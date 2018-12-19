Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера

Когда речь заходит об Уле-Гуннаре Сульшере, любой первым делом вспомнит Барселону-1999. Финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», два гола англичан в компенсированное время, «пижоны лежат, а великие торжествуют» — тот редкий случай, когда коллективная память сохранила матч исключительно отдельными фрагментами. Победный мяч в сетку ворот Оливера Кана воткнул на 90+3-й минуте Сульшер, и больше ничего в своей карьере он мог бы и не делать — это действие автоматически ввело норвежца в пантеон богов «Олд Траффорд».

Однако Сульшер имел неосторожность настрогать ещё сотню мячей за «Юнайтед» и, что ещё важнее, оказаться настоящим фанатом команды. Одним из главных суперзапасных в истории футбола его сделали не какие-то особые качества игры в концовках, а тот факт, что год за годом Уле-Гуннар оставался на скамейке запасных «МЮ», но никуда не собирался уходить и не снижал к себе требований. Сэр Алекс знал, что в любую секунду может поднять этого скандинава с банки, и тот полетит на поле терзать соперников так, будто это всё ещё 92-я минута финала на «Камп Ноу».



Фанатичная преданность Сульшера «Юнайтед» сохранилась и после того, как тот стал тренером. У каждого из новичков «Мольде» он спрашивал, за кого тот болеет в Англии. Джошуа Гэтт и Маттиас Мострём в своё время неправильно ответили на этот вопрос — они были фанатами «Ливерпуля». «Что ж, теперь им придётся работать гораздо больше, чтобы доказать свою необходимость команде!» — в шутку хмурил брови Сульшер. Он умеет находить баланс для здоровой атмосферы в коллективе — тот же Мострём, ставший капитаном «Мольде», отмечал, что нигде ему не было так приятно играть, как при Сульшере.

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С этой точки зрения назначение норвежца в «Манчестер Юнайтед» имеет некоторую логику. Команде сейчас нужен период реабилитации после методов Жозе Моуринью, а реабилитация невозможна без режима максимального ухода. Сульшер должен стать скорее родителем для игроков «МЮ», чем великим тактиком, а уж научить любить семью этот родитель может лучше остальных. Он даже аналогии приводит ровно такие же: «Я могу быть строгим, если меня разочаровать. Здесь как с детьми: я злюсь, если они меня разочаровывают. С игроками ровно всё то же самое. Я не буду злиться, если кто-то ошибся, но отдал всё, но если они выходят на тренировки или игры с 90-процентным настроем, то это уже их собственный выбор, выбор проиграть. Вот это меня разозлит».

Ну и чтобы закрыть эту тему, давайте сами спросим Сульшера, видит ли он сходства между ролью родителя и тренера. «Да, здесь огромное количество сходств. Только у меня лично всего трое детей, а в команде у меня их 25», — говорил норвежец в начале своей карьеры в «Мольде».



В «Юнайтед» ему даже в роли исполняющего обязанности придётся столкнуться с давлением — даже в Норвегии, где Уле-Гуннар — один из самых узнаваемых людей страны, считали, что его характер не подходит для тренерской работы. Тем не менее, годы идут, а Сульшер показывает стабильно хорошие результаты. Корни здесь нужно искать в футбольной карьере скандинавского суперсаба: по ходу жизни в «МЮ» Сульшер испытывал проблемы с самооценкой. Он рассказывал, что осознавал необходимость быть эгоистичным на своей позиции, но при этом страдал от низкой самооценки. Это происходило в том числе и потому что после того самого удара в 1999-м пресса обеспечила ему режим максимального снисхождения даже после плохих игр. С тех пор не похвала, а критика стала главным мотиватором Уле-Гуннара.

Ну, с критикой проблем в «Юнайтед» у него точно не будет.



Умения быть родителем для игроков и сопротивляться критике — две из трёх основных составляющих работы тренера Сульшера. Третья — дисциплина и самодисциплина. Для иллюстрации есть два примера. Первый: ещё в ходе игровой карьеры в вечер перед домашними матчами «Юнайтед» норвежец не оставался дома. Он собирал вещи, снимал гостиничный номер и уже из него отправлялся на матч. Причиной было не суеверие, а тот факт, что однажды Сульшер сам себе сказал: если я сплю с женой перед игрой, это мешает мне сконцентрироваться.



Второй пример расскажет уже о тренерской карьере. В вечер, когда «Мольде» впервые при Сульшере стал чемпионом, тренер первым уехал с вечеринки, ещё до полуночи. Причина? Утром дети должны были идти в школу, а для Уле-Гуннара важно не нарушать сложившийся порядок вещей: родители должны разбудить детей и быть с ними до школы.

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Стремление к дисциплине переносится и на футбольное поле. В Норвегии в последние годы возникло достаточно талантливых креативных футболистов, но у Сульшера лучше всех себя проявляют объёмные центральные полузащитники — убедиться в этом мог и «Зенит» в квалификации к нынешнему розыгрышу Лиги Европы. Сильная центральная ось для тренера Сульшера — важнейшая деталь успешной игры команды, и он при этом не боится использовать много молодёжи (ни разу средний возраст его команды не превышал 25 лет). Так получилось, что тот барселонский гол сформировал в нём ещё одну важную черту, которую закрепили регулярные успехи «Юнайтед»: он смотрит исключительно в будущее, поэтому работать с молодыми игроками ему крайне интересно.



А вспоминать прошлое — нет. «Должно быть, я видел тот гол несколько сотен тысяч раз. Мне приходилось. Но те 15 минут в финале я видел всего однажды — с поля. А игру целиком не пересматривал никогда», — говорит Сульшер.



Он всегда хочет большего. «Ман Юнайтед» сейчас нуждается в большем.