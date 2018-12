Мы нашли здесь всё, что искали: настоящий футбол, синее море и своих жён

«Все, кого ты видел на поле, это моя футбольная семья. Спасибо Валере Шмарову и всем нашим мужикам», — делится эмоциями весёлый взрослый мужчина, попутно обнимая каждого, кого встретит на пути. Он рад и счастлив, хотя в этот раз его команда осталась без медалей. Победы – это здорово, но участие или даже соучастие в большом футбольном фестивале приносит не меньше приятных эмоций. Праздник делают не только организаторы, но и сами спортсмены-любители. Они могут отмечать очередной триумф всю ночь, но утром, вне зависимости от обстоятельств, обязательно выйдут на футбольное поле. Такому профессиональному отношению могут позавидовать иные футболисты клубов Премьер-Лиги.

В 2018 году Россия пережила очередной футбольный бум. Нас потрясал масштаб грандиозного Чемпионата мира, нас пугало поведение тех, кто ещё вчера был основой сборной. В любительском футболе потрясений было меньше. Однако в жизни футболистов без профессиональных контрактов есть свои «чемпионаты мира». Один из их самых любимых форматов – это выездные международные фестивали. Один-два раза в год команды энтузиастов, играющих в региональных любительских лигах, выезжают на своеобразные сборы, чаще всего выбирая Турцию. На этих недельных фестивалях они разыгрывают трофеи в нескольких турнирах, попутно участвуя в соревнованиях по другим видам спорта. Таких проектов в России немного. Для большинства команд – это не просто этап в межсезонье, а основное событие всего футбольного года.

«Здесь всё делают вместе!» В Турции подошёл к концу футбольный фестиваль «Спортивная волна». Праздник, который закончился, но не пройдёт никогда.

Один из ключевых фестивалей проходит дважды в год уже почти 10 лет. Взяв старт в 2009-м под названием Кубок Аленичева, фестиваль, меняя прописку с Турции на Испанию и обратно, известен сегодня как большой международный проект «Спортивная волна». Полсотни команд отметились на «Спортволне», но организаторы заявляют: «Важно не сколько всего приезжало, а сколько будет приезжать из раза в раз».

Важнейший критерий успеха подобных фестивалей – площадка, которая станет домом для футболистов, их семей и друзей на ближайшую неделю. Она должна включать не только полноразмерное поле с натуральным газоном и трибунами, но и соответствовать как минимум десятку критериев: квалифицированные спортивные кадры, наличие разнообразных спортивных объектов, высокий уровень сервиса, близость к морю, максимально доступная цена и т.д. 12-я «Спортволна» традиционно разместилась в Bellis Deluxe Hotel в Белеке. В своё время этот отель выбирали ЦСКА и «Антальяспор», а значит и для любителей есть подходящая инфраструктура.

Второй не менее важный фактор – это возможность сразиться со звёздами футбола недавнего прошлого. Рассчитывая на успех, команды, конечно, в пределах регламента, усиливаются мастерами: Максим Калиниченко, Сергей Юран и Альберт Саркисян – лидеры ФК «Пьём-Бежим», Дмитрий Сенников — капитан в «Северном Бастионе». И это только имена с недавно прошедшего фестиваля. Однако, чтобы уравновесить шансы каждой из команд на успех, организаторы также приглашают экс-игроков национальной сборной. Как правило, вокруг звёзд собираются футболисты, которые приехали на фестиваль в одиночку. Уже традиционным стало противостояние подопечных легендарного нападающего «Спартака» Валерия Шмарова и основного вратаря России на ЧМ-2002 Руслана Нигматуллина. Последний, к слову, растит будущих чемпионов прямо на фестивале. «Футбольная школа Руслана Нигматуллина» не просто отвечает за детский досуг, но и проводит интенсивную спортивную программу.

В рамках фестиваля проходят два турнира: Основной и Суперкубок. Основной турнир – это многодневное соревнование, где команды разбиваются на дивизионы и определяют победителя по круговому принципу. Главный критерий для дивизионов – средний возраст футболистов. В 2018 году в «Суперлигу» (или просто дивизион без ограничений) попали ФК «Трансконтейнер», ФК «Энерготрансбанк», Gravity (Таиланд), ФК «Пельменная», World Class и две команды от школы «На футболе»: одноименная и ФК «Трамплин». В дивизионе «Мастерс» (как минимум четыре игрока на поле старше 40 лет) сошлись ФК «Пьём-Бежим», ФК «Пей-Беги», ФК «Северный Бастион» и сборные Нигматуллина и Шмарова.



Большая часть команд играет в основном турнире четыре дня подряд: по 2 игры за утро, 2 тайма по 15 минут. Опытных игроков впечатляют уже одни эти цифры. Если учесть, что температура ближе к полудню достигает своего пика, то многие с трудом понимают приоритеты ребят, которые вместо пляжа выбирают «отдых» на зелёном газоне. Столь интенсивный турнир умножаем на драматургию каждого матча и получаем минимум разгромов и рекордное количество серий пенальти в плей-офф. И если в «Суперлиге» ФК «Трансконтейнер» без особого труда берёт очередной трофей, то в «Мастерс» стоит отметить великолепный тактический финал «Бастиона» и «Пьём-Бежим». Этим 0:0 в основное время позавидовал бы Бердыев. Далее бенефис вратарей в серии ударов с точки и первый успех «Северного Бастиона» за три фестиваля.



Суперкубок проходит в один день и считается настоящей мясорубкой. Во-первых, четвёрку лучших ждёт минимум 4 игры. Во-вторых, это возможность для команд реабилитироваться за неудачи в основном турнире. К такому формату лучше всех подготовились Gravity. Ребята представляют одноименный бренд по производству специальных носков для футболистов – альтернативы или дополнения к гетрам. В составе команды, которая собрана из русскоязычных жителей Таиланда во главе с голландцем, не было звёзд профессионального спорта, но есть одна звёзда YouTube. Футбольный блогер Mo Ali FC приехал на фестиваль из Северной Америки и привнёс не только колорит, но и свой взгляд на игру. И если в основном турнире это привело только к серебру, то в Суперкубке главный трофей от ребят не ускользнул.

Экипировка в целом является отличительной чертой подобных фестивалей. На «Спортволне» некоторые команды имеют по два комплекта для условно выездных и домашних матчей. И если менеджеры опытных коллективов заранее закупают форму, то бремя экипировки сборных команд ложится на организаторов. Здесь на помощь приходят партнёры. Футбольный инвентарь отдаётся на откуп мировому бренду (в 2018 году мячики подарил Nike), а форму шьют те, кому только предстоит мировым брендом стать. В России есть производители, которые готовы дать качество не хуже признанных лидеров. Одним из них является Forma Pro. Компания разработала и сшила форму для команд Нигматуллина и Шмарова. Статус игроков в глазах соперников тут же вырос, а команды стали ещё ближе к такому необходимому для побед сплочению.

И если на футбольном газоне сборные остались без трофеев, то в других дисциплинах игроки проявляли себя максимально продуктивно. Особенно отметились «шмаровцы» – усилиями Николая Писарева и Ивана Соболева команда взяла первые места в турнирах по FIFA и дартсу соответственно. В теннисе не было равных ребятам из школы «На футболе»/«Трамплин»: в большом – Игорю Кузнецову, в настольном – Сергею Воскресенскому. «Трамплин» же стал лучшим в волейболе и покере (усилиями Максима Реснянского). В рамках особых соревнований по спортивным версиям «Что? Где? Когда?» и «Своей игры» блистали уже World Class и «Пей-Беги», а в интереснейших матчах ватерпольного турнира своё золото взяла «Пельменная». И это была не единственная высшая награда для команды болельщиков московского «Спартака». За счёт массовости, сплочённости, а главное, большого опыта «Пельменная» с солидным отрывом выиграла общекомандный зачёт – венец усилий всех команд на «Спортивной волне».

Если полиспортивность фестивалей можно назвать третьей отличительной чертой, то четвёртой бесспорно станет насыщенная вечерняя программа. Перезаряжать батарейки необходимо не только спортсменам, но и их болельщикам. Последних на «Спортивную волну» приезжает едва ли меньше, чем футболистов. Каждый вечер должен стать отдельным событием. Здесь проявляются новые грани талантов участников. Есть профессиональные музыканты и певцы? Отлично! Вот аудитория в лобби-баре или на сцене. Можно петь и играть для души, а можно поучаствовать в караоке-баттле и выиграть ещё баллы для своей команды, как сделала «Сборная Валерия Шмарова». Есть талантливые девушки? Превосходно! Болельщицы проявляют себя в конкурсе «Мисс» и тоже зарабатывают баллы в пользу своих. Каждый отдельный конкурс становится соревнование наряду со спортивными видами, поэтому и титул «Мисс» сродни первому месту. В этом году его удостоилась Мария Павель из команды «Пьём-Бежим». Вместо медали главная болельщица получает настоящую корону специально подготовленную магазином ювелирных украшений Poison Drop. Другие девушки тоже не уходят с пустыми руками. Подарков должно хватать на всех. Хочется просто отдохнуть и расслабиться? С первым вопросов нет, а вот расслабиться под энергичные мотивы песен ST (не только блокбастеры «Ленинграда»), хиты певицы Светы и DJ-сеты Руслана Нигматуллина навряд ли получится.

Уже понятно, что не столько отдохнуть, сколько получить новые эмоции, должны не только спортсмены, но и их семьи. «Хорошо моей семье – хорошо и мне», — логичная мысль отцов и мужей. Пока папы играют в футбол, дети занимаются c преподавателями в рамках анимационной программы. Мужья уже закончили и ждут своих жён на пляже, а они все не торопятся, так как надо успеть и на альфагравити от студии Artgravity, и на стрип-пластику от New York Dance Studio. И вот эти минуты спокойного счастья, когда есть время только для близких и не надо никуда спешить. И время это ценно как никогда, ведь вокруг только любимые люди, море, песок и солнце, а до нового турнира ещё целый час.



Семейные ценности – это пятая и возможно самая главная отличительная черта выездных фестивалей. Организаторы «Спортивной волны» Павел Маслак из «Event in Spain» и Анатолий Вольнов из «ИнтелСпорта» не скрывают, что нашли здесь своих будущих жен и обрели семьи. Если посмотреть еще шире, то за 10 лет истории фестиваля одной большой семьей стал не только его костяк, но и все, кто хотят раз не спал всю ночь под гитарные песни или зажигательно танцевал до конца на мит-пойнте.

В 2019 c 28 апреля по 5 мая «Спортивная волна» отпразднует юбилей. Когда спрашиваешь организаторов, что ждёт участников, они переглядываются, улыбаются и дают понять – впереди будет много сюрпризов: «Из года в год нужно совершенствоваться. Делать что-то новое без ущерба для качества. Не успевает закончиться одна «Спортволна», а мы уже знаем, что будет на новой. Можно сказать, что в юбилейный год все выложатся по полной, но поверьте, здесь мы выкладываемся постоянно. Это целая жизнь и приятно, что это не только слова организаторов, но и высочайшая из возможных оценка участников».