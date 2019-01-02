«Глушаков и Ещенко ставили лайки». 10 лучших карикатур 2018 года

Карикатуры Дмитрия Шевцова весь год публиковались в наших соцсетях и пользовались популярностью у читателей. Мы отобрали 10 лучших работ, с точки зрения редакции, и поговорили с автором.



Шоу, которое вряд ли смотрит Дмитрий Тарасов.

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«Я думала, они аргентинцы, а оказалось — армяне». Это происходит везде Чемпионат мира по футболу в России — это не только большой праздник, но и безостановочный, грандиозный, горячий се… Да-да, волшебство.

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– Мне 40 лет, живу в небольшом городке Новозыбков, почти на границе с Беларусью, – рассказал о себе Дмитрий. – Уже несколько лет делаю рисунки для «Чемпионата». Началось всё банально: просто прислал ребятам в VK пару работ — и понеслось.



– Вы учились рисовать?

– Специального образования у меня нет. Только год занимался в художественной школе в 7-8 лет. Просто сам рисую с детства – хобби.



– Как в голову приходят идеи для карикатур?

– Вечером смотрю футбол, а утром что-то обмозгую и начинаю рисовать. Хотя наброски могу начать делать уже во время игры, пока не забыл. Утром приду на работу, займусь делами, а ближе к обеду могу что-то нарисовать.

– Сколько времени уходит на одну работу?

– Я рисую от руки. В среднем получается около 30 минут. Хотя бывает и 10, и 60. Главное не упустить задумку. Если пришла мысль, а я еду на машине, то остановлюсь, нарисую и потом покачу дальше.



– Была реакция от героев карикатур?

– Случалось, что «Чемпионат» в социальных сетях не опубликовал, а футболисту зашло.

– Видел комментарий Дани Алвеса. Кто ещё реагировал?

– Спартаковцы репостили. Глушаков и Ещенко ставили лайки.



– О-о!

– Это было ещё до их опалы. Если честно, я вообще за «Торпедо».



– Кем вы работаете? Карикатуры приносят доход?

– Я занимаюсь оперативным руководством небольшой фирмы, которая специализируется на бетоне. Пока это приносит больше денег. Хотя на меня уже выходят производители экипировки, букмекерские конторы и другие. Всё благодаря тому, что мои рисунки мелькают на «Чемпионате». Последнее время рисую ещё политические карикатуры, которые очень востребованы – постоянно заказывают.