Самые трогательные поступки 2018 года

1. Болельщики «Зенита» аплодировали Шатову, забившему в ворота «Зенита»

Один из самых драматичных матчей прошлого сезона: «Зенит» – «Краснодар». В начале этого года Олег Шатов оказался не нужен «Зениту» (точнее, тренеру Манчини). Полузащитника отдали в аренду в «Краснодар», которому пришлось доплатить за участие Шатова в матче на «Газпром Арене». Гости выиграли со счётом 2:1 благодаря голу хавбека. Питерские фанаты аплодировали Шатову, который доигрывал матч с травмой, а потом просто рухнул на газон. На скамейке запасных футболист не сдержал слёз.

Фото: matchtv.ru

Почему плакал Шатов? Объясняем Самый эмоциональный матч сезона, в котором всё сошлось на Шатове.

2. Японцы и сенегальцы убирали мусор на стадионе

Футболисты сборной Японии оставили после себя идеально чистую раздевалку на «Ростов Арене» после поражения от бельгийцев в 1/8 финала ЧМ-2018. Осталась лишь записка со словом «спасибо» на русском языке. Кроме того, болельщики сборной Японии, а также Сенегала убирали за собой мусор на стадионах после матчей.

Фото: twitter.com/WalshU_Soccer

3. Мексиканец приехал на ЧМ-2018 с Fan ID покойной жены и детей

Фанат Хильберто Мартинес планировал приехать на ЧМ-2018 вместе с женой, сыном и дочкой. Семья оформила Fan ID и заказала футболки сборной Мексики со своими именами. Однако незадолго до мундиаля в автокатострофе скончались и жена, и дети Хильберто. Он уже собирался отменить поездку в Россию, но передумал после разговора с вратарём сборной Мексики Гильерме Очоа. Прилетев в Москву, Хильберто надел сразу три Fan ID, постоял рядом с Большим театром (в нём мечтала побывать 6-летняя дочь Мия), а в Питер поехал на поезде (как хотела его жена Вероника). Хильберто написал у себя на странице в «Фейсбуке», что в «Лужниках» во время гола мексиканцев в ворота немцев ему послышались счастливые крики сына и он словно праздновал победу вместе с родными.

4. Фанаты ЦСКА попрощались на «ВЭБ Арене» с Игнашевичем и Березуцкими

В России фанатам редко удаётся нормально прощаться с кумирами. ЦСКА же организовал специальную церемонию на встрече с болельщиками. Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий (увы, его брат отсутствовал) на прощании поблагодарили фанатов за поддержку. После стольких лет в ЦСКА защитники должны были уйти именно так – под скандирования своих имён.

5. В Парагвае собака стала футбольным тренером

Тренер парагвайской команды «2 мая» (вторая по силе лига) прикормил пса на стадионе, и собака по кличке Тесапара стала сопровождать тренера повсюду. Во время занятий пёс повторял движения за футболистами. Болельщики шутили, что Тесапара уже вошла в тренерский штаб. Собака оказалась настолько послушной, что во время матчей сидела рядом с тренером и не выбегала на поле.

Ничего особенного. Просто собака тренирует парагвайский клуб Пёс – ассистент человека!

6. Венесуэлец забил гол и убежал на трибуну делать предложение девушке

Ещё одна история из Южной Америки. В чемпионате Чили полузащитник «Антофагасто» Эдуард Белло забил гол и рванул на центральную трибуну, чтобы сделать предложение своей девушке. Встав на колено, футболист протянул ей кольцо. Девушка по имени Габриэла согласилась. Эту задумку футболист вынашивал три месяца. В этом же матче Белло забил ещё раз, а затем получил тяжёлую травму.

Забил гол и убежал на трибуну. Невероятная история из чемпионата Чили Когда один матч насыщеннее, чем вся карьера.

7. Трогательное прощание фанатов с Каррерой в Шереметьево

С 2001 года многие тренеры пытались выиграть чемпионат России со «Спартаком», но это удалось сделать лишь Массимо Каррере. В итоге он стал идолом для поклонников красно-белых. В середине буднего дня в аэропорт Шереметьево приехали сотни фанатов. Они не давали прохода итальянцу, который мог опоздать на самолет. Тренер раздал много автографов и сфотографировался, но не смог уделить внимание даже половине собравшихся. Для того чтобы он вылетел, полицейским пришлось сдерживать фанатов. Каррера ушёл на посадку под скандирование «A tutti avanti Massimo Carrera!».

Такого прощания не видел ни один тренер «Спартака». Репортаж из Шереметьево В какой-то момент итальянцу пришлось убегать от фанатов.

8. 6-летний мальчик продавал игрушки ради финала Кубка Либертадорес

Аргентинский мальчик Ренцо болеет за «Ривер Плейт» и так хотел попасть на финал Кубка Либертадорес, что у дома выставил на продажу свои игрушки ради билета на футбол. Эта история разлетелась по всему миру и дошла до филиала фанатов «Ривер Плейт» в Малаге. Руководитель испанского отделения отправился в Аргентину и вручил Ренцо и его маме два билета.

6-летний мальчик продаёт игрушки ради финала Кубка Либертадорес Очень трогательная история.

9. Пепе выплатил зарплату поварам и садовникам

Защитник Пепе известен агрессивным поведением на поле, но в «Бешикташе» он отметился неординарным поступком. Клуб испытывает финансовые проблемы, а португалец, покидая «Бешикташ», выплатил зарплату сотрудникам из своего кармана. По данным турецких СМИ Пепе компенсировал задолженности, которые были перед поварами и садовниками.

10. Фанаты «Бетиса» закидали поле мягкими игрушками

На стадионе «Бетиса» болельщики бросили на газон сотни игрушек перед матчем с «Эйбаром». Эту акцию устроил севильский клуб перед Новым годом в поддержку благотворительного фонда и малоимущих семей. Фанаты кидали игрушки, напевая новогоднюю песню «jingle bells».

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О самых трогательных событиях 2017 года можно прочесть здесь.

А благородные поступки за 2016 год – тут (и продолжение тут).