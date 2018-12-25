Головин и Роналду идут одним путём. Детишки Турина и Монако счастливы

Мхитарян встретит Новый год в лазарете, «Спартак» интересуется форвардом ЦСКА, а «Юве» готовится к покупке Иско. Главное — в обзоре дня.

«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно заинтересован в приобретении форварда софийского ЦСКА Кирилла Десподова. Как сообщает «Топ спорт», болгарская команда рассчитывает выручить на продаже 22-летнего футболиста € 4 млн.



Издание отмечает, что красно-белые готовят по данному трансферу солидное предложение, а сам Десподов рассматривается как возможная замена бразильцу Луису Адриано, который может зимой уйти из «Спартака».

В составе своего клуба Десподов провёл 79 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 голевых передач. Ранее болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов уже советовал своему клубу приобрести своего соотечественника, назвав его одним из самых одарённых футболистов Болгарии.

«МЮ» ищет защитника, «Барса» и «Спартак» уже нашли. Главные трансферы недели Все трансферные новости и слухи за последние дни.

Роналду посетил детскую больницу в Турине

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побывал в детской клинике «Реджина Маргерита» в Турине, сообщает «твиттер» VecchiaSignora.



Футболист вручил рождественские подарки, пообщался с детьми и их родителями, а также с персоналом больницы. Форварда сопровождала его подруга Джорджина Родригес.

33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти) и пяти результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.



После 17 туров «Ювентус», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

Роналду дал скандальное интервью итальянским СМИ. Главное Объяснил, почему он лучше всех.

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками команды в клубном доме клуба накануне католического Рождества. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Головин сфотографировался с детьми и раздал им автографы. На мероприятии также присутствовали полузащитник Маркуш Лопеш и талисман клуба слон Буба.



Напомним, что 22-летний Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в чемпионате Франции и стал автором одной результативной передачи. В данный момент российский хавбек отбывает четырёхматчевую дисквалификацию, которую он заработал за грубый фол в матче 18-го тура с «Лионом» (0:3). Из-за неё он уже пропустил встречу 19-го тура с «Генгамом» (0:2).

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?» Некоторые болельщики «Монако» даже довольны, что россиянина дисквалифицировали на 4 матча.

Адиев: уход Чансельора и Савичева ожидался, я сам не знаю, останусь ли в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию, что защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор, а также полузащитник Константин Савичев написали заявления об уходе.

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи» и может перейти в другой клуб РПЛ

«Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский «Арсенал» и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределённость. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.

«Из-за «Анжи» пришлось продать квартиру» Один из тех, кто полгода играет в футбол бесплатно. И делает это очень круто.

Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещё люди начинают уходить», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В чём Чалов, Акинфеев и «Краснодар» лучше всех. Главные цифры 2018 года в РПЛ Важные показатели чемпионата России в инфографике.

Мхитарян получил перелом плюсневой кости и пропустит матч с «Ливерпулем»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян получил перелом плюсневой кости правой ноги, сообщает пресс-служба английской команды. Ранее 29-летний армянский футболист не принял участия в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который завершился победой «Арсенала» со счётом 3:1.

Ожидается, что срок восстановления Мхитаряна составит не менее шести недель. Таким образом, хавбек пропустит матч 20-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который пройдёт 29 декабря.

Мхитарян: скучал ли по Киеву? По Донецку я скучаю больше

Мхитарян выступает в составе лондонского «Арсенала» с 2018 года. Ранее армянский футболист играл в таких командах, как «Шахтёр», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», и других клубах. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Арсенал» 14 матчей в чемпионате Англии, стал автором 4 голов и отдал результативную передачу.

Позорный вечер Мхитаряна. Первая в истории победа Гибралтара! Кажется, в такой слабой команде Генрих Мхитарян не играл ещё никогда.

Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва сообщила, что футбольный матч в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН пройдёт после православного Рождества. Ожидается, что в нём примут участие арестованные футболисты нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.



«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдёт после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», — приводит слова Меркачёвой ТАСС.

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие» Алана Мамаева дала ещё одно интервью.

При этом Мамаев и Кокорин не имеют права видеться друг с другом, так как являются обвиняемыми по одному и тому же уголовному делу. Из-за этого они, скорее всего, будут разведены по времени на поле, если не получат специального разрешения.



«Скорее всего, один тайм на поле проведёт Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешение следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», — добавила Меркачёва.



Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении трёх человек в Москве. Суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 февраля 2019 года.

Новый суд Кокорина и Мамаева. Удивительно, но всем было весело Правда, решение суда футболисты всё равно встретили криками: «Позор»!

«Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру ради покупки Иско

Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Sky.



По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением испанца в летнее трансферное окно. Чтобы получить средства на трансфер Иско, «Ювентус» готов продать полузащитников Сами Хедиру и Миралема Пьянича.



Ранее сообщалось, что у Иско конфликт с главным тренером мадридского клуба Сантьяго Солари. Интерес к хавбеку также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».



В нынешнем сезоне 28-летний Пьянич провёл 15 матчей в чемпионате Италии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. На счету 31-летнего Хедиры пять матчей в Серии А, в которых он забил один гол.