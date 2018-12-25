Как Роналду, Месси и Неймар встретили Рождество. Море милых фото

Карпин в Египте, конкурс праздничных свитеров и красно-зелёный колпак Крыховяка – в обзоре соцсетей.

Семья Роналду на католическое Рождество стала настоящей командой Санты.

Лео Месси с женой и тремя детьми.

Иван Ракитич с домочадцами поздравляют всех с Рождеством, а заодно и с Новым годом.

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко на праздник не стал уезжать из Рима. Вечный город сам по себе прекрасен!

Семейное счастье Луиса Суареса.

Бастиан Швайнштайгер, как всегда, на позитиве.

Неймар относится к празднику серьёзно и вспоминает Всевышнего.

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия (вы ведь помните его?) отдыхает там, где тепло. В соцсети испанец желает всем счастливого Рождества.

А вот ещё один бывший легионер из РПЛ – Эсекьель Гарай. Вместе с женой они стараются соответствовать духу праздника, который, несомненно, связан с нарядными шерстяными свитерами. Вот такой вот эльф и Дед Мороз (или Снегурочка в его шубе?).

В праздничных нарядах красуется и семья Витселя. Кажется, пора устраивать конкурс на самый красивый рождественский свитер.

Всем привет от Яна Дюрицы!

Саломон Рондон аккурат к Рождеству получил хороший подарок – премию лучшего игрока месяца в «Ньюкасле».

От легионеров бывших – к тем, кто и сейчас защищает цвета российских клубов. Гжегож Крыховяк шлёт лучи добра с моря, не забывая о клубных цветах.

Пока большинство футболистов российского чемпионата отдыхают на югах, Ведран Чорлука не стал убирать тёплые вещи подальше и передаёт всем поздравления из Нью-Йорка.

Роман Ерёменко встретил Рождество в Финляндии вместе с семьёй, но тут клубные цвета не наблюдаются – пока непонятно, какими они будут в новом году.

Сальваторе Боккетти, который может покинуть «Спартак», тоже наслаждается обществом семьи. Кстати, именно у них одна из самых красивых праздничных ёлок, только посмотрите на эти большие шары.

Один из самых опытных легионеров российского чемпионата Родолфо встретил праздник с родными.

Из Египта друзей, знакомых и просто болельщиков поздравил Валерий Карпин. Правда, он забыл написать свои фирменные три слова в конце поздравления. В комментариях Валерию Георгиевичу предложили поехать в Тынду вместо Египта, но главный тренер «Ростова» от предложения отказался: говорит, что там сейчас прохладно.

Бонус: болельщики «Майнца» дарят всем новогоднее настроение. Они зажгли фонарики и исполнили песню «Last Christmas» Джорджа Майкла во время гостевого матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом».