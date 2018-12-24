Сербский околофутбол: жара на поле, огонь на трибунах

Сербская околофутбольная сцена является одной из самых горячих не только в Европе, но и во всём мире. Тысячи местных фанатов каждые выходные заполняют трибуны стадионов, чтобы получить впечатления не только от игры, но и от того, что скрыто за кулисами.

Сербский футбол изнутри: как все устроено. Видеогид «Црвена Звезда», «Партизан», «Воеводина», фанаты, прерванные матчи. Видеоистория о том, как живёт сербский футбол.

За десятилетия развития фанатского движения оно прошло большой путь от клубов по интересам до настоящих субкультур, действующих на стыке футбола и политики. Распад Югославии и рыночные реформы, сопровождавшиеся укоренением коррупции, социальным расслоением и безработицей, поставили многих простых сербов на грань выживания. Сложные экономические условия в сочетании со слабым правовым полем обусловили связь околофутбола с криминалом – и порой это заходит слишком далеко. Неформальные объединения футбольных фанатов стали отдушиной и карьерным лифтом для многих молодых людей. И за своё будущее многие готовы биться насмерть.

Иван Саввиди против греческой футбольной мафии Окунитесь в мир футбольного беспредела 90-х на примере современной Греции.

Известно, что околофутбольный конфликт теоретики уличной борьбы рассматривают как проекцию настоящих военных действий – своего рода демо-версию того, с чем вы можете столкнуться в реальной жизни. За свою историю сербы этот урок усвоили лучше многих. Чтобы понять природу сербского околофутбольного движения, нужно понять менталитет сербов как настоящих воинов. Очередной выпуск «Невиданного футбола» вам в этом поможет.