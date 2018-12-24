«МЮ» ищет защитника, «Барса» и «Спартак» уже нашли. Главные трансферы недели

«Спартак» завершил переход защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса и планирует отпустить зимой шестерых игроков – Романа Ерёменко, Александра Самедова, Сальваторе Боккетти, Ивелина Попова, Джано Ананидзе и Артёма Тимофеева. При этом столичный клуб не собирается продавать Тимофеева: полузащитник отправится в аренду до конца сезона в «Крылья Советов».

В то же время «Спартак» возвращает из «Ростова» полузащитника Аяза Гулиева. По информации, имеющейся у «Чемпионата», красно-белые воспользовались опцией обратного выкупа 22-летнего игрока. Клубам осталось уладить формальности, чтобы завершить переход.

Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества Не обращайте внимания на недостатки: по типажу 21-летний бразилец подходит красно-белым не только в перспективе, но и прямо сегодня.

Принадлежащие «Зениту» полузащитники Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони могут перейти в это трансферное окно в «Ривер Плейт». Краневиттер имеет мало игровой практики в петербургском клубе, а Ригони – в составе «Аталанты», за которую выступает на правах аренды. Как пишут аргентинские СМИ, обладатель Кубка Либертадорес продаст зимой нескольких ведущих игроков, а на вырученные деньги рассчитывает вернуть своего воспитанника Краневиттера и приобрести Ригони.

Новичками «Краснодара», возможно, станут исландский центральный защитник «Ростова» Сверрир Ингасон и полузащитник АИКа Кристоффер Ольссон. Издание Aftonbaldet рассказало о предложении за 23-летнего шведа в размере 4,5 млн евро. Ольссон сыграл за сборную Швеции в недавнем матче со сборной России в Лиге наций.

«Ахмат» пытается купить полузащитника «Ягеллонии» Пшемыслава Франковского. Польский клуб требует за 23-летнего игрока 2 млн евро.

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник «Анжи» Джон Чансельор и полузащитник Данил Глебов покинут махачкалинский клуб. Венесуэлец выбирает из большого количества предложений: в его услугах заинтересованы «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Кроме того, на 26-летнего игрока претендуют португальская «Брага», а также ряд клубов из MLS и Мексики. Глебов перейдёт в другой клуб РПЛ за денежную компенсацию.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа, собираясь закрыть сделку по греку в январе. Скауты манкунианцев просматривали 27-летнего грека в матче 17-го тура Серии А с «Ювентусом». Не исключено, что «Манчестер Юнайтед» выкупит Маноласа, заплатив прописанную в его контракте сумму отступных в размере 36 млн евро. Ещё на грека претендуют «Ювентус», «Бавария» и «Реал». Прошлым летом Манолас был в шаге от перехода в «Зенит».

В шорт-листе «Манчестер Юнайтед» находится также центральный защитник «Порту» Эдер Милитао. Манкунианцы, возможно, заплатят за 20-летнего бразильца 44 млн евро.

Помимо Маноласа и Милитао, в фокусе внимания манкунианцев находится полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель. По данным ESPN, 29-летнего экс-игрока «Зенита» хочет видеть в команде новый главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

«Челси» предложил «Кристалл Пэлас» взять в аренду своего нападающего Миши Батшуайи. Первую часть нынешнего сезона 25-летний бельгиец отыграл на правах аренды за «Валенсию», однако в испанском клубе недовольны формой Батшуайи и хотят вернуть его в Лондон. Ранее появлялась информация об интересе к бельгийцу со стороны «Монако».

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» включились в борьбу за полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова. Киевское «Динамо» хочет заработать на трансфере 21-летнего игрока не менее 20 млн евро. Конкурентами англичан являются «Бавария», а также ведущие итальянские клубы.

Голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич продолжит карьеру в «Астон Вилле». Бирмингемский клуб заплатил «Генту» за Калинича 7,8 млн евро. 28-летний хорват договорился о контракте с «Астон Виллой» на пять лет.

«Барселона» наконец-то оформила трансфер центрального защитника. Каталонский клуб взял в аренду у «Валенсии» 26-летнего колумбийца Джейсона Мурильо. Лидер Примеры отдаст 2 млн евро, а летом сможет выкупить контракт Мурильо за 25 млн. Стала известна причина отказа «Барселоны» от других кандидатов – Бранислава Ивановича из «Зенита» и Мартина Шкртела из «Фенербахче». Серб со словаком просили контракты на полтора года, тогда как каталонский клуб хотел арендовать центрального защитника только до лета в связи с травмами Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.

Опубликованы условия перехода полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо в «Барселону». Согласно Get French Football News, француз, скорее всего, отправится в каталонский клуб не в январе, а летом на правах свободного агента. В ближайшее время Рабьо, которого отстранили от основы парижской команды, подпишет предварительный контракт. «Барселона» переведёт 23-летнему игроку 10 млн евро в качестве подписного бонуса.

Как сообщает Mirror, «Барселона» лидирует и в борьбе за полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга. Каталонский клуб предлагает голландцу более выгодные финансовые условия, нежели «ПСЖ» и «Манчестер Сити», хотя англичане уже обсудили с «Аяксом» трансферную цену 21-летнего футболиста – около 66 млн евро. «Барселона» стремится побыстрее решить вопрос с переходом Де Йонга, тогда как другой талантливый голландец из «Аякса», защитник Матейс Де Лигт, пока остаётся долгосрочной целью лидера чемпионата Испании.

«Ювентус» опережает «Интер» и «ПСЖ» в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Миланский клуб не готов платить валлийцу требуемую зарплату, а вариант с «ПСЖ» не очень привлекает самого Рэмси. Контракт 27-летнего игрока с «Арсеналом» заканчивается летом, поэтому зимний трансфер позволил бы «канонирам» хоть что-то заработать на Рэмси.

«Милан» нацелен на покупку нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в зимнее трансферное окно, утверждает Corriere della Sera. Конкурентами итальянского клуба в борьбе за 21-летнего англичанина называют «Барселону», «Реал» и «Ювентус». По всей видимости, «Милан» попытается взять Рашфорда в аренду с правом выкупа.

Ещё один кандидат на переход в «Милан» – нападающий «Челси» Альваро Мората. Лондонский клуб готов обменять испанца на аргентинского форварда «россонери» Гонсало Игуаина. Но сделка осложняется из-за того, что права на Игуаина принадлежат «Ювентусу»: миланский клуб взял его в аренду за 18 млн евро с правом последующего выкупа за 36 млн.

«ПСЖ» собирается арендовать полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. В трансфере этого 23-летнего игрока заинтересован главный тренер Томас Тухель, который видит в нём замену Рабио. Парижане хотели бы получить право выкупа трансфера Вайгля за 20 млн евро.

«Ницца» намерена продать зимой Марио Балотелли, который в нынешнем сезоне не забил ни одного гола. Заработанные на трансфере итальянского нападающего деньги, скорее всего, потратят на приобретение полузащитника. Цель «Ниццы» – Юнес Беланда из «Галатасарая».

«Монако» выходит на трансферный рынок с целью найти центрального защитника. В списке монегасков находятся Гари Кэхилл («Челси»), Лоран Косельни («Арсенал»), Диего Карлос («Нант») Шкртел и Пепе, покинувший недавно «Бешикташ». Вдобавок «Монако» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Лондонцы требуют за 31-летнего испанца 12 млн евро. Кандидатуру Фабрегаса рассматривает и «Милан», однако итальянский клуб надеется сбить цену.

После домашнего поражения «Монако» от аутсайдера Лиги 1 «Генгама» (0:2) вице-президент клуба Вадим Васильев дал понять, что зимой монегаски совершат не менее трёх трансферов. «До этого матча не думал, что нам понадобится больше двух новых игроков, но я ошибался. Как и все болельщики, я расстроен. Теперь нужно действовать, потому что «Монако» не заслуживает подобного положения», – сказал Васильев.