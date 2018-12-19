«Реал» убрал японцев одной левой Бэйла. Гарет сыграл, как Роналду

Как «Реал» сыграл в полуфинале клубного ЧМ?

Сантьяго Солари максимально серьёзно отнесся к матчу с «Касимой Антлерс» в полуфинале клубного чемпионата мира. Главный тренер «Реала» выставил оптимальный на данный момент состав. В нём можно было поменять разве что Маркоса Льоренте на Каземиро, но бразилец только-только восстановился после травмы, из-за которой он пропустил целый месяц, и поэтому остался на скамейке запасных.

Интересно, что «Реал» и «Касима Антлерс» встречались в финале клубного ЧМ два года назад: тогда представитель Европы победил лишь в дополнительное время (4:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду и одному голу Карима Бензема, а у японцев дубль сделал Гаку Сибасаки, выступающий сейчас за испанский «Хетафе».

«Касима Антлерс» сразу дала понять победителям Лиги чемпионов, что сегодня им придётся выложиться, как в 2016-м. Никакой «автобус» азиаты не ставили, играли смело по схеме 4-4-2. На первой же минуте организовали свой самый опасный до перерыва момент. Тибо Куртуа перевёл мяч на угловой после удара бразильца Сержиньо из зоны Даниэля Карвахаля, а после подачи со стандарта во вратарскую два японца чуть-чуть опоздали к мячу. На фланге Карвахаля вообще несколько раз возникал «пожар», а сам испанец получил жёлтую карточку. В первом тайме Куртуа ещё в одном эпизоде спас Мадрид от возможного гола после выхода один на один, заставив вспомнить концовку матча с «Райо Вальекано».

Игра «Реала» в атаке при равном счёте выглядела какой-то механической, испанцам недоставало командной скорости. Ставка, прежде всего, делалась на скорость Гарета Бэйла, за которым постоянно не успевал Дайго Ниси. На правом фланге обороны японцев и родился гол, забитый на 44-й минуте. Стенка с Марсело, точный удар с левой в дальний угол – Бэйл всё исполнил на уровне Роналду.

Быстрота Бэйла в результате и «сделала разницу»: как ни удивительно, у «Касимы Антлерс» в этой игре было больше пространства между линиями, чему у «Реала». Второй гол на 53-й минуте японцы просто подарили испанцам, совершив ошибки под давлением: защитник Чжун Сын Хён выкатил мяч Бэйлу (теперь валлиец не имел времени подстроиться, поэтому бил правой). Ещё через две минуты Гарет повторил достижение Криштиану, оформив хет-трик ударом с левой со второго голевого паса Марсело. После чего отправился отдыхать под аплодисменты трибун и тренера.

Японцы всё-таки наиграл на гол. И забили его. Правда, сперва бразильский судья не засчитал взятие ворот из-за офсайда, однако система VAR помогла принять справедливое решение.

С кем и когда Мадрид встретится в финале?

В финале «Реал» сыграет в субботу, 22 декабря с «Аль-Айном» из ОАЭ. В принципе, исходя из логики турнира, никакого «Аль-Айна» тут быть не может, поскольку клубный чемпионат мира – сражение победителей континентальных турниров. Судите сами: «Реал» выиграл европейскую Лигу чемпионов, «Касима Антлерс» – азиатскую Лигу чемпионов, аргентинский «Ривер Плейт» – Кубок Либертадорес, тунисский «Эсперанс» – африканскую Лигу чемпионов, мексиканская «Гвадалахара» – Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а новозеландский «Тим Веллингтон» – Лигу чемпионов ОФК. «Аль-Айн» всего лишь специально приглашённый гость. Точнее, хозяин, так как клубный чемпионат мира проходит в ОАЭ, а эта команда выиграла в сезоне-2017/18 местный чемпионат.

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«Аль-Айн» тренирует находящийся под надзором полиции хорват Зоран Мамич, а лучшим бомбардиром команды является нападающий сборной Швеции Маркус Берг, забивший месяц назад второй гол в ворота сборной России в матче Лиги наций в Стокгольме. В первом раунде чемпиону ОАЭ удался невероятный камбэк: «Аль-Айн» проигрывал «Тим Веллингтон» к 44-й минуте со счётом 0:3, но сумел отыграться и победить в серии пенальти. В четвертьфинале хозяева разгромили «Эсперанс» – 3:0, а в полуфинале сенсационно переиграли «Ривер Плейт» – 2:2, по пенальти 5:4. Так «Аль-Айн» добрался до главного матча в своей истории.

Когда в последний раз побеждала команда не из Европы?

За последние 11 лет победителем клубного чемпионата мира только однажды стала команда не из Европы. Это произошло в 2012 году. Бразильский «Коринтианс» неожиданно переиграл в финале «Челси» Рафаэля Бенитеса со счётом 1:0 благодаря голу экс-форварда «Баварии» и «Гамбурга» Хосе Паоло Герреро. Вспомните, кто тренировал тогда «Коринтианс»? Нынешний главный тренер сборной Бразилии Тите.



«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира в 2014, 2016 и 2017 годах. «Барселона» становилась лучшей командой планеты в 2009-м, 2011-м и 2015-м. Кроме того, трофей за это время доставался также «Милану», «Манчестер Юнайтед», «Интеру» и «Баварии».

Удаления в финале клубного ЧМ будут учитываться в Лиге чемпионов

Конечно, должно случиться настоящее футбольное чудо, чтобы «Реал» уступил «Аль-Айну». Но у Мадрида в этом матче будут две задачи – завоевать трофей и… обойтись без удалений. На днях ФИФА принял более чем странное решение: игроки, заработавшие красные карточки в финале клубного ЧМ, получат дисквалификацию на клубные международные турниры. Иными словами, если кто-то у «Реала» будет удалён с «Аль-Айном», то не сыграет в первом матче плей-офф Лиги чемпионов!