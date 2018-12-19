Дюков вместо Мутко? Кто возглавит российский футбол

Два месяца назад «Чемпионат» первым поделился информацией, что РФС возглавит Александр Дюков. Тогда многие отнеслись к сообщению с недоверием. Теперь же все спортивные СМИ говорят о скором приходе Дюкова. Глобальное решение принято на самом верху, и уже сегодня на исполкоме РФС Виталий Мутко объявит о своём уходе.

Новым президентом РФС должен стать Дюков. Что об этом нужно знать Российским футболом будет рулить председатель совета директоров «Зенита».

Главную должность в нашем футболе Дюков займёт не сразу. По регламенту президента должна назначить выборная конференция, на которой большинство голосов находится у региональных федераций футбола. Должность президента РФС – это не корона, которую Мутко может передать Дюкову. Так что скорее всего, он вступит в должность не раньше февраля.

Вчера вечером состоялась презентация книги о ЧМ-2018, которую подготовил оргкомитет. Присутствовали Дворкович, Шувалов, Черчесов, Сорокин, Прядкин… Планировалось, что появится и Мутко. Однако он не приехал. Возможно, не было желания отвечать на вопросы собравшихся журналистов.

Почему Дюков у руля РФС – самый разумный компромисс. Колонка Уткина Он уже отказывался. Но сейчас самое время.

Зато мне удалось пообщаться не под диктофон с другими людьми. После бесед стало понятно: в Доме футбола ясно присутствует ощущение перемен. Работники переживают по поводу того, что новое начальство не разберётся, какую пользу они приносят. В этом плане имеет значение, насколько плотно сотрудники вошли в международные советы и рабочие группы. Таких людей чуть сложнее уволить.

Очевидно, что Дюков придёт в РФС не один, а со своей командой. С большой долей вероятности можно говорить, что его правой рукой в РФС станет Максим Митрофанов (бывший гендир «Зенита»). Речь может идти о должности генерального директора, на которого ляжет вся операционная деятельность.

«Футбол фром май харт». Мутко прощается, но пока не уходит Главные цитаты вице-премьера с очередной конференции РФС.

Кроме того, последние дни из разных источников мы получаем сообщения, что генеральный директор «Локомотива» займётся развитием футбола уже не в рамках одного клуба, а шире. Это выглядит достаточно логично, учитывая резюме Ильи Геркуса, которого Дюков знает по работе в «Зените».

Однако есть один важный момент. У Геркуса и Митрофанова довольно непростые взаимоотношения ещё с тех пор, когда они вместе работали в «Зените». Тяжело представить, чтобы один из двух менеджеров работал в подчинении у другого. Конечно, Геркусу можно предложить должность советника, который будет заниматься условной стратегией-2040 или -2050, но вряд ли это его заинтересует. Ради такого не уходят с должности гендира «Локо». А вот ради должности президента РПЛ – вполне. Это сопоставимые позиции для двух менеджеров, и у каждого своя зона ответственности.

Илья Геркус Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Относительно ухода Геркуса из «Локомотива» мы получаем столько подтверждений, что было бы глупо их игнорировать. Однако если о приходе Дюкова в РФС можно говорить с вероятностью 99%, то в отношении Геркуса всё пока не так очевидно, как многим кажется.

Безусловно, в РПЛ напрашиваются перестановки, и кому-то даже могло показаться, что Сергей Прядкин немножечко перебарщивал с семейными проектами. Однако нынешний президент РПЛ до сих пор остаётся весьма значительной фигурой. Прядкин – человек системный и вполне устраивает наши топ-клубы. Президент РПЛ нечасто даёт большие интервью, но последнее время стал заметно активнее в медийном пространстве.

Геркус выглядит более современным менеджером, который ведёт «инстаграм», говорит по-английски и раскрепощённо рассуждает о маркетинге. Однако нельзя просто так уволить Прядкина. Речь даже не о том, что его выбирают клубы. Если будет решение на самом верху, то он, как человек системный, не станет сопротивляться. Другое дело, что людей на таких должностях не принято бросать – необходимо найти ему какую-то другую должность. Так, например, было с Мутко, который перестал быть министром спорта и получил новый пост – заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и развития.

Надо понимать: раз Дюков придёт лишь через какое-то время, преждевременно говорить о сегодняшнем-завтрашнем уходе Геркуса. Рано утверждать и о назначении на его позицию Василия Кикнадзе. Хотя эта кандидатура вполне устроила бы совет директоров «Локомотива». Если Геркус освободит должность в клубе, то последнее слово по назначению – за главой РЖД Олегом Белозеровым.