами из команды (этим возмущался, например, Ули Хёнесс). Новости для профессии в итоге действительно не очень хорошие.

И в этой озадаченности коллег, кажется, есть решение для Моуринью. В большой клуб его теперь позовут очень вряд ли — пришло время тренеров-индиго и тех, кто умеет заискивать перед звёздами. Небольшой клуб Мауру не будет интересен — зачем это ему, если на неустойку от «Юнайтед» он может купить небольшой клуб, а не тренировать его? Сборная? Тоже едва ли. Сложно представить себе Жозе с его непомерным эго вдали от ежедневной работы. 300 дней в году с бокалом вина на диване и всего 60 — в ругани со звёздами на тренировках, где ничему научить нельзя — это не для него.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Остаётся одно. Моуринью должен стать защитником своих коллег, возглавить мощный тренерский профсоюз. Вопросов, которые нужно решать более-менее незамедлительно хватает. Отставки после конфликтов — тренеры несут имиджевые потери и имеют меньше шансов получить работу такого же уровня и такого же достатка, что была до раскола внутри коллектива. С этим, безусловно, необходимо что-то делать, иначе футболисты вконец обнаглеют и начнут диктовать владельцам своих травоядных кандидатов (как иногда уже происходит в больших клубах).

Вопросы взаимодействия со СМИ тоже важны: тренеры оказываются под всё большим давлением, и журналисты позволяют себе слишком многое. При этом журналисты всё чаще считают, что тренеры что-то им должны, и здесь есть сразу две неправды. Во-первых, тренеры ничего журналистам и СМИ не должны, а во-вторых, если кому-то и должны, то болельщикам, но никак не проводникам информации от клуба к людям. Пострадавшими в итоге оказываются сами тренеры. Вы и сами можете вспомнить похожие примеры — мы сталкивались с таким даже в нашем чемпионате.



Наконец, есть куча работы попроще: молодых тренеров нужно учить взаимодействовать с болельщиками, владельцами и журналистами (просто представьте, если все будут так с этим справляться, как Жозе), вопрос отступных должен быть ключевым при подписании контракта, а трансферный бюджет должен стать доступен для понимания тренерам с первого дня работы. Всего этого добиться может только Жозе, на этой работе он сумеет изменить футбол.



Жаль только, что на третий год во главе профсоюза его придётся менять.