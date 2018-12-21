Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества

Минусов действительно много
Трансфер Айртона не вызвал среди болельщиков бурных восторгов или хотя бы сдержанного одобрения, и это вполне объяснимо: если оценивать бразильца не по рекламным нарезкам из YouTube, а по полным матчам, влюбиться в его игру сложно. Он не производит цельного впечатления, не делает разницу на поле (как, например, Марио Фернандес), не имеет опыта и не лишён недостатков, бросающихся в глаза.
Дриблинг у бразильца самый обыкновенный. Вернее, это даже не дриблинг, а скоростное ведение: футболист, как правило, просто прокидывает мяч и пытается обогнать оппонента на мощном рывке. Мяч он при этом к ногам не приклеивает, не контролирует его, может отпустить слишком далеко, в результате чего соперники получают шанс нейтрализовать забег Айртона за счёт банальной подстраховки. Уникальных финтов в своём арсенале новичок «Спартака» не имеет, а стандартные ложные замахи вводят в заблуждение далеко не всех. В нашем чемпионате насыщенных оборон такой дриблинг может не принести практической пользы.
Почти все созидательные действия Айртон выполняет левой ногой. Правой работает редко и неуверенно. Если покопаться, можно найти несколько плотных ударов и с нерабочей ноги, но это скорее исключение из правил. При обводках в финальной трети поля примерно в 80 процентах случаев убирает мяч в сторону фланга, а не к центру — так проще и быстрее выйти на обостряющее действие. Если уходит в середину, то всё равно ведёт мяч левой ногой и ограничивает себя в дальнейших решениях.
Стабильного длинного паса у бразильца нет. Подачи со штрафных, которые он иногда выполнял во «Флуминенсе», получались слишком мягкими, летели по высокой и удобной для соперников дуге. Длинные забросы от своей штрафной при выходе из обороны больше напоминают выносы, а не нацеленные передачи.
При позиционной обороне склонен терять концентрацию и пропускать соперников за спину. Исправлять ситуацию догоняющим рывком удаётся не всегда, хотя старается дорабатывать все эпизоды.
По суммарным параметрам в «Спартак» приехал совсем сырой футболист, которому на первых порах потребуются постоянное тренерское внимание и бережная огранка. Так стоило ли вообще рисковать с этим трансфером и способен ли бразилец стать полезнее Комбарова уже весной?
На мой взгляд, да, стоило. И да, способен. Ниже несколько позитивных предпосылок.
Айртон снизит уязвимость левого фланга при контратаках соперника
Главная проблемная зона «Спартака» в последние два года — именно край Комбарова. Дмитрия категорически нельзя оставлять один в один с техничным и быстрым соперником, он медленно переходит из атакующей фазы в оборонительную, плохо и неагрессивно вступает в активный отбор, предпочитая занимать выжидательную позицию, когда мячом владеет оппонент. Почти все клубы РПЛ с удовольствием пользовались его слабостями и изначально отмечали его бровку как стратегически важную для постоянного давления.
С Айртоном разобраться один в один будет намного сложнее. Он быстрый, атлетичный, жёсткий, имеет отличную координацию, неплохо работает корпусом, умеет быстро разворачиваться и догонять соперника даже в случаях, когда мяч успели прокинуть мимо него. Если бразилец будет противостоять быстрым рывкам хотя бы так же, как в Бразилии, это уже резко снизит уязвимость зоны.
Айртон органично впишется в систему прессинга
Бразилец быстро реагирует на ситуации в первой фазе обороны, минимизирует расстояние до соперников, мешает их развороту и не боится рисковать с резким отбором прямо на чужой половине. Высокий прессинг – важнейший компонент в системе Кононова, над которым команда будет работать во время зимних сборов. Скоростной и выносливый Айртон в такой структуре должен смотреться намного предпочтительнее, чем Комбаров. Да и чем Мельгарехо.
Айртон обеспечит быстрый выход вперёд и даст объём интенсивного движения на бровке
После ухода Промеса у «Спартака» резко снизилось качество быстрых атак, которые ещё в прошлом сезоне были главным оружием команды. Ханни – футболист другого плана, он не способен обеспечивать высокий темп на протяжении 90 минут, плохо убегает от соперников на дистанции, любит смещаться в центр и брать небольшие паузы для подготовки обостряющего действия.
Само собой, не во всех матчах у «Спартака» будут возможности для пружинистых контратак, но важно уметь пользоваться каждой возможностью – а для этого необходимо иметь хотя бы двух-трёх скоростных и двужильных футболистов, способных давать большой объём спринтов. Комбаров в силу возраста это делать уже не может.
Айртон добавит мощи при стандартах у своих ворот
Комбаров откровенно плох в верховой борьбе. Если в игровых ситуациях этот недостаток не приводит к последствиям, то при угловых или штрафных – случается. Айртон ниже на два сантиметра, но лучше прыгает как с места, так и с разбега. Не как Марио Фернандес, конечно, но потенциально из него можно сделать хорошего адресата для длинных передач при выходе из обороны.
Айртон приучен к схеме с тремя центральными защитниками
Пока вопрос перехода на модуль 3-Х-Х в повестке дня не стоит, но в будущем исключать вероятность этого сценария нельзя. Особенно если вспомнить, что поправится Жиго (в марте как раз пройдёт шесть положенных месяцев), и вполне может нарисоваться тройка дополняющих друг друга (а также амбициозных и желающих играть в каждом матче) защитников Джикия — Кутепов — Жиго. Так вот: треть матчей за «Флуминенсе» Айртон провёл как раз в системе 3-4-2-1, так что сюрпризом это для него роль вингера не станет. Напротив, так он получит дополнительную страховку и больше пространства. И пока стоит рассматривать его опыт как небольшой тактический бонус.
Айртон здорово бросает ауты
В идеале на каждом из флангов у команды должен быть футболист, умеющий качественно вбросить мяч из-за боковой. Бразильский новичок отвечал за ауты во «Флуминенсе» — и исполняет их он однозначно лучше и дальше, чем Комбаров. Отправить мяч к ближней линии вратарской может запросто.
Резюме
Безусловно, цена в семь миллионов евро, названная в СМИ, на сегодня смотрится неоднозначно. Но приходится учитывать реалии бразильского рынка, где практикуют разделение прав на футболистов несколькими сторонами (и каждая всегда хочет заработать), а также фактор молодости и потенциала для дальнейшего роста.
Вряд ли Айртон будет стабилен на первых порах, ему действительно предстоит многому учиться. Однако как минимум из-за первых трёх вышеуказанных факторов его приобретение «Спартаком» смотрится логично, оно способно привнести в игру команды частичку баланса уже весной при условии безболезненной адаптации игрока. Если же бразилец обучится принципам комбинационного футбола и стабилизирует дриблинг, трансфер однозначно окупится.
А риск есть в любой покупке. Главное, что «Спартак» наконец-то начал обновлять проблемные позиции.