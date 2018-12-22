Сульшер как всегда хорош на замену. Сделал то, чего не мог никто после Фергюсона

Какой тренер из Уле-Гуннара Сульшера? Мы не знаем, да и не можем знать. Короткий и бесславный отрезок в «Кардиффе» и два раза по три года в чемпионате Норвегии – не тот опыт, на основании которого можно назвать тренера – в порядке убывания – гениальным, талантливым, перспективным. Но и безнадёжным тоже нельзя. Скорее, странным. Работа в «Мольде» может быть комфортной, приятной, интересной – какой угодно, но в ней трудно разглядеть серьёзный вызов. То, что делает будущего топ-тренера устойчивым к стрессу, к давлению СМИ, результатов и собственных игроков.

Но в этом и преимущество Сульшера – его тренерские качества мало кого интересуют. После Жозе Моуринью клубу нужна не тактическая революция. Жозе в последние полгода-год развязал столько войн, что в первую очередь клубу нужен миротворец.

Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера Всё, как у скандинавов из книжек: преданность семье, стойкость и дисциплина.

Сульшер легенда красной половины Манчестера, человек, который личным примером доказывал, что безвыходных положений в футболе не бывает, а ещё – неконфликтный парень. Когда он играл, находил общий язык со всеми партнёрами по команде – в том числе, с Тевесом и Бербатовым, что удавалось не всем. Для него работа тренером в «МЮ» — это мечта, и без всякого преувеличения: так сказал сам Сульшер, причём не сейчас, а шесть лет назад, за год до того, как Фергюсон выиграл свой последний титул и ушёл на покой. «Не надо так далеко загадывать. Конечно, я мечтаю когда-то возглавить «Юнайтед». Пусть даже это глупо звучит. Я не говорю, что это случится. Да и Фергюсон, думаю, будет тренировать вечно. Но мечта есть у каждого моя – тренировать этот клуб», — обезоруживающая честность Сульшера, который тогда начинал карьеру и брал первый трофей с «Мольде».

Баннер «Уле — Легенда» в поддержку Сульшера на трибунах Фото : Marc Atkins/Getty Images

Легендарность, приятный характер, идеальный профессионализм и отношение к работе как мечте – неплохой набор миротворца, которому необходимо вернуть жизнь на Марс после того, как бог войны покинул арену. В ситуации, когда даже четвёртое место выглядит почти недосягаемым, а в 1/8 финала ЛЧ предстоит играть с одним из фаворитов турнира, список задач нового тренера выглядит не совсем типично. Чтобы Марсьяль, де Хеа и Погба перестали мечтать о трансфере, чтобы Алексис сыграл хотя бы на треть от своей зарплаты, чтобы Лукаку начал попадать в створ, а Мата – на поле. Чтобы игроки начали улыбаться на тренировках без боязни, что за это их раскритикуют в прессе.

От Сульшера нужно, чтобы команда выдохнула. Он ведь подчёркнуто временный вариант? Через полгода вернётся в «Мольде», а «Юнайтед» до тех пор найдёт постоянного, «настоящего» тренера. Что можно сделать за полгода? Спасти сезон – вряд ли. Но можно ожить, можно продышаться. Поймать кураж, получить удовольствие от игры, вспомнить, что в команде есть не только плохие футболисты, но и хорошие.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

В матче с «Кардиффом» «МЮ» не играл – дышал. «МЮ» комбинировал и пасовал как ребёнок, который наконец выпросил мяч: иногда заигрывался, но с явным удовольствием. Мы привыкли видеть Лингарда старательным, но не самым креативным парнем, и вдруг он делает такой простой на вид, но такой своевременный по мысли и красивый по геометрии пас, с которого забил Марсьяль. Но Лингард хотя бы игрок атаки. Когда вы видели, чтобы тонкий разрезающий пас под удар делал Линделёф? А он сделал, и Рэшфорду чуть-чуть не хватило точности, чтобы этот пас центрального защитника стал результативным.



«МЮ» дышал. Вёл игру и раздавал пасы под удар Погба. Бесконечно финтил Марсьяль – у него часто не получилось, но в этот вечер Антони явно шёл в дриблинг из любви к процессу, а не для результата. Лингард вообще провёл фантастический матч. Пенальти он заработал, когда заставил Каннингэма, Моррисона и Сола Бамба выглядеть глупо сначала по очереди, а потом одновременно. Его второй гол – инструкция по реализации выходов один на один, когда на спине висит защитник. Жаль, Лукаку не было на поле, ему стоило на это посмотреть. «МЮ» куражился в атаке, а в воротах куражился де Хеа. Два сейва во втором тайме (один из них – выдающийся), единственный пропущенный гол – с пенальти.

«МЮ» празднует пятый гол в ворота «Кардиффа» Фото : Stu Forster/Getty Images

Всё это – не прогноз, что у Сульшера получится за волосу поднять команду в топ-4 в АПЛ или перехитрить Тухеля в плей-офф. Всё это не значит, что соперники посильнее, чем «Кардифф», не начнут массово наказывать за разрывы между линиями и зоны на флангах защиты, не будут бомбить ударами вторым темпом – за опорную зону «МЮ» по-прежнему тревожно. Но первой и самой главной задачей Сульшера было снять напряжение, чтобы игроки «МЮ» попробовали вспомнить, как это – просто играть в футбол. С этой задачей он явно справился. Пять забитых голов в матче в АПЛ, такое у «Юнайтед» в прошлый раз было ещё при Фергюсоне. Мойес, ван Гал, Моуринью — все они за пять с половиной лет не справились очень по-разному, но у них было и кое-что общее: команда никогда не забивала пять голов одном матче в чемпионате. Как-то не до того было. Сульшер с пяти начал.



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