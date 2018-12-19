«Боруссия» проиграла впервые в чемпионате. Гол Алькасера не помог

Уверенное лидерство «Боруссии» в Бундеслиге можно считать неожиданностью. От команды ждали серьёзного прогресса после прихода Люсьена Фавра, но первое место с отрывом в четыре очка от второго в Бундеслиге после 12 туров – это действительно серьёзно. Тем более с победами над «Баварией», «Байером», «Лейпцигом».

3 причины, почему «Боруссия» на первом месте в Бундеслиге Не считая самоустранения «Баварии».

15 туров без поражений, победы в последних шести матчах. Так было до матча с «Фортуной», которая занимает место внизу турнирной таблицы.

На 22-й минуте Доди Лукебакио открыл счёт в матче. На 56-й Жан Циммер сделал счёт 2:0. На 81-й минуте Пако Алькасер один мяч отквитал. Гол Циммера стоит посмотреть отдельно!

«Бавария» играет завтра, в случае победы до «Боруссии» будет 6 очков. Это немного.