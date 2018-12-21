Ради них в ОАЭ сделали зиму. «Реал» отрывается на клубном ЧМ

Чемпионат мира среди клубов уже несколько лет интересен только ФИФА и стране-организатору. Болельщики и сами клубы без особого энтузиазма едут на этот практически товарищеский турнир посреди сезона.

Но второй год подряд КЧМ принимают ОАЭ, поэтому у футболистов как минимум появилась возможность шикарно занять время в паузах между играми. Самые крутые условия, разумеется, у мадридского «Реала». На турнир действующие победители Лиги чемпионов прилетели в обновлённом фирменном самолете.

Как и год назад, команда заселилась в местный филиал Four Seasons. Вокруг отеля администрация устроила настоящую зиму, насыпав сугробы и снеговиков из искусственного снега. Плюс гирлянды и рождественские олени, выставленные на контрасте с летней жарой вокруг. Само собой, все здания, включая отель – смесь мрамора и золота. Но главное преимущество Абу-Даби – большое количество развлечений.

Сегодня у «Мадрида» выходной после победы в первом матче КЧМ над «Касимой Антлерс». Судя по социальным сетям и испанским СМИ, футболисты «бланкос» кайфовали самыми разными способами. Карим Бензема и Рафаэль Варан еще утром сели в «Ламборгини Авентадор» и уехали на прогулку по городу. Продолжили день они в компании Каземиро, придя обедать в ресторан повара Нусрета Гёкче, также известного как «Salt Bae». Это тот самый повар-мем, который пафосно солит и режет мясо.

Разумеется, для игроков «Мадрида» дядя делал ровно то, что умеет лучше всего: пафосно солил и резал мясо.



Максимально зашифровался перед выходом в город Серхио Рамос. Капитан «Реала» в компании друзей переоделся в местное мужское платье – кандуру. Чтобы окончательно слиться с толпой, испанец надел солнцезащитные очки. Но Рамоса все равно узнавали и прохожие, и папарацци.

Некоторые игроки приехали на турнир с женами, которые в Абу-Даби тоже проводят время довольно продуктивно, судя по инстаграмам. Супруга Марсело Клариса Алвес прилетела с двумя сыновьями бразильца. Помимо этого в ОАЭ прибыли жены и девушки Каземиро, Лукаса Эрнандеса, Начо, Маркоса Льоренте и Мариано. Все они, соблюдая местные законы, ходили в закрытой одежде.