Самые трогательные поступки 2018 года

1. Болельщики «Зенита» аплодировали Шатову, забившему в ворота «Зенита»
Один из самых драматичных матчей прошлого сезона: «Зенит» – «Краснодар». В начале этого года Олег Шатов оказался не нужен «Зениту» (точнее, тренеру Манчини). Полузащитника отдали в аренду в «Краснодар», которому пришлось доплатить за участие Шатова в матче на «Газпром Арене». Гости выиграли со счётом 2:1 благодаря голу хавбека. Питерские фанаты аплодировали Шатову, который доигрывал матч с травмой, а потом просто рухнул на газон. На скамейке запасных футболист не сдержал слёз.
2. Японцы и сенегальцы убирали мусор на стадионе
Футболисты сборной Японии оставили после себя идеально чистую раздевалку на «Ростов Арене» после поражения от бельгийцев в 1/8 финала ЧМ-2018. Осталась лишь записка со словом «спасибо» на русском языке. Кроме того, болельщики сборной Японии, а также Сенегала убирали за собой мусор на стадионах после матчей.
3. Мексиканец приехал на ЧМ-2018 с Fan ID покойной жены и детей
Фанат Хильберто Мартинес планировал приехать на ЧМ-2018 вместе с женой, сыном и дочкой. Семья оформила Fan ID и заказала футболки сборной Мексики со своими именами. Однако незадолго до мундиаля в автокатострофе скончались и жена, и дети Хильберто. Он уже собирался отменить поездку в Россию, но передумал после разговора с вратарём сборной Мексики Гильерме Очоа. Прилетев в Москву, Хильберто надел сразу три Fan ID, постоял рядом с Большим театром (в нём мечтала побывать 6-летняя дочь Мия), а в Питер поехал на поезде (как хотела его жена Вероника). Хильберто написал у себя на странице в «Фейсбуке», что в «Лужниках» во время гола мексиканцев в ворота немцев ему послышались счастливые крики сына и он словно праздновал победу вместе с родными.
4. Фанаты ЦСКА попрощались на «ВЭБ Арене» с Игнашевичем и Березуцкими
В России фанатам редко удаётся нормально прощаться с кумирами. ЦСКА же организовал специальную церемонию на встрече с болельщиками. Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий (увы, его брат отсутствовал) на прощании поблагодарили фанатов за поддержку. После стольких лет в ЦСКА защитники должны были уйти именно так – под скандирования своих имён.
5. В Парагвае собака стала футбольным тренером
Тренер парагвайской команды «2 мая» (вторая по силе лига) прикормил пса на стадионе, и собака по кличке Тесапара стала сопровождать тренера повсюду. Во время занятий пёс повторял движения за футболистами. Болельщики шутили, что Тесапара уже вошла в тренерский штаб. Собака оказалась настолько послушной, что во время матчей сидела рядом с тренером и не выбегала на поле.
6. Венесуэлец забил гол и убежал на трибуну делать предложение девушке
Ещё одна история из Южной Америки. В чемпионате Чили полузащитник «Антофагасто» Эдуард Белло забил гол и рванул на центральную трибуну, чтобы сделать предложение своей девушке. Встав на колено, футболист протянул ей кольцо. Девушка по имени Габриэла согласилась. Эту задумку футболист вынашивал три месяца. В этом же матче Белло забил ещё раз, а затем получил тяжёлую травму.
7. Трогательное прощание фанатов с Каррерой в Шереметьево
С 2001 года многие тренеры пытались выиграть чемпионат России со «Спартаком», но это удалось сделать лишь Массимо Каррере. В итоге он стал идолом для поклонников красно-белых. В середине буднего дня в аэропорт Шереметьево приехали сотни фанатов. Они не давали прохода итальянцу, который мог опоздать на самолет. Тренер раздал много автографов и сфотографировался, но не смог уделить внимание даже половине собравшихся. Для того чтобы он вылетел, полицейским пришлось сдерживать фанатов. Каррера ушёл на посадку под скандирование «A tutti avanti Massimo Carrera!».
8. 6-летний мальчик продавал игрушки ради финала Кубка Либертадорес
Аргентинский мальчик Ренцо болеет за «Ривер Плейт» и так хотел попасть на финал Кубка Либертадорес, что у дома выставил на продажу свои игрушки ради билета на футбол. Эта история разлетелась по всему миру и дошла до филиала фанатов «Ривер Плейт» в Малаге. Руководитель испанского отделения отправился в Аргентину и вручил Ренцо и его маме два билета.
9. Пепе выплатил зарплату поварам и садовникам
Защитник Пепе известен агрессивным поведением на поле, но в «Бешикташе» он отметился неординарным поступком. Клуб испытывает финансовые проблемы, а португалец, покидая «Бешикташ», выплатил зарплату сотрудникам из своего кармана. По данным турецких СМИ Пепе компенсировал задолженности, которые были перед поварами и садовниками.
10. Фанаты «Бетиса» закидали поле мягкими игрушками
На стадионе «Бетиса» болельщики бросили на газон сотни игрушек перед матчем с «Эйбаром». Эту акцию устроил севильский клуб перед Новым годом в поддержку благотворительного фонда и малоимущих семей. Фанаты кидали игрушки, напевая новогоднюю песню «jingle bells».
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О самых трогательных событиях 2017 года можно прочесть здесь.
А благородные поступки за 2016 год – тут (и продолжение тут).