Мутко – всё ещё король футбола. И нас ждёт разборка питерская

Зачем оплакивать того, кто никогда и никуда не уйдёт?!

Все эти слова благодарности, трогательные посты в соцсетях и панихида по Виталию Мутко выглядят фарсом. Довольно странное дело — оплакивать человека, который от нас никуда не ушел. Может, просто закрыл страничку, включил шифрование, разрешил доступ лишь подтвержденным номерам, доверил помощникам вести свой аккаунт. Он ведь не стал ни пенсионером, ни пережившим импичмент президентом, скорее достиг той степень царствования, когда можно спокойно, без давления и войн, оглядывать свои владения со стороны. Но просто так Мутко нас вряд ли отпустит. В русском футболе он всегда будет больше, чем король.

Прощание

На исполком, сообщать об отставке, сиятельство не приехало, а его заместители и директоры не решались, да и не имели права говорить лишнего. Поэтому громкая по афише церемония прощания прошла неслышно. Мы так и не узнали, где Мутко, почему ушел и что будет дальше. Единственная же острая фраза, разбавившая теплую патоку общих слов, прорвалась в тот момент, кода журналисты уже собирались уходить. И.о. президента Сергей Прядкин вдруг включил микрофон и не то что бы к месту сказал:

— Не слушайте слухи! Именно так: «не слушайте слухи». Причем, тавтология не смутила. Напротив, она слышалась как привлекающий внимание риторический прием. Нам предлагали подумать: а какие слухи лучше не слушать?

Исполком РФС. Мутко больше не президент. Выборы — 22 февраля Все подробности заседания Исполкома РФС.

Слухи

Из сплетен, летавших вокруг РФС, можно составить топ-5.

1. Александр Дюков станет президентом РФС.

Впервые я услышал об этом еще в июле, до матча за Суперкубок. Подавался он так: «Готовьтесь к большой разборке. Решение принимается на уровне первых лиц, но борьба будет до конца».

2. Мутко убрал лично Путин.

Якобы на недавнем праздновании юбилея президент посоветовал Виталию Леонтьевичу полностью сосредоточиться на строительстве.

3. Основная борьба пойдёт за пост гендиректора.

Максим Митрофанов здесь фаворит, а Илья Геркус уйдет из «Локо» и станет коммерческим директором.

4. «Новатэку» выгоден союз с «Газпромом».

Несмотря на бизнес-конкуренцию нынешний спонсор РФС продолжит финансирование, выполняя социальную нагрузку, спущенную все с того же верха. Сотрудничество может быть выгодным

5. Команда Мутко уйдёт.

Решать теперь будет Санкт-Петербург, а Сергей Прядкин и Александр Алаев потеряют влияние и растворятся в пространстве.

Разборка

Но теперь отбросим слухи и обратимся к логике.

Как можно говорить, что Виталий Мутко уходит из футбола, если как минимум один его человек обязательно пойдет в президенты? Ведь если Прядкин на вопрос о выборах мгновенно выпалил «нет», то произнесенное с улыбкой «пока не готов комментировать» от Алаева определенно звучало как «да».

Как можно признавать фактом, что Мутко больше не в игре, если в него, да и в Алаева, верит почти весь футбольный мир – от мужиков в региональных федерациях до главного тренера сборной? Члены исполкома понимают, что с одной стороны их ждет защита и вовлеченность руководителя во все футбольные проблемы, а с другой – пусть богатый, но эксперимент, который может выйти из под контроля и оставить людей без работы.

Как вообще можно поверить, что Мутко и его команда скажут всем «спасибо», возьмут шпатель и полностью погрузятся в строительство, забыв о том, что на них висит все – от наследия ЧМ-2018 до реформ на ближайшие 5-10 лет. Так получилось, что российский футбол – это и есть Мутко. И даже если он правда захочет, если согласится забыть любовь, то все равно вряд ли сможет выйти из игры. И если уж делать какие-то прогнозы и обмениваться слухами, то на выборах ничего еще не решено. Пусть непопулярной фамилии не будет в списках, но питерская разборка все-таки состоится. Ведь даже если Дюков действительно станет президентом РФС, то дух Мутко мы, не исключено, найдем рядом. Примерно на месте гендиректора, в лице Алаева. И такое объединение на сегодняшний день выглядит вполне вероятным и логичным.



Так что прощаться, радоваться или плакать не стоит, потому что, возможно, проводы эти — ненастоящие.