Главные задачи на зиму. «Локомотив»

Над чем «железнодорожникам» нужно непременно поработать во время сборов, чтобы по итогам сезона вновь претендовать на высокое место.

Самое важное

«Локомотив» застыл в ожидании перемен – ближайшее заседание совета директоров с высокой долей вероятности закончится перестановками в руководстве клуба. Покинуть должности могут одновременно как генеральный директор Илья Геркус, так и спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. Новая власть – это часто вопрос обновления стратегии развития, но посреди сезона заниматься всем этим если и можно, то осторожно.

Так, чтобы реформы не раскачали команду и не взбудоражили футболистов. Последним резкие шаги сейчас попросту не нужны: «Локомотив» держится вблизи зоны Лиги чемпионов, от его футбола не веет безнадёгой, весной вполне можно рассчитывать на мощный финишный рывок.

Поэтому задача номер один для Юрия Сёмина на сегодня – максимально оградить игроков от событий, происходящих в высшем руководстве. А обязанность нового руководства: не давить на главного тренера и дать ему спокойно поработать как минимум до лета, не припоминая провальную Лигу чемпионов или другие ошибки.

Трансферы «на вход»

Критичных кадровых проблем у красно-зелёных нет, здесь всё в порядке и с качеством, и с количеством игроков. Во всяком случае для чемпионата России обоймы точно должно хватать. Учитывая стандартную сложность зимнего трансферного рынка и приход новой власти, статусные и дорогостоящие покупки лучше отложить до лета. А пока – наблюдать, оценивать имеющихся футболистов и не раздувать искусственно состав.

Однако если всё-таки выделить наиболее уязвимую зону в «Локо», над укреплением которой теоретически можно задуматься, хотя бы на перспективу, — это правый фланг обороны. Игнатьев, выдавший на мощнейшей мотивации феноменальный прошлый сезон, в новом чемпионате начал откровенно сдавать. Атакующую натуру и оборонительные недостатки так просто не спрячешь. Новичок Хёведес, теоретически способный закрыть бровку, очевидным вариантом тоже не видится.

Ещё один вероятный трансфер на будущее – крайний полузащитник, который играет в более классической фланговой манере, чем братья Миранчуки.

Мануэл Фернандеш Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трансферы «на выход»

Зима – последняя возможность для «Локомотива» выручить хотя бы какие-то деньги за Мануэла Фернандеша. Понятно, что много заработать на игроке, чей контракт истекает через полгода, не удастся никак, но, во-первых, можно ощутимо сэкономить на зарплате, а во-вторых, приходится думать не только о финансах, но и об атмосфере в коллективе. Пребывание в запасе по неспортивным причинам статусного и высокооплачиваемого футболиста – это мина замедленного действия. «Локомотиву необходимо определяться. Разрешение вопроса с португальцем (в любую сторону) – очень важная задача для клуба на ближайшие месяцы.

Футбольные вопросы

После крайне трудного старта «Локомотив» всё-таки очнулся, вкатился и периодами стал напоминать самого себя образца чемпионата-2017/18. Но разница всё равно есть: у команды нет такой же сумасшедшей мотивации и сопоставимого эмоционального подъёма, как в золотом сезоне (это можно отчётливо увидеть хотя бы на примерах Денисова, Фарфана и Игнатьева), а организационные проблемы их отсутствие только усугубляет.

Помимо упомянутой выше уязвимости правого фланга, осенью у «Локомотива» слабо работал центр поля, возникали проблемы при быстрых атаках соперника. Сёмину неплохо бы задуматься над конструкцией опорной зоны и, в частности, возможным внедрением на постоянной основе Баринова вместо Денисова, который уже не может обеспечивать прежний объём движения.

Ещё одна проблема – голы со стандартов. Таковых «Локомотив» в первой части сезона в двух турнирах пропустил многовато (13 включая пенальти), что удивительно, учитывая мощь двух центральных защитников и умение играть на втором этаже тех же Фарфана и Крыховяка. С угловых «железнодорожникам» забивали «Арсенал», «Ростов», «Зенит», «Шальке». Проблемы с концентрацией нужно искоренять.

А главным резервом для усиления атакующего футбола видится возможный прогресс Смолова. Первая часть сезона у Фёдора ушла на адаптацию и восстановление от травм, на номинальный уровень он пока не вышел. Нет никаких сомнений, что корень проблем Фёдора – психология и потеря уверенности. Вернуть её можно лишь одним способом – голами.

Возможно, Смолову удастся это сделать уже в январе на коммерческом турнире в Катаре, где «Локомотив» сыграет вместе со «Спартаком», «Зенитом» и «Ростовом».