Зачем старейший клуб мира приезжает в Россию? Отвечает организатор этого турне

Старейший клуб мира «Шеффилд», который сейчас выступает в восьмой по значимости лиге Англии, проведёт предсезонные сборы в России – и да, это не шутка. На конец июня уже запланированы четыре матча: с «Торпедо», «Казанкой», «Знаменем труда» и «ФК КФ» (клуб Никиты Ковальчука, ведущего программы «Картавый футбол»). О том, почему Россия и по какому принципу выбирались клубы для товарищеских встреч, рассказал Артемий Рябов, представитель титульного спонсора «Шеффилда» Сlassic football shirts.

Как возникла идея приехать в Россию?

«Мы приезжали к «Локомотиву» во время Лиги чемпионов с исторической выставкой футболок тех команд, с которыми московский клуб ранее встречался в ЛЧ. Им всё очень понравилось, поэтому мы решили, что было бы здорово устроить праздник футбола и привезти летом в Россию «Шеффилд».

Как отреагировало руководство «Шеффилда»?

«Замечательно – они были счастливы. Это будет красивая история – английские клубы никогда не приезжали на предсезонные сборы в Россию. Хотим сделать праздник для болельщиков. На данный момент мы находимся в стадии активных переговоров, у нас уже есть договорённости с некоторыми футбольными базами в России. В этом проекте заинтересованы многие люди, поэтому, думаю, с финансами проблем не возникнет».

Почему именно эти команды?

«Знамя труда» — старейший клуб в России, им в следующем году исполняется 110 лет. «Торпедо» будет 95. Что касается «Казанки», у нас очень хорошие отношения с «Локомотивом», поэтому мы решили, что проведём матч и с ними. Я хорошо знаком с Никитой Ковальчуком, поэтому будет матч и с «ФК КФ». Он мне предложил, мы подумали, что это будет неплохая медийная история. Решили провести матч в Питере, чтобы не обижать их болельщиков».

Почему не топовые клубы?

«Во-первых, потому что они играют в РПЛ и обычно уезжают на сборы за границу. С ними сложно договориться. Мы отправляли письма в «Спартак» и ЦСКА, но ответа так и не получили. Во-вторых, когда мы приезжали на чемпионат мира с выставкой (она была в Министерстве спорта), у нас завязались контакты с представителями «Торпедо», «Казанки» и «Знамени труда».

Может ли случиться так, что матчи не состоятся?

«На случай если что-то пойдёт не так, мы заключили договоры с клубами. Нет такого, что пожали руки и разошлись – всё сделано на официальном уровне. Геркус всё подписал, поэтому с «Казанкой» уже точно всё состоится. То же самое касается и «Знамени труда».



Надеемся, что всё пройдёт хорошо, эта история станет не разовой. Мы с удовольствием приехали бы ещё раз и сыграли бы с топ-клубами».

Будут ли какие-то мероприятия перед матчами?

«Да. Руководство «Казанки» рассматривает возможность провести матч-дэй с концертом и с предматчевыми активностями, потому что игра может пройти на «РЖД-Арене». Руководство «Торпедо» также выступило с такой идеей. «Знамя труда» хочет вообще устроить большой праздник и пригласить главу городского округа. Всё-таки это большое событие – не каждый день в Россию приезжает старейший клуб в мире. Мы понимаем, что у нас нет игроков топ-уровня, зато есть имя и история. Также мы планируем привезти несколько легенд английского футбола, если с ними получится договориться».