5 тренеров для «МЮ» после Сульшера

Временным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен Уле-Гуннар Сульшер, но все понимают, что с этим назначением работа по поиску нового тренера не закончена. Сульшер – компромиссный вариант, с которым было просто договориться и который должен иметь хотя бы небольшой кредит доверия у болельщиков благодаря своему прошлому в Манчестере. Клуб тем временем ищет тренера на долгосрочную основу.

Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера Всё, как у скандинавов из книжек: преданность семье, стойкость и дисциплина.

Достоинства

Конте свободен, и он точно хочет как можно скорее вернуться к работе. Его переговоры с «Реалом» не привели к назначению, но достигли достаточно продвинутой стадии – стороны не договорились из-за гарантий, которых требовал Антонио по трансферам.

Конте – лучший тренер Европы по быстрому выведению топ-клубов из кризиса. «Ювентус» он за год поднял с 7-го места на 1-е. «Челси» — за год с 10-го на 1-е. И он сможет найти общий язык с Погба: они работали вместе, и Погба именно с ним стал европейской звездой. Другой знакомый Антонио – Матич. И есть Дармиан, который был одной из трансферных целей «Челси», когда лондонцев тренировал Конте. Наконец, Лукаку был номером один в трансферном шорт-листе Конте, когда ему в итоге купили Морату.

Недостатки

За последние 10 лет из всех мест, где работал Конте, он уходил со скандалом. Относительное исключение – сборная Италии, где в ответ на его угрозу подать в отставку федерация футбола приняла все его условия и удержала до конца Евро-2016, но не дольше.

Назначение Конте в «Юнайтед» рано или поздно приведёт к войне, а ведь клуб только избавился от тренера, который со всеми воевал. Даже не считая Погба, в «МЮ» хватает игроков с характером, а Конте известен крайне высокими требованиями к тактической дисциплине и беговой работе. В общем, прогресс будет мощным и быстрым, но насколько долговечной окажется команда – большой вопрос.

Антонио Конте Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Достоинства

Почеттино – тренер, при котором все игроки становятся лучше. Когда он приходил в «Тоттенхэм», состав команды был куда слабее, чем сейчас у «МЮ». Почеттино сделал Кейна, Алли и Эриксена суперзвёздами, при нём добились огромного прогресса Уолкер, который потом перешёл в «Ман Сити», и Триппьер. Выведение игроков на новый уровень – залог стабильности «Тоттенхэма», клуб не просто прыгнул выше головы, но закрепился в качестве серьёзной европейской силы. Сам Почеттино не прочь поработать в «МЮ», если верить The Times. Наверняка аргентинец хочет попробовать себя в клубе, в котором действительно можно всерьёз побороться за главные европейские трофеи. Какого бы прогресса с ним не добились игроки «шпор», трансферные возможности «МЮ» намного выше.

Недостатки

Почеттино совсем на даются трофеи. За четыре года в «Тоттенхэме» он не зацепил ни одного внутреннего кубка. Команда постоянно в топе, идёт без провалов, но для «МЮ» этого может оказаться недостаточно: нужны большие победы. Другая проблема Почеттино – ему нужно время, чтобы донести до команды свои идеи. Выход на новый уровень происходит не сразу, как минимум год будет переходным. Наконец, у него в контракте нет опции выкупа за фиксированные отступные. Поэтому руководству «МЮ» придётся вести прямые переговоры с Дэниелом Леви, у которого будет выгодная позиция. В общем, заполучить Почеттино до того, как истечёт его контракт, – непростая задача.

Маурисио Почеттино Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Достоинства

В издании The Independent отмечают, что у вице-президента «МЮ» Эда Вудворда хорошие отношения с Бланом, и француз и раньше рассматривался на должность главного тренера. Вряд ли между ними начнётся война, какая была между Вудвордом и Моуринью.

Кроме того, Блан известен умением находить общий язык с трудными игроками. У него нет чётких тактических принципов, поэтому француз всегда исходит из возможностей команды и подстраивает тактику под игроков.

«Бекхэм разозлился на Фергюсона. Но всё понял. Он понятливый парень!» Яркий француз, чемпион мира и бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан побывал в гостях у «Чемпионата» и очаровал всех.

Недостатки

Блан – не тот тренер, который может выжать из команды максимум. Он перестраховщик и предпочитает подстраиваться под соперника, чем играть с позиции силы. За три года болельщики «МЮ» устали от такого. Поэтому давление на Блана может вырасти очень быстро. В целом тренер скорее выглядит хорошим вариантом, чтобы удержать команду на топ-уровне, а не вывести на этот уровень.

Лоран Блан Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Достоинства

Зидан свободен, договариваться нужно только с ним. Несмотря на небольшой опыт работы француз уже заработал репутацию тренера-победителя. Он приходил в «Реал» временщиком, а задержался на два с половиной года и ушёл сам с девятью трофеями. Список выигранных трофеев впечатляет, но еще важнее, что Зидан сделал это без дорогих трансферов, обойдясь, по сути, старой обоймой Анчелотти и Бенитеса, к которой он добавил несколько молодых игроков.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Зидан – не из тех тренеров, которым нужно время на сложные тактические перестроения. Его «Реал» играл просто, а схему Зинедин менял по ситуации, исходя из травм и формы ведущих игроков. В «МЮ», где большая обойма и, кажется, проблемы с физподготовкой, такой стиль работы будет идеален. Кроме того, Зидан выглядит тренером, который хоть сейчас готов замахнуться на победу в любом турнире.

Недостатки

Их не так уж много. Зинедин уже получил предложение от «МЮ» возглавить клуб, и в данный момент изучает его. Но он не спешит. Он отказался принимать клуб сразу, но не дал окончательный отказ насчёт работы начиная с лета 2019 года. «МЮ» нужна определённость.

Зинедин Зидан Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Никакого «после»: Сульшер останется надолго

Достоинства и недостатки

Пока они неизвестны. Сульшер неудачно поработал в «Кардиффе» и неплохо в «Мольде». Слишком мало, чтобы говорить о его квалификации. Но в «МЮ» будет иметь значение не это, а его прошлое. Он – легенда Манчестера, и это многое значит для болельщиков. Для команды же будет достаточно того, что новый тренер – не Моуринью.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Сульшер официально получил контракт до конца сезона, но это ничего не значит. Если вдруг он начнёт с серии неудач, а Зидана через месяц удастся уговорить приступать немедленно, ему укажут на дверь. С другой стороны, результаты «МЮ» таковы, что улучшить их Сульшеру будет не так уж сложно. А если он удивит всех и пройдёт «ПСЖ» в Лиге чемпионов, то может и задержаться в Манчестер. Никто же не откажется от собственного тренера-Зидана.