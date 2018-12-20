Одно из главных открытий осени. «Спартаку» он не пригодился

Из «Рубина» ушли большие деньги, и пришёл Курбан Бердыев. Двух этих факторов оказалось достаточно, чтобы в Казани снова начали генерировать новые имена для российского футбола.



Игорь Коновалов (не путайте с Иваном) — один из них. Говорят, к нему уже присматриваются клубы из первой пятёрки.

10 главных открытий первого круга РПЛ Команды и футболисты, которые сильнее всего удивили нас за стартовые 15 туров.

Начнём с другого: незадолго до перерыва «Рубин» сыграл вничью с «Анжи». В той игре Коновалов полчаса отыграл со сломанным пальцем на ноге.

— Был игровой стык, секунд через 30 почувствовал резкую боль. Знаете, как будто закололо сильно. Сначала подумал, что смогу доиграть до конца.



— Как?!

— Ну, палец-то большой, просто старался на внешнюю сторону стопы опираться. Но в перерыве понял, что не смогу. После игры сделали рентген и поняли — перелом. У меня и в детстве была похожая история — в таких ситуациях всегда надеешься продолжить игру. Болевой шок, наверное.



— Как Бердыев отреагировал?

— Просто спросил в тот момент, смогу ли я продолжить. Ничего особенного, такое встречается в футболе.

— Сейчас-то как себя чувствуете?

— Гипс пока не снял. Примерно неделю ещё осталось, потом начну тренироваться. Сначала сам, но на сборах надеюсь работать со всеми.



— Интересно на каких. Есть информация, что зимой «Рубин» покинут несколько футболистов...

— Если речь обо мне, у меня контракт с «Рубином». Остальное решать руководству и главному тренеру.



— Но слухи об интересе «Спартака» и «Зенита» приятны?

— Конечно приятны — это большие клубы. Но не более того, я игрок «Рубина». Меня здесь всё устраивает, и моя задача — играть. Переходами пусть занимаются другие люди.



— В детстве у вас встал выбор между этими клубами, и вы пошли в «Спартак». Пожалели хоть раз?

— Никогда ни о чём не жалею. Я болел за «Спартак» в детстве, мы ходили на матчи с ребятами. Но мы же маленькими были. Сейчас не вижу смысла всерьёз рассуждать о вариантах. В любой ситуации определяющий фактор — игровая практика. По этой причине я и приехал в Казань.



— Разговоры про «Зенит» связаны с возможным уходом Паредеса.

— Паредес — игрок высокого класса. Есть, конечно, моменты — может и грязно сыграть, а иногда играет будто нехотя. Но всё равно он один из лучших в России. Себя не могу отнести к их числу. На своей позиции, может быть, и вхожу в десятку. Но опять же, не мне судить.



— Ещё один кандидат на выход — Оздоев. В своё время Бердыев просил его остаться в «Рубине».

— Оздоева не застал. Что касается просьбы тренера, у нас с Курбаном Бекиевичем такого разговора не было.

О первых шагах в футболе

— У вас в «инстаграме» есть фраза Тайсона о том, что он «родился там, где вы и с***ть бы не сели». Вы из небольшого города, ассоциируете эти слова с собой?

— Ну нет. Просто нравятся такие люди, как Тайсон, вот и цитата запомнилась. Про свой город я так сказать не могу. (Белореченск, Краснодарский край. — Прим. «Чемпионата»). Я его люблю.



— И всё-таки с футболом там вряд ли было здорово.

— Можно и так сказать.



— Теперь благодаря Галицкому всё иначе.

— Считаю, это очень важный шаг. Там ведь не только академия, у неё есть филиалы по всему краю, в которых мальчишки развиваются.



— И в вашем городе есть?

— Да, практически в каждом городке и посёлке. Ребят одевают, у них есть крытый манеж, лучших переводят в главную академию.



— Раньше такого ведь не было? Наверное, одна секция на весь город и разбитое поле?

— Ну да, вроде того. Поэтому на тот момент переход в школу «Спартака» был лучшим вариантом для моего развития. Тренер сказал, что нужно ехать. Так и решили.

— В каком возрасте?

— Лет в 11.



— В 11 лет вас позвал «Спартак»?

— Ну я не сразу в Москву поехал. Сначала был общий краснодарский сбор, где было очень много людей. Из них десять человек поехали в Москву, и оттуда уже отобрали пять человек.



— Естественный отбор.

— Меня ещё и в команду на год старше взяли. Тогда в интернате не было заселения моего возраста, поэтому пришлось играть с 12-летними.

О «Спартаке» и «Кубани»

— С 11 до 18 лет был «Спартак». Много воспоминаний осталось?

— Мы жили на квартирах по четыре-пять человек, тренировались, ездили в школу. Учился я средне, на тройки-четвёрки. Ничего особенного, по правде говоря, но я с теплом вспоминаю то время. По девочкам не бегали, больше тянуло на коробку во двор.



— Миранчуков застали?

— Играли в одной команде. Они лет пять выступали за «Спартак», а потом ушли в «Локо». Если честно, лично я всегда знал, что у них большой потенциал. Но руководство решило, что прогресса не видно.



— Сидели на скамейке?

— В последнее время перед уходом да. Помню, им говорили, что маленькие и не растут, но это ведь не основное. Для них всё обернулось к лучшему — сейчас все видят, что это за футболисты. Мы до сих пор общаемся с братьями, знаю их только с хорошей стороны. Позитивные люди, которые любят музыку, умеют посмеяться.



— Вы ведь и с Карпиным в «Спартаке» пересеклись?

— На тренировках да, но особого внимания ко мне не было. Я тогда уже чётко понимал, что не буду продлевать контракт. Появился вариант с «Кубанью», причём довольно спонтанный. Сейчас уже не вспомню, как он возник, но вариант был хороший — с отличным тренером.



— Вы про Гончаренко?

— Про Осинькина. Я же в «молодёжку» приехал. С Гончаренко мы так и не поработали, в основу меня привлёк уже Кучук.



— С «Кубанью» всё закончилось печально. Как вам многоходовочка с «Урожаем»?

— Да уж, бывает и так. Денег, которые мне остались должны, я уже не жду. Очень жаль «Кубань», хотел бы, чтобы команда существовала.



— Так существует же. Смотрели блог Евгения Савина «Красава»? Один выпуск — как раз про «Кубань».

— Пару выпусков смотрел, но этот не видел.



— Команду сейчас поддерживают бывшие футболисты.

— Понял, о какой команде вы говорите. У меня такой мысли нет, я себя с «Кубанью» не ассоциирую. Да и вряд ли реально содержать её только за счёт болельщиков или бывших футболистов.

О приятельстве с Павлюченко и разборках Аршавина

— Слышал, за время выступления в «Кубани» у вас остались сильные впечатления от Павлюченко.

— Он всегда был в порядке. Легенда российского футбола, как я считаю. У него день рождения как раз, надо позвонить поздравить (15 декабря Роману Павлюченко исполнилось 37 лет. — Прим. «Чемпионата»).



— Настолько плотно общаетесь?

— Мы ещё с его племянником были хорошо знакомы, а когда он пришёл в «Кубань», начали общаться лично.



— Необычно, учитывая разницу в возрасте.

— Я всегда находил язык с теми, кто постарше. Роман иногда советует мне что-то, поддерживает. Сейчас вот я получил травму, написал мне: «Давай, восстанавливайся». Пытается меня подбодрить.



— С Аршавиным вряд ли подружились. Часто в «Кубани» пихал?

— Он любому мог напихать. Один раз чуть до драки не дошло.



— Расскажите.

— Кажется, однажды он напихал Хубулову на тренировке. За неточный пас или что-то вроде того, но в грубой форме. Ну а Арсен — вспыльчивый парень, кавказская кровь. Ответил ему как-то странно, и началось.



— ?

— Арсен на него сразу пошёл, но до драки не дошло. Побычили, начали головами бодаться, и ребята растащили. Я в тех разборках не участвовал.



— Аршавин потом припомнил Арсену тот случай?

— Нет, решили всё на месте. Руки пожали и забыли.

О молодёжной сборной

— Из «Кубани» вы получили первый вызов в «молодёжку», с которой проводили отборочный этап к Евро. Столько ребят из РПЛ, и такой провал.

— С самого начала всё пошло не так — в первой же игре с Арменией потеряли очки дома. Смотрел матч, у нас было очень много моментов. Вот этих вот мелочей потом не хватило, столько игр сами отдали...



— Как так вышло?

— Сам не знаю! Наверное, теряли концентрацию. Это был большой опыт, но очень обидно, что не прошли на чемпионат Европы. У нас до самого конца были шансы, побеждай Австрию — и выходи. Причины только в нас.



— До Австрии была Сербия.

— С первых минут почувствовал, что это на 100% наша игра. Опять сами себе придумали проблемы и отдали победу сербам. Винить кого-то конкретного нельзя — так бывает в футболе.



— Вы в той игре сыграли, а вот Чалов, лучший бомбардир лиги, в состав не попал...

— Могу лишь сказать, что у Бушманова не было с ним никаких проблем. Просто есть тренер — он ставит того, кого считает нужным.



— Зато на поле был лучший бомбардир Бундеслиги Лука Йович — в составе соперника.

— Видел, что он много забивает за «Айнтрахт», недавно в одном матче сделал пента-трик (в игре с «Фортуной». — Прим. «Чемпионата»). Молодец, что тут сказать.



— Когда отборочный этап завершился, Черчесов вызвал в главную сборную нескольких юных футболистов. Вас среди них не было.

— Моя задача — работать, а обиды вообще никакой нет. Конечно, каждый мечтает играть за сборную России. Надеюсь, в дальнейшем смогу пробиться в команду.

О «Рубине» и сходстве с Кокориным

— Перед уходом из «Кубани» был вариант с «Ростовом»?

— На словах, может, и был. Но «Рубин» был единственным вариантом, в котором была хоть какая-то конкретика.



— Ахметов в отделе кадров, распродажа игроков, отстранение от еврокубков. Не было опасения идти в эту команду?

— Наоборот, была мотивация поработать с таким тренером, как Курбан Бердыев. Команда хорошая, игроки высокой квалификации — на всё остальное не обращал никакого внимания. По условиям даже не торговались — просто хотел играть в футбол.

— В «Рубине» вы раскрылись как классный распасовщик, возможно, один из лучших в лиге. Считаете это своей фишкой?

— Сложно сказать, является ли это качество для меня главным… Но это правда, стараюсь обострять игру.



— Бердыев делает акцент на этом аспекте вашей игры?

— Не сказал бы. Просит играть вперёд, потому что если играешь назад — голы не забьёшь. Особых упражнений на эту тему нет. Лишь общая установка — чаще играть вперёд.



— У Азмуна, выходит, особая роль?

— Тактики грузить на Азмуна точно нет. Когда есть свободные зоны, мы их используем и даём ему мяч — всем известно, что у Сердара хорошая скорость.



— В основе «Рубина» появилось сразу двое молодых Коноваловых. Часто вас путают?

— Не припомню такого.



— А с Кокориным?

— Вот это много раз слышал (смеётся). За автографом Кокорина никто не подходит, но знакомые шутят. В интернете тоже видел такие приколы.

— Хотели бы передать послание своему альтер-эго? Это я про внешность, конечно же.

— Хочу увидеть этих людей на футбольных полях. Каждый из нас знает, что они не преступники. Ошибки бывают у каждого, нужно постараться их за это простить. Уверен, что они больше никогда не совершат подобных поступков.