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«Фортуна» — «Боруссия» Д — 2:1, первое поражение Дортмунда в чемпионате

«Фортуна» — «Боруссия» Д — 2:1
«Чемпионат»
Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images
«Боруссия» проиграла впервые в чемпионате. Гол Алькасера не помог
15-матчевая беспроигрышная серия завершена.
Футбол / Германия

Уверенное лидерство «Боруссии» в Бундеслиге можно считать неожиданностью. От команды ждали серьёзного прогресса после прихода Люсьена Фавра, но первое место с отрывом в четыре очка от второго в Бундеслиге после 12 туров – это действительно серьёзно. Тем более с победами над «Баварией», «Байером», «Лейпцигом».

3 причины, почему «Боруссия» на первом месте в Бундеслиге
Не считая самоустранения «Баварии».

15 туров без поражений, победы в последних шести матчах. Так было до матча с «Фортуной», которая занимает место внизу турнирной таблицы.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2018, вторник. 22:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Лукебакио – 22, 2:0 – Циммер – 56, 2:1 – Алькасер – 81

На 22-й минуте Доди Лукебакио открыл счёт в матче. На 56-й Жан Циммер сделал счёт 2:0. На 81-й минуте Пако Алькасер один мяч отквитал. Гол Циммера стоит посмотреть отдельно!

«Бавария» играет завтра, в случае победы до «Боруссии» будет 6 очков. Это немного.

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