Александра Головина не было в заявке.

Против «Монако» даже погода. Дождь чуть не сорвал матч с «Лорьяном»

У «Монако» по-прежнему всё плохо.

Анри занят не своим делом. Ему пока рано тренировать даже «Монако» У Тьерри всё очень плохо.

Неделю назад команда Александра Головина потерпела пятое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов от «Боруссии», и завершила еврокубковый сезон.

В выходные «Монако» был разгромлен в Лионе, а Головин был удалён с поля. Теперь россиянин пропустит 4 матча.

Головина, похоже, всё достало. Он сорвался и получил прямую красную Система VAR сработала против полузащитника сборной России.

В матче 1/8 финала Кубка Лиги против «Лорьяна» на стадионе «Луи II» против «Монако» начала играть погода.

Спустя около 15 минут после стартового свистка главный арбитр встречи Бенуа Мийо принял решение приостановить матч в связи с сильным дождём и отправил команды в раздевалки. Решение о том, будет ли продолжена встреча, принималось чуть более 30 минут. В итоге дождь прекратился, поле немного привели в порядок, после чего было принято решение о возобновлении матча.