Не обращайте внимания на недостатки: по типажу 21-летний бразилец подходит красно-белым не только в перспективе, но и прямо сегодня.

Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества

Минусов действительно много

Трансфер Айртона не вызвал среди болельщиков бурных восторгов или хотя бы сдержанного одобрения, и это вполне объяснимо: если оценивать бразильца не по рекламным нарезкам из YouTube, а по полным матчам, влюбиться в его игру сложно. Он не производит цельного впечатления, не делает разницу на поле (как, например, Марио Фернандес), не имеет опыта и не лишён недостатков, бросающихся в глаза.

Дриблинг у бразильца самый обыкновенный. Вернее, это даже не дриблинг, а скоростное ведение: футболист, как правило, просто прокидывает мяч и пытается обогнать оппонента на мощном рывке. Мяч он при этом к ногам не приклеивает, не контролирует его, может отпустить слишком далеко, в результате чего соперники получают шанс нейтрализовать забег Айртона за счёт банальной подстраховки. Уникальных финтов в своём арсенале новичок «Спартака» не имеет, а стандартные ложные замахи вводят в заблуждение далеко не всех. В нашем чемпионате насыщенных оборон такой дриблинг может не принести практической пользы.

Бразилец на смену Комбарову. Кто такой Айртон Лукас «Спартак» подписал бразильского защитника.

Почти все созидательные действия Айртон выполняет левой ногой. Правой работает редко и неуверенно. Если покопаться, можно найти несколько плотных ударов и с нерабочей ноги, но это скорее исключение из правил. При обводках в финальной трети поля примерно в 80 процентах случаев убирает мяч в сторону фланга, а не к центру — так проще и быстрее выйти на обостряющее действие. Если уходит в середину, то всё равно ведёт мяч левой ногой и ограничивает себя в дальнейших решениях.

Стабильного длинного паса у бразильца нет. Подачи со штрафных, которые он иногда выполнял во «Флуминенсе», получались слишком мягкими, летели по высокой и удобной для соперников дуге. Длинные забросы от своей штрафной при выходе из обороны больше напоминают выносы, а не нацеленные передачи.

При позиционной обороне склонен терять концентрацию и пропускать соперников за спину. Исправлять ситуацию догоняющим рывком удаётся не всегда, хотя старается дорабатывать все эпизоды.

По суммарным параметрам в «Спартак» приехал совсем сырой футболист, которому на первых порах потребуются постоянное тренерское внимание и бережная огранка. Так стоило ли вообще рисковать с этим трансфером и способен ли бразилец стать полезнее Комбарова уже весной?

На мой взгляд, да, стоило. И да, способен. Ниже несколько позитивных предпосылок.

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Айртон снизит уязвимость левого фланга при контратаках соперника

Главная проблемная зона «Спартака» в последние два года — именно край Комбарова. Дмитрия категорически нельзя оставлять один в один с техничным и быстрым соперником, он медленно переходит из атакующей фазы в оборонительную, плохо и неагрессивно вступает в активный отбор, предпочитая занимать выжидательную позицию, когда мячом владеет оппонент. Почти все клубы РПЛ с удовольствием пользовались его слабостями и изначально отмечали его бровку как стратегически важную для постоянного давления.

С Айртоном разобраться один в один будет намного сложнее. Он быстрый, атлетичный, жёсткий, имеет отличную координацию, неплохо работает корпусом, умеет быстро разворачиваться и догонять соперника даже в случаях, когда мяч успели прокинуть мимо него. Если бразилец будет противостоять быстрым рывкам хотя бы так же, как в Бразилии, это уже резко снизит уязвимость зоны.

Айртон органично впишется в систему прессинга

Бразилец быстро реагирует на ситуации в первой фазе обороны, минимизирует расстояние до соперников, мешает их развороту и не боится рисковать с резким отбором прямо на чужой половине. Высокий прессинг – важнейший компонент в системе Кононова, над которым команда будет работать во время зимних сборов. Скоростной и выносливый Айртон в такой структуре должен смотреться намного предпочтительнее, чем Комбаров. Да и чем Мельгарехо.

Айртон обеспечит быстрый выход вперёд и даст объём интенсивного движения на бровке

После ухода Промеса у «Спартака» резко снизилось качество быстрых атак, которые ещё в прошлом сезоне были главным оружием команды. Ханни – футболист другого плана, он не способен обеспечивать высокий темп на протяжении 90 минут, плохо убегает от соперников на дистанции, любит смещаться в центр и брать небольшие паузы для подготовки обостряющего действия.

Само собой, не во всех матчах у «Спартака» будут возможности для пружинистых контратак, но важно уметь пользоваться каждой возможностью – а для этого необходимо иметь хотя бы двух-трёх скоростных и двужильных футболистов, способных давать большой объём спринтов. Комбаров в силу возраста это делать уже не может.

Айртон добавит мощи при стандартах у своих ворот

Комбаров откровенно плох в верховой борьбе. Если в игровых ситуациях этот недостаток не приводит к последствиям, то при угловых или штрафных – случается. Айртон ниже на два сантиметра, но лучше прыгает как с места, так и с разбега. Не как Марио Фернандес, конечно, но потенциально из него можно сделать хорошего адресата для длинных передач при выходе из обороны.

Айртон приучен к схеме с тремя центральными защитниками

Пока вопрос перехода на модуль 3-Х-Х в повестке дня не стоит, но в будущем исключать вероятность этого сценария нельзя. Особенно если вспомнить, что поправится Жиго (в марте как раз пройдёт шесть положенных месяцев), и вполне может нарисоваться тройка дополняющих друг друга (а также амбициозных и желающих играть в каждом матче) защитников Джикия — Кутепов — Жиго. Так вот: треть матчей за «Флуминенсе» Айртон провёл как раз в системе 3-4-2-1, так что сюрпризом это для него роль вингера не станет. Напротив, так он получит дополнительную страховку и больше пространства. И пока стоит рассматривать его опыт как небольшой тактический бонус.

Айртон здорово бросает ауты

В идеале на каждом из флангов у команды должен быть футболист, умеющий качественно вбросить мяч из-за боковой. Бразильский новичок отвечал за ауты во «Флуминенсе» — и исполняет их он однозначно лучше и дальше, чем Комбаров. Отправить мяч к ближней линии вратарской может запросто.

Резюме

Безусловно, цена в семь миллионов евро, названная в СМИ, на сегодня смотрится неоднозначно. Но приходится учитывать реалии бразильского рынка, где практикуют разделение прав на футболистов несколькими сторонами (и каждая всегда хочет заработать), а также фактор молодости и потенциала для дальнейшего роста.

Вряд ли Айртон будет стабилен на первых порах, ему действительно предстоит многому учиться. Однако как минимум из-за первых трёх вышеуказанных факторов его приобретение «Спартаком» смотрится логично, оно способно привнести в игру команды частичку баланса уже весной при условии безболезненной адаптации игрока. Если же бразилец обучится принципам комбинационного футбола и стабилизирует дриблинг, трансфер однозначно окупится.

А риск есть в любой покупке. Главное, что «Спартак» наконец-то начал обновлять проблемные позиции.