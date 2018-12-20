«Промеса обыграл, а тебе проиграл!»

Как футболисты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» играли в FIFA 19 против читателей «Чемпионата».

В начале декабря «Чемпионат» запустил совместный проект с компанией EA Sports по FIFA 19. Читатели получили возможность сыграть с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» в FIFA в нашей редакции. Цель была простая — собрать всех футболистов одной из трёх столичных команд в игре. За одну неделю можно было сформировать одну команду. Победители были выбраны случайным образом.

Первыми лауреатами проекта стали Анна Федотова с сыном Феликсом. Девятилетний мальчик сыграл с полузащитником «Спартака» Александром Ломовицким. В двухматчевом противостоянии Феликс взял верх. Притом, что на сборах полузащитник «Спартака» обыгрывал самого Квинси Промеса. Наши поздравления Феликсу с серьёзным достижением.

Затем в редакцию «Чемпионата» был приглашён читатель Святослав Полковников. Его соперником выступил нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов. Во время игры Тимур рассказал, что в FIFA больше любит играть в карьеру, выводя неизвестные клубы на топ-уровень. По словам «армейца», сейчас молодёжь ЦСКА предпочитает Counter-strike. Даже Александр Головин из Франции подключается. Впрочем, и в FIFA 19 Тимур не оставил шансов своему сопернику, обыграв его со счётом 9:3 по сумме двух встреч.

На исходе конкурса «Чемпионат» навестил полузащитник «Ломокотива» Гжегож Крыховяк. Его соперником выступил читатель Виктор Трефилов. Польский футболист признался, что давно не брал в руки геймпад. Гжегож даже воспользовался помощью тренера, который был встроен в игру. Но это ему не помогло – Виктор обыграл «Локомотив» Крыховяка с помощью ЦСКА со счётом 1:0. Крыховяк признался, что не любит проигрывать, но поздравил нашего читателя с победой.

После игры Крыховяк дал «Чемпионату» большое интервью.