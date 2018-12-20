В Англии есть команда из Бёртона. Здесь варили пиво для Екатерины II и Петра I

В следующей стадии Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Бёртоном». Клуб выступает в Лиге 1, имеет небольшой стадион на 6,9 тыс., а главным его достижением считается серебро первой лиги и домашняя ничья в Кубке Англии с «МЮ» 8 января 2006 года. В общем, ничего примечательного. Вряд ли мы бы вообще обратили внимание на такого соперника действующего чемпиона Англии, если бы не прозвище команды и её эмблема. На лого толстый мужичок как будто пинает мяч, а называют клуб «пивняки». Довольно необычно для футбольной команды, не правда ли?

Всё дело в городе

Бертон-апон-Трент – главная «пивная» точка Англии. А чуть более 100 лет назад этот город вообще считался столицей всего пивоваренного мира — здесь располагались более 30 заводов, в том числе самый известный в мире (на тот момент) пивной бренд Martson’s. Можно, конечно, начать спорить и привести в пример Мюнхен, Пльзень или Дублин, но историю не обманешь.

Существует миф, что в Бертоне-апон-Тренте была священная вода, которая идеально подходила для создания пива: в ней было высокое содержание кальция, магния, низкий уровень натрия и бикарбоната. Пиво начали варить еще в XIII веке – для монахов и паломников. Но широкую известность бёртонское пиво приобрело в XVIII веке, когда наладилась речная навигация. Самый знаменитый вид пива – крепкий, выдержанный светлый эль. Пиво было орехового цвета, в меру сладкое; его традиционно выдерживали в бочках в течение нескольких месяцев.

Пиво из Бёртона любили российские императоры

До ХХ века одним из аспектов пивоварения было качество древесины для бочек, в которых хранится пиво. В идеале это должен был быть дуб, вырезанный из толстых стволов без мелких веточек, потому что сучки сделали бы уже обработанные доски непригодными для использования. Но в Великобритании цены на древесину были немыслимыми (после многовекового судостроения деревьев не хватало), поэтому пришлось искать варианты за рубежом.

Сошлись на России. Представители Martson’s отправились в Санкт-Петербург, прихватив с собой пива для торговли на Императорском дворе. Заморский напиток пришёлся по душе Петру Великому, поэтому вскоре англичане начали экспортировать свой фирменный, «орехово-коричневый бертонский эль» в Россию. Полюбился он и Екатерине Великой, поэтому в 1755 году экспорт увеличили с 740 баррелей до 11 025. Торговлю пришлось приостановить на время наполеоновских войн. В 1814 году поставки бёртонского пива возобновились, но ненадолго – уже в 1822 году российский суд наложил запретные пошлины на импортное пиво. Сделано это было для развития собственной пивоваренной промышленности.

Ну а теперь – о футболе

Начиная с XIX века в городе было несколько футбольных клубов, но ни один из них так и не сохранился в первоначальном виде. Та команда, которая в скором времени сыграет с «Ман Сити», была сформирована в 1950 году и вошла в Лигу Бирмингема. Первое время команда играла во дворе литейного завода, но спустя восемь лет всё же переехала на стадион.

До 1998 года «Бёртон» слонялся по лигам, названия которых вы, наверное, никогда и не слышали. Но пришёл тренер Найджел Клафф (да, сын Брайана Клаффа – обладателя Кубка чемпионов с «Ноттингемом»), и появились первые успехи — к 2002 году команда вышла в 5-й дивизион. В его второй приход в «Бёртон» в 2015 году клуб по итогам сезона вышел в Чемпионшип, где продержался два сезона.

Эмблемы клуба менялись так же часто, как и лиги. На нынешней остановились в 2005 году – с тех пор никаких изменений не было. Ну а прозвище за командой закрепилось по понятным причинам. Какой тут ещё был выбор, когда ты в главном пивном городе страны?