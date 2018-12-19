«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие»

Жена Павла Мамаева пришла в гости к Амирану Сардарову в его «Шоу без названия» и довольно откровенно ответила на все вопросы. И даже огласила список условий, которые нужно выполнить мужу, чтобы сохранить семью.

Про пиар на аресте

«На этой ситуации очень многие начали пиариться. Кому как выгодно. Не обязательно осуждать – люди, которых мы не знали, начали внезапно защищать, как будто лучшие друзья. Кто-то стихи пишет, кто-то песни, а кто-то – передачи. Я хожу по ним только для того, чтобы разъяснить, что у Паши и Саши есть семьи, которые тоже страдают».

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Про то, плохие ли футболисты

«Футболисты не стали плохими. Они просто расслабились. В таком молодом возрасте они получают колоссальные деньги, которые просто сносят им голову. Понимаю, что это зарабатывается трудом, но в любом случае это огромные деньги, которые сваливаются на молодого пацана. От этого срывает башню. У тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия – они могут делать всё, что хотят. Если смотреть в общем, то футболисты оборзевшие. Ну а как ещё объяснить ситуации, когда народ даже говорит: «Ну куда, хватит уже!». У нас так всегда было и будет. Для того чтобы это исправить, в футбольных школах должны быть психологи, которые работали бы с ребятами и направляли их в правильную сторону. Нужны психологи в клубах, которые создавали бы команду. Вот в «Краснодаре» нет команды – есть каждый отдельный игрок, у которого своя жизнь. Каждый сам за себя. Они не общаются вне футбола».

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Про взаимосвязь плохих поступков и травм

«Как себя муж в семье ведёт, так у него по жизни и складывается. Если Паша сломал ногу, значит, он накосячил. Это правда! Если муж даёт много денег жене, то ему придёт в два раза больше. То же самое в футболе. Как только он косячит, у него начинаются травмы. Такая взаимосвязь есть.



Глушаков не хочет платить алименты и нормально развестись. И что сейчас у него в карьере? Его же вся Россия хает. Он себя так ведёт, поэтому у него в карьере всё плохо».

Об идеальном клубе для Паши и Краснодаре

«Идеальный клуб для моего мужа? ЦСКА.



Я не говорила, что Краснодар помойка. Самое прикольное, что жители этого города сами называют его колхозом. Да и я не говорила про Краснодар, я говорила про свои ощущения».

Про отношение к мужу и измены

«Как сказать… Я всё равно его люблю. Но есть и обида, и ненависть. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом. Если бы он был дома, наверное, мы бы сначала подрались. Простила ли я его? Нет. Такое простить невозможно. Но мы не разведёмся – я не потеряю свою семью.



Не знаю, почему они изменяют. Может, не нагулялись. С раннего возраста они ходят на тренировки, потому что надо. Но, опять же, это не зависит от того, футболист это или нет. Это от человека зависит. Я, честно говоря, думала, что мой муж никогда мне не изменит. Сейчас я думаю, что изменяют все».

Как изменилась жизнь, пока Паша в тюрьме

«Да многое изменилось. Я жила в своём мире с единорогами – всё было замечательно. Сейчас я немного спустилась с небес на землю, стабилизировалась в плане мышления. Поняла, как дальше жить. Раньше жила в иллюзии».

Изменится ли Паша, когда его освободят

«Думаю, на год. Максимум. Человек не поменяется, что бы ни случилось. Да, выйдут другими, будут вести другой образ жизни, но ненадолго. Как только жизнь уляжется, наладится карьера, появятся деньги, всё будет то же самое. Дай бог, чтобы этого не было, конечно».

30 условий для сохранения семьи

«Ежемесячный полиграф – это первое, так как я не могу вычислить, когда он мне врёт. Он уже дал на это своё согласие. Прошёл месяц – на полиграф, изменял или не изменял. Новый номер телефона, симкарта, запись контактов, согласованных со мной. Никакого пароля на телефоне. Меня это не касается, потому что за мной косяков нет. А почему должно быть иначе? Я согласилась сидеть в Краснодаре в четырёх стенах, в городе, который ненавижу. Я сижу дома, а он тусуется во всех городах – Москве, Берлине, Сочи. Если хочет, пусть разводится. Надо было думать, когда своё место совал. Я замуж выйду и 15 раз, если мне надо будет, и с пятью детьми».