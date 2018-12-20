«Игрокам «Зенита» надо отдохнуть. И они увеличат отрыв от конкурентов»

— Год получился для «Зенита» непростым. Что отметите особо?

— Этот год ознаменовался тем, что в «Зенит» пришёл российский тренер — Сергей Семак. Команда по результатам года идёт на первом месте. Понятно, что командная игра пока не всегда получается. Я бы отнёс это на счёт усталости игроков, которые играли сразу на четыре фронта – чемпионат мира, Лига Европы, Лига наций, Чемпионат России.

— У многих такая проблема.

— Но у некоторых наших ребят год не было отпуска. Им очень сложно восстанавливаться. Кроме того, многих ключевых игроков преследовали травмы. Сейчас настал момент, когда им надо хорошенько отдохнуть. Я уверен, что в следующем полугодии команда покажет содержательную игру и сможет увеличить отрыв от конкурентов. Атмосфера в команде очень хорошая.

«Зенит» завершил год тремя поражениями. В Чехии ни разу не пробил в створ Лидер РПЛ вытащил за собой «Славию» в плей-офф Лиги Европы.

— Что вы можете сказать о «Фенербахче» — сопернике «Зенита» в 1/16 Лиги Европы?

— Это непростой жребий. С турецкими командами всегда сложно соперничать вне зависимости от того, на каком месте в турнирной таблице они находятся. В том числе — из-за сумасшедшей поддержки и давления со стороны трибун. Но наши болельщики тоже способны на яркую поддержку, поэтому обеим командам будет нелегко.

— Кстати, о болельщиках. Стадион «Газпром Арена» бьёт рекорды посещаемости РПЛ. Вы довольны?

— Посещаемость рекордная не только для РПЛ. Мы входим в 20-ку мировых клубов по посещаемости. Причина в том, что у нас действительно очень современный высокотехнологичный стадион, комфортный для посетителей. На нём тепло в любую погоду, до него удобно добираться, на нём есть, чем заниматься и интересно проводить время до матча и в перерыве.



— Недавно на стадион прошёл хоккейный матч. И ожидается ещё один.

— Мы двигаемся вперёд — наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование её для всех масштабных уникальных мероприятий в городе. Мы провели самый большой концерт группы «Ленинград», достигли рекордной посещаемости на хоккейном матче сборной в прошлое воскресенье и планируем повторить его в ближайшую субботу на хоккейном матче СКА и ЦСКА. Ведём переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и матчей звёзд NBA. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещё только начинается.

— Какие ваши глобальные планы в отношении клуба?

— Наиболее приоритетное направление для нас — развитие молодёжи в «Зените». Полтора года назад, получив инфраструктуру академии в концессию, мы активно взялись за работу. На сегодняшний день, в рамках соглашения с городом нами проинвестировано более 450 миллионов рублей в переоборудование полей, в ремонт здания интерната, в новый воздухоопорный манеж, который должен быть установлен до конца года. Кроме того, нами переоборудовано основное поле с натуральным покрытием под стандарты футбольной национальной лиги. Количество мест на трибунах доведено до трёх тысяч и до необходимой величины увеличена яркость освещения.



— Вы используете чей-то опыт в работе с академией?

— Конечно. Например, образовательный центр «Сириус» в Сочи показал всем пример, что спорт, наука и культура должны идти вместе. Наши специалистами неоднократно посещали центр «Сириус» и очень внимательно изучили его опыт. В будущем, в своей работе мы будем использовать эти передовые технологии в воспитательном и образовательном процессах, хотя и не имеем к сочинскому «Сириусу» прямого отношения. В академии сейчас работает около 130 человек. И мы планируем и дальше делать все для развития нашей молодежи.