Дортмунд завершил первый круг победой. Санчо здорово продает себя «Реалу»

В другом сезоне встреча двух «Боруссий» была бы в общем-то обычным матчем Бундеслиги, но не в этом чемпионате. В последнем туре первого круга сыграли лидер из Дортмунда (39 очков) и его преследователь из Мёнхенгладбаха. Гости занимали второе место, набрав столько же очков, сколько и «Бавария» – 33.

Главный тренер хозяев Люсьен Фавр и самый результативный игрок дортмундцев по системе «гол плюс пас» Марко Ройс (10 забитых мячей и пять голевых передач перед этим туром) отдали несколько лет карьеры Мёнхенгладбаху, так что для них это сладкое футбольное блюдо из Бундеслиги имело особый вкус. Но если за атаку Фавр мог быть спокоен, то оборона превратилась для него в головную боль. Дортмунд потерял из-за травм сразу трёх центральных защитников – Мануэля Аканджи, Абду Диалло и Дана-Акселя Загаду.

В результате чёрно-жёлтые вышли с экспериментальной парой центральных защитников. Омар Топрак впервые в сезоне Бундеслиги попал в «основу», а центрхав Юлиан Вайгль впервые в сезоне появился в линии обороны.

Однако Мёнхенгладбах в гостях не такой опасный, как дома, где команда Дитер Хеккинга выиграла все матчи чемпионата. До 45-й минуты, когда победитель ЧМ-2014 в составе сборной Германии Кристоф Крамер сравнял счёт, гости практически не напрягали центральных защитников хозяев. Дортмунд владел большим территориальным и игровым преимуществом. Впрочем, и у него было мало острых моментов, поскольку на быстрых атаках лидер Бундеслиги играет, конечно, лучше, чем в позиционном наступлении.

Фавр, очевидно, сделал акцент на вскрытие левого фланга обороны Мёнхенгладбаха. Там один из самых больших талантов современного футбола Джейдон Санчо мучил шведа Оскара Вендта, которому, прямо скажем, без фанатизма помогал защищаться против связки Пищек – Санчо заточенный на созидание брат Эдена Азара. Как раз 18-летний англичанин и открыл счёт на 42-й минуте. Впрочем, этот гол состоялся в результате ошибки 18-летнего центрального защитника гостей Луиса Байера, подарившего мяч сопернику под давлением Ройса. Дортмунд полетел в контрвыпад, который завершили совместными усилиями Ройс, Марио Гётце и Санчо. Казалось, Джейдон затянул с решением в штрафной, но на самом деле юноша всё сделал идеально. По слухам, англичанин – главная трансферная цель президента «Реала» Флорентино Переса. В этом матче Санчо сделал себе бронь билетов в Мадрид: сохранит такой уровень игры до конца сезона – выкупит их.

Кстати, Гётце заменил уже на 34-й минуте Пако Алькасера. Испанский форвард сыграл свои привычные полчаса, только теперь он не вышел на замену, чтобы сотворить очередной «гол со скамейки», а получил травму. Мёнхенгладбах нанёс свой первый удар в створ ворот Дортмунда в тот момент, когда Алькасер ушёл за поле и команды играли 10 на 11. Зато перед перерывом гости наказали чуть-чуть ослабивших внимание хозяев, реализовав первый опасный момент. В эпизоде с голом Крамер подыграл себе рукой, зато система VAR помогла судье определить, что рука полузащитника находилась в естественном положении.

Во втором тайме Дортмунд тоже использовал редкую возможность провести быстрый контрвыпад, тогда как гости пробили лишь однажды и неточно. Ройс ещё до перерыва мог огорчить свою бывшую команду (загубил выход один на один), но на 54-й минуте всё-таки стал автором победного гола. Лучший ассистент хозяев Санчо поучаствовал и в этой атаке. Подумалось, что теперь-то он точно затягивает с решением, тем не менее англичанин в нужный момент передал мяч Гётце, а тот выполнил голевую передачу на Ройса. Санчо – очень умный игрок, его мышление не по годам зрелое!

«Зимний чемпион» завершил первый круг закономерной победой. Особенно важной с учётом того, что в прошлом туре команда Фавра впервые в чемпионате проиграла – «Фортуне» в Дюссельдорфе (1:2). Дортмунд оторвался от «Баварии» на девять очков, правда, у действующего чемпиона есть в запасе матч с «Айнтрахтом» в субботу вечером.