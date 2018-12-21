«Женщины созданы, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол – идея дьявола»

Владелец «Стяуа» Георге Бекали выступил против создания женских команд. Он критически прокомментировал слухи о том, что УЕФА может обязать все клубы иметь женские подразделения. «Если УЕФА попросит нас создать женскую команду, уйду из футбола. Это было бы против божьей воли. Я не безгрешен, но не делаю противоестественных вещей. Женский футбол — идея дьявола. Женщины созданы для того, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол порочит женщин», – заявил Бекали.

А теперь немного о том, почему вообще никто в стране не удивился его словам.



Георге «Джиджи» Бекали – богатейший человек в Румынии, добившийся успехов, выйдя с самых низов. Когда-то он был простым пастухом и первый об этом напоминает. «В Византии великие цари были пастухами. Я могу и Библию процитировать: Иисус не говорил, что он капитан или водитель, он называл себя пастырем. Поэтому в румынской политике я вполне серьёзно считаю себя апостолом, ведь делаю то, чего никто раньше даже не пытался», – говорит Бекали.

Про него в Румынии есть огромное количество историй, значительная часть которых – криминальные. Он даже отсидел несколько лет в тюрьме за махинации с документами в вопросе землевладения. По аналогичной причине (подделка документов) принадлежащий Бекали клуб «Стяуа» несколько лет назад фактически начал свою историю с нуля. Министерство обороны страны подало иск о том, что принадлежащий ему бренд использовался незаконно с 2004 года. Цена вопроса была всего 1 млн евро, но Бекали, как вы уже поняли, послал военных подальше и платить отказался. Тогда суд отобрал у «Стяуа» права на название и эмблему. Полгода команду обозначали в протоколах как «хозяева» или «гости». Сам Бекали в это время сидел в тюрьме.

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У Джиджи слава женоненавистника, гомофоба и расиста – причём по каждому из пунктов есть доказательства из его же высказываний. Например, когда в Румынию приехала Леди Гага, Бекали сказал: «Когда вижу это по телевизору, то плюю в экран и переключаю. Пусть уже вернётся к породившему её сатане». Одна из многочисленных тренерских отставок в «Стяуа» произошла, потому что «слишком он мусульманский, этот тренер».

На стадионе клуба никогда не включат песни группы Queen из-за ориентации Фредди Меркьюри. Потенциального новичка Бекали заблокировал, потому что были слухи о его гомосексуальности. «Нет никаких оправданий для дискриминации. И я тоже люблю геев! Но надо понимать: им не место в футбольной команде, ведь игроки принимают душ голыми. Ещё раз: люблю геев, но подписывать их не будут. Потому что подпишите только одного – и останетесь без титулов». Темнокожего ведущего он называл обезьяной. Разумеется, Бекали выступил и против подписания темнокожих футболистов в «Стяуа». По его мнению, они не подходят для игры в климатических условиях Румынии.



Год назад в Лиге Европы «Стяуа» играл против израильского «Хапоэль Беэр-Шева», президентом которого была женщина, Алонэ Баркат. Бекали на это сказал, что женщины ничего не понимают в футболе и с ними нельзя о нём говорить. Он пообещал быть вежливым с Баркат, если она приедет в Румынию, и обсуждать что угодно, но только не футбол.

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После выхода из тюрьмы Джиджи обещал исправиться и стать другим. Но последние месяцы он вновь не может удержаться от язвительных комментариев. Помимо радикального протеста против женского футбола он успел оскорбить Пауло Дибалу. А Бекали всего лишь спросили, можно ли сравнить аргентинца и талантливого полузащитника «Стяуа» Олимпиу Моруцана.



«Дибале 26 лет, он 165-сантиметровый гном», – выдал Бекали. Хотя на самом деле рост Дибалы 177 сантиметров и он выше Моруцана на 5 сантиметров.



Высказывание про женский футбол – одна из десятка провокаций от румынского бизнесмена. Вопрос только в том, действительно ли он готов выполнить обещание и уйти, если УЕФА продавит инициативу.