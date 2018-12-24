Кокорин и Мамаев получат игровую практику, Дзюба попал в топ-100 лучших игроков мира, а Пуйоль собрался в MLS. Главное — в обзоре дня.

Кокорин и Мамаев сыграют за «Бутырку». Форму им уже шьют

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи» и может перейти в другой клуб РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского «Анжи».



В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Также Чансельор может продолжить карьеру за пределами России — интерес к нему проявляет португальская «Брага», а также ряд клубов MLS и из Мексики.

Представитель игрока в России Евгений Неделькин подтвердил интерес к футболисту некоторых клубов Премьер-лиги.



Чансельор стал игроком «Анжи» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне венесуэльский защитник принял участие в 14 матчах за «Анжи» в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями.



«Анжи», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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Дзюба вошёл в топ-100 футболистов в мире по итогам года по версии Marca

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в топ-100 футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.



Издание представило 91-100-е места рейтинга. 30-летнего российского футболиста поместили на 97-ю строчку.



Marca вспомнила о вкладе Дзюбы в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, в том числе в матче 1/8 финала турнира, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании. Издание назвало не самыми успешными выступления Артёма за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошлом сезоне, но при этом напомнило, что Дзюба стал капитаном национальной команды и очень важным игроком сборной после того, как из неё ушли Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.

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Пуйоль и Франк де Бур претендуют на пост главного тренера чемпионов MLS

Бывший капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль может начать тренерскую карьеру в США. 40-летний испанец претендует на пост наставника клуба MLS «Атланта Юнайтед», сообщает Atlanta Journal Constitution.



Другим кандидатом на должность главного тренера «Атланты» называют нидерландского специалиста Франка де Бура, ранее работавшего в лондонском «Кристал Пэлас», миланском «Интере» и амстердамском «Аяксе».



«Атланта» — действующий чемпион MLS. В финале минувшего розыгрыша плей-офф клуб из штата Джорджия обыграл «Портленд Тимберс» со счётом 2:0.



Пуйоль всю профессиональную карьеру футболиста провёл в «Барселоне». Защитник завоевал все возможные трофеи на клубном уровне. В составе сборной Испании Карлес — чемпион Европы (2008) и мира (2010).

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«Ювентус» лидирует в борьбе за Рэмси

Туринский «Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



В услугах Рэмси заинтересован «Интер», однако 27-летний игрок запросил у миланского клуба слишком большую зарплату. Ещё одним претендентом на Аарона называют «ПСЖ», но полузащитник не уверен, что хочет продолжить карьеру в парижской команде.



Действующий контракт Рэмси с «Арсеналом» рассчитан до лета 2019 года. Ранее руководство «канониров» несколько раз вступало в переговоры с футболистом, но так и не сумело договориться с ним о новом соглашении.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Аарон забил один мяч и отдал 6 результативных передач в 15 матчах. В Лиге Европы в активе хавбека один мяч и один голевой пас в трёх встречах.

«Играли хорошо, но ведь это защита, которой 139 лет». Обзор британских СМИ Ведущие английские издания уже предвкушают победу «канониров» в Лиге Европы, выделяют Александра Головина и хвалят Аарона Рэмси.

Кокорин и Мамаев примут участие в футбольном матче с охранниками СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключённых в футбольном матче с командой охранников СИЗО «Бутырка», сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, футболисты уже дали согласие на участие в матче. Идея о проведении матча между заключёнными и охранниками была одобрена в Федеральной службе исполнения наказаний. Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко отметил, что ранее в колониях уже проводились подобные встречи, однако прежде в таких матчах никогда не принимали участие профессиональные футболисты.

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие» Алана Мамаева дала ещё одно интервью.

Отмечается, что в СИЗО созданы все условия для проведения встречи. Кокорину и Мамаеву планируют сшить толстовки с их действующими игровыми номерами.

Сам Мамаев одобрил идею проведения футбольного матча с сотрудниками СИЗО «Бутырка».



«Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите», — приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

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Гендир «Чертаново»: 20 января Пиняев опять поедет в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что 14-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь поедет в «Манчестер Юнайтед» на стажировку.



«20 января Пиняев опять поедет в Манчестер, наверное, я тоже смогу с ним поехать. Он поедет на две недели, я на четыре дня, потому что англичане хотят продолжить наше общение. Хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого.



Пока речь не идёт о переходе. Просто «МЮ» пристальнее других следит за ним. Есть лист «МЮ» по всем странам мира. И несколько футболистов «Чертаново» в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать", — сказал Ларин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Антону Третяку.