10 человек, которые хотят поскорее забыть 2018 год

Футбольный 2018 год для Смолова начался 3 марта дублем в ворота «Ростова». А закончился, кажется, 7 июля. Незабитый пенальти в ворота сборной Хорватии, вылет, слёзы – после этого Смолов никак не наберёт лучшую форму. Автомобильная авария точно не ускорила этот процесс. Вряд ли дело в физике, что подтверждает и Станислав Черчесов, заметивший, что форварду нужно восстановиться психологически. Ждём. Когда Смолов в форме, это лучший страйкер сборной, но он всё ещё далёк от этого.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смолов – это лучшее и худшее в лимите на легионеров Трансфер в «Локо» — разумное решение. Но всё могло быть по-другому.

Нечего написать, в голову приходят одни звёздочки. ****, ну как так? Денис ужасно провёл весну, закономерно не попал в сборную на чемпионат мира, поскандалил с Каррерой, побывал в дубле, стал врагом для болельщиков, а под конец года оказался в центре некрасивой личной истории. Ужасный год.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слиты записи телефонных звонков, где Глушаков угрожает жене. Это какой-то ад Детям и слабонервным лучше этого не слышать.

3. Массимо Каррера

Весной «Спартак» не догнал «Локомотив» и пропустил ЦСКА, но всё-таки сохранил третье место. Правда, лигочемпионским оно не стало. Странная трансферная кампания, неоднозначная кандидатура помощника по тактике, провальный старт сезона, утерянный контроль над раздевалкой – кажется, об увольнении Карреры жалели только болельщики. В «Спартаке» все вздохнули с облегчением.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Можно ли было разделить их? Проблемы начинаются, когда они действуют в связке. Поэтому Павел и Александр идут одним пунктом. Год нападающего «Зенита» — это катастрофа. Травма, пропуск чемпионата мира, опять травма. Казалось, что хуже уже не может быть, но Александр новый год встретит в тюрьме. Про случившееся 9 октября написано уже слишком много.

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в тюрьме Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов футболистов.

Сатана пришёл за футболом. Когда закончится этот трэш с новостями? Приспешники ада стучатся в двери футболистов. Тук-тук.

Мамаев неплохо играл в футбол, но его футбольная жизнь отошла слишком далеко. Сначала страна обсуждала его отношения с женой: пара сходилась и расходилась, и Алана Мамаева держала всех в курсе. На фоне этих сложностей Павла угораздило приехать в Москву и отметить юбилей дружбы с Кокориным. К сожалению, между ними опять началась какая-то «химия».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие» Алана Мамаева дала ещё одно интервью.

Год начался здорово: подписанием нового долгосрочного контракта с «МЮ». Именно из-за этого контракта многие потом будут сомневаться в адекватности вице-президента клуба Эда Вудворда. Зачем продлевать контракт тренера и через пять месяцев игнорировать все его запросы на трансферном рынке? Абсурд. Но Вудворд так и поступил. Моуринью не провалился весной, занял второе место в АПЛ, но вылет в Лиге чемпионов от «Севильи» и поражение в финале Кубка от «Челси» сильно испортили впечатление от сезона. А дальше всё стало только хуже. Моуринью рассчитывал получить летом двух центральных защитников – не получил ни одного и предупредил, что у команды будут проблемы. Потом он поссорился с Погба ещё сильнее, настроил против себя остальную команду, проиграл несколько важнейших матчей, а на «Энфилде» его команда выглядела просто жалко. Это стало концом его работы в Манчестере. Два с половиной года назад все ждали большего.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Путь от тренера одного из фаворитов чемпионата мира, у которого отличные отношения с командой, до безработного из-за потери доверия игроков Хулен прошёл за несколько месяцев. Но что гораздо важнее – за это время он ухитрился потерять работу сразу в двух командах. Руководя сборной, он подписал контракт с «Реалом» за спиной у федерации футбола. Отправить его в отставку – эмоциональное решение, но его можно понять: в федерации думают не о сиюминутных результатах, а о принципах работы. Но и в «Реале» у Лопетеги не получилось. Пока он перестраивал команду, привыкшую играть на Роналду, началась эпидемия травм, которая объективно серьёзно помешала тренеру внедрять свои идеи. Ну а трусливый матч с «Барселоной» стал последней каплей, после которой увольнение выглядело неизбежным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Реал» уволил Хулена Лопетеги. Он продержался 4,5 месяца Главное, что надо знать об отставке в мадридском клубе.

Тренеру «Монако» адски не повезло. В чемпионате он так и не научился избегать унижения в матчах с «ПСЖ»: 1:7 весной, 0:3 в финале Кубка лиги, 0:4 в Суперкубке. Летом он потерял половину команды, а из игроков, которых купили взамен, не смог сходу составить новую. Октябрь «Монако» встретил в зоне вылета, и после серии из 10 матчей без побед Жардим был отправлен в отставку. На его место пригласили Тьерри Анри, но стало только хуже. Настолько, что сорвался даже Александр Головин. Он тоже был кандидатом в эту подборку, но великолепный чемпионат мира не позволяет его включить: вряд ли Головин когда-нибудь захочет забыть то лето. И мы тоже.

Фото: TF-Images/Getty Images

«Монако» уволил тренера, который приглашал Головина. Но дело не в тренере Жардим не справился. Никто бы не справился в такой ситуации.

Сампаоли затеял в сборной Аргентины что-то странное. Эксперименты со схемой, лучший бомбардир Серии А Икарди вне заявки на чемпионат мира, конфликты с игроками. Аргентина с трудом выбралась из группы благодаря тому, что Сампаоли на последний матч отказался от своих идей и команда просто играла весь матч на Месси – хотя именно этого тренер и хотел избежать. От Франции Аргентина пропустила четыре гола и покинула чемпионат мира, а Сампаоли после этого долго не могли уволить: был спор из-за неустойки. И даже то, что Аргентина оказалась единственной командой на чемпионате мира, которая вообще заставила Францию отыгрываться, не меняет ощущения от его работы. Эта команда была способна на большее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В футбольном плане 2018 год не удался для половины игроков сборной Германии, но для Озила он стал тяжёлым вдвойне. Его взаимоотношения с болельщиками сборной уже давно не были безоблачными, но после провала сборной ситуация вышла из-под контроля. Ули Хёнесс заявил, что Озил «годами играет дерьмово», а некоторые официальные лица публично раскритиковали его за фото с Реджепом Эрдоганом. Озил написал развёрнутый ответ на критику и завершил выступления за сборную. Тем временем в «Арсенале» он не всегда даже попадает в заявку – Эмери объясняет это тактическими причинами. Месуту нужна перезагрузка.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Лучшее, что можно сделать с фактом ухода Озила из сборной, не обсуждать его Максимально паршивая история.

Германия приехала на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов. Но, как после турнира намекал Жером Боатенг, немного переоценила себя. Безумная атакующая игра, при которой оба крайних защитника постоянно оказывались в атаке, привела к тому, что Германию стало очень легко ловить на контратаках. После бесславного вылета с чемпионата мира Лёв сохранил работу, но ситуация не улучшилась. Напротив, в Лиге наций Германия только подтвердила свой кризис, вылетев из элитного дивизиона. Но и после этого Лёв остался. Кажется, в федерации футбола уверены, что лучше этого тренера для сборной быть не может.