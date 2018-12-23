Слуцкий закончил год ничьей. Его соперник неделю назад проиграл 0:8

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса». В клубе из Арнема российский тренер уже задержался дольше, чем в английском «Халл Сити», из которого он был уволен 3 декабря 2017-го. Но если команда Слуцкого будет и дальше играть так, как в двух последних выездных матчах с аутсайдерами Эредивизии, то у него возникнут проблемы и в Нидерландах.

Сегодня «Витесс» сыграл свой заключительный матч в году – в Дутинхеме против «Де Графсхапа», занимающего последнее, 18-е место в голландском чемпионате. Соперник, исходя из его результатов, достался команде Слуцкого совсем слабый. Достаточно сказать, что в прошлом туре «Де Графсхап» был разгромлен «Аяксом» в Амстердаме со счётом 0:8, а вообще за предыдущие шесть туров лишь раз сыграл вничью при пяти поражениях и катастрофической разнице мячей 1:20!

«Витесс» должен был избежать недооценки «Де Графсхапа», поскольку две недели назад уже погорел на этом. Тогда жёлто-чёрные неожиданно уступили на выезде другому аутсайдеру НАКу из Бреды – 1:2. В результате НАК ушёл с последнего места, опередив как раз подавленный неудачами «Де Графсхап». Тем не менее «Витесс» опять наступил на те же грабли. Судя по игре в Дутенхеме, можно подумать, что у команды Слуцкого есть проблемы с физическим состоянием: по движению гости не впечатлили.

Жёлто-чёрные вынуждены были дважды отыгрываться на поле стадиона «Де Вейверберг». Хозяева забили быстрый первый гол, воспользовавшись дырой в опорной зоне «Витесса». Франк Олейве свободно продвинулся вперёд с мячом и пробил с линии штрафной в дальний угол. Гости отыгрались благодаря индивидуальному мастерству Мартина Эдегора. Арендованный у «Реала» полузащитник здорово пробил с подбора в нижний угол. Слуцкий хвалит Эдегора, радуясь, что разрекламированный после трансфера в Мадрид норвежец превратился в лидера команды.

После перерыва фаворит снова пропустил довольно быстрый гол. «Де Графсхап» разобрал оборону гостей на контратаке простым треугольником в центре, после чего Фюрдьел Нарсинг сделал счёт 2:1. Предчувствуя второе выездное поражение подряд от аутсайдера, Леонид Викторович ходил туда-сюда по тренерской зоне и очень сильно нервничал. От таких действий команды в обороне любой был бы в шоке.

Но класс «Витесса» всё-таки перевесил старание хозяев. По крайней мере, ничью жёлто-чёрные сумели спасти. Команда Слуцкого владела мячом 54% игрового времени, превзошла соперника по ударам — 21-14 (в створ – 7-5). Гол Матуша Беро – тоже результат индивидуальных действий игрока «Витесса». Словак сместился с фланга в центр, обыграв по пути защитника, и неотразимо пробил в дальний угол.

Российский правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев сыграл в Дутинхеме все 90 минут. От сайта Whoscored он получил оценку 6,62 балла – это, к сожалению, худший результат из игроков основы, исключая голкипера Эдуарду. Караваев нанёс один удар по воротам, совершил три отбора, три перехвата и один вынос мяча. Вячеслав сделал один точный кросс из двух, а точность его передач составила лишь 65%. В целом по сезону оценка Караваева – 6,77 балла. Для сравнения у лучшего игрока «Витесса» Эдегора – 7,33.

Напомним, две недели назад появилась информация о том, что воспитанник ЦСКА может перейти в «Зенит» за 3-5 млн евро. Сам Караваев прокомментировал этот слух в интервью для Omroep Gelderland:

«Читал об интересе «Зенита» в прессе, но мы с агентом ничего не слышали по этому поводу. Я всем доволен в «Витессе» и хочу добиться успеха здесь. Никогда не знаешь, что может произойти, но я рад быть в нынешнем клубе и хочу, чтобы всё так и продолжалось».



«Витесс» завершил первый круг чемпионата Нидерландов на пятом месте с 26 очками. Выше только звёзды – ПСВ, «Аякс», «Фейеноорд», а также «Утрехт» Дика Адвоката. Текущий результат чуть хуже результата прошлого сезона: тогда «Витесс» имел 27 очков после 17 туров, однако шёл лишь седьмым. Завершили чемпионат жёлто-чёрные на шестой позиции.

Теперь команда Слуцкого выйдет на поле только через месяц. Нужно перезарядить батарейки.