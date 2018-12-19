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«Лестер» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:3 пен.), 19 декабря 2018, Кубок Лиги

«Чемпионат»
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Лиги
А ещё вернулся Де Брёйне. А Фукс совершил эпичный промах с точки.
Футбол / Англия
Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
18 декабря 2018, вторник. 22:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
1 : 1
1:3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Де Брёйне – 14, 1:1 – Олбрайтон – 73

Кевин Де Брёйне не играл из-за травмы больше месяца. Сейчас Гвардиола потихоньку возвращает футболиста в состав. В ввыходные он вышел на замену в матче чемпионата против «Эвертона», а матч Кубка Лиги против «Лестера» начал в стартовом составе. И открыл счёт в матче на 14-минуте.

Марк Олбрайтон сравнял счёт на 73-й минуте и дело дошло до серии пенальти. В которой три игрока «Лестера» свои попытки не реализовали. Вот так пробил Кристиан Фукс.

У «Сити» не забил Рахим Стерлинг, а остальные футболисты были точны. Решающий удар нанёс Александр Зинченко, который отыграл весь матч.

«Сити» продолжает борьбу в турнире, действующим победителем которого является. В финале прошлого розыгрыша команда Гвардиолы разгромила лондонский «Арсенал» со счётом 3:0.

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