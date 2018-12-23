В Бразилии проводят благотворительные матчи с топ-футболистами. Это сильно!

Участвуют Ари, Марио Фернандес, Даниэл Карвальо, Зико, Алекс, Лусио и ещё огромное число звезд футбола (не только бразильцы).

Проблема бедности населения в Бразилии актуальна даже больше, чем в России. Зато там регулярно проводят благотворительные футбольные матчи. Игры такого масштаба у нас просто нет. Под Рождество бразильцы устраивают «звёздные» встречи во многих городах. Футболисты из РПЛ тоже не остаются в стороне.

Например, Ари ежегодно участвует в акции «Рождество без голода». Нападающий «Краснодара» вырос в бедной семье и сам порой недоедал. В родной Форталезе 21 декабря Ари раздавал продукты, игрушки и другие подарки. На следующий день он провел благотворительный матч среди друзей. Входным «билетом» для зрителей служил… один килограмм еды.

А в городе Пелотас на игру, организованную бывшим «армейцем» Даниэлом Карвальо, за вход следовало отдать три килограмма еды (один – для детей). При этом продукты должны быть не скоропортящимися: рис, фасоль, мука, сахар… Карвальо выложил фотографию из своего фитнес-центра, в котором складировал продукты, с подписью: «Это только часть еды… Благодарим всех, кто участвовал. Спасибо от души».

Даниэл Карвальо: лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.

Марио Фернандес снова собрал команду друзей в родном Сан-Каэтану. Ему помогли в этом братья (один из которых живет с ним в Москве). Примечательно, что футболки с надписью «Amigos do Mario Fernandes» были именно красно-синими.

Знаменитый бразильский полузащитник (и бывший тренер ЦСКА) Зико в 15-й раз соберёт друзей, чтобы поиграть в футбол. Матч пройдёт 27 декабря на «Маракане», а все вырученные средства пойдут на восстановление жилья в беднейших общинах по программе «Паспорт солидарности». Билеты стоят от 30 реалов (530 рублей). В стоимость входит футболка (точно такая же, в которой сыграет Зико).

Другая благотворительная организация, «Передача от звезды», провела матч в Порту-Алегри. Билеты стоили от 20 реалов (350 рублей). Эту инициативу поддержали такие футболисты, как Лусио (экс-защитник «Баварии»), Тайсон (полузащитник «Шахтёра»), аргентинец Хуан Себастьян Верон (известный по выступлениям за «МЮ» и «Интер»), Алекс (бывший хавбек «Спартака») и многие другие.

Кстати, один из голов в ворота Диды получился весьма симпатичным. Прежде чем отличиться, Тайсон обвёл четырёх человек.