«Меня и Наиля Измайлова просто столкнули лбами»

Эта история гремела в прошлом году. Как раз тогда в прессу попала информация о том, что про «Спартак» планируют снять полнометражное кино и сериал об истории клуба.

Ни то, ни другое свет так и не увидело — вместо них Сеть взорвало интервью популярного кинопродюсера Юсупа Бахшиева («Параграф 78», «Антикиллер» и пр.). В нём он обвинил руководство «Спартака» в срыве проекта.

Спустя время Юсуп сообщил «Чемпионату», что проект всё-таки состоится. А заодно объяснил, что же случилось между ним и боссами красно-белых в прошлом году.

— Тот конфликт был создан совершенно искусственно другими людьми. Они просто грамотно стравили двух людей, — говорит Юсуп Бахшиев.



— О ком речь?

— Всем известно, что не так давно рядом со «Спартаком» была группа лиц, которая старалась тянуть одеяло на себя. В какой-то момент ко мне обратился один из этих людей. Так называемый теневой футбольный агент. Он сказал, что якобы представляет все интересы клуба.



— Кто именно?

— Тимур Гурцкая. Сказал, что некоторые люди губят клуб, но он с партнёрами готов помочь с сериалом. Мне было сказано, что Измайлов является помехой в этой работе, что в итоге не соответствовало действительности.



— Тогда и появилось то самое интервью?

— Нас просто стравили. Мне говорили про Наиля вещи, которые оказались очень далеки от истины. А он в той ситуации просто отстаивал интересы клуба. Но тогда мы наговорили друг другу много всего, и сложно было продолжать проект вместе.



— Как удалось вырулить ту ситуацию?

— Есть общие друзья, которые с нами поговорили, предложили встретиться нам с Наилем лично. Поскольку мы с Измайловым любим «Спартак» и искренне желаем ему добра, мы пошли на эту встречу. Быстро обо всём договорились, потому что никакой злобы друг на друга не было — было недопонимание. Которое было создано искусственно другими людьми – их, к счастью, уже нет в «Спартаке».



— Измайлов предъявил претензии после той истории?

— Нет, мы просто обоюдно высказали друг другу всё, что у нас было. Есть два способа примирения. Один — не ворошить прошлое. Это красиво звучит, но никогда не работает. Мы же это прошлое разобрали и решили между собой все вопросы. Достаточно быстро и легко вновь вернулись к проекту, который должен стать новым словом в киноиндустрии. Теперь мы работаем одной сплочённой командой.

Наиль Измайлов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Об идеологии проекта

— Вернёмся к самому проекту. Тогда НТВ был готов его спонсировать, но у них не было права использовать бренд «Спартак». Как обстоит ситуация сейчас?

— Проект называется «Лучшие люди страны». Он проходит проект реновации — настоящий апгрейд. Ведь почему нас так легко было столкнуть с Наилем — мы оба люди творческие и самодостаточные. Если мы чего-то хотим, чётко представляем, что хотим сделать. Я подходил к вопросу с точки зрения кинематографа. У Наиля, как я сейчас уже понял, был правильный посыл вынести проект из кинематографической среды.



— В чём основные мотивы этого посыла?

— «Спартак» — народная команда, поэтому и проект должен делать народ. Хотим создать сообщество, в котором каждый будет делать то, что умеет. В России много людей на вопрос «За кого вы болеете?» отвечают: «За «Спартак». По данным социологов, таких людей примерно 24 млн. Реальных болельщиков, конечно, меньше, но в той или иной степени они связаны с командой ментально. Не только с командой, но и с той глупостью и мерзостью, которая происходит рядом с ней.

— Уточните, в чём именно был прав Измайлов?

— Вот скажите, как можно снять обычное кино про такую команду?



— Объясните.

— Не хочу никого обидеть, но «Спартак» — уникальная команда, народная. В Советской России братьям Старостиным удалось создать частный клуб, который в корне отличался по структуре от всех остальных команд. Это придаёт ей сакральный смысл, все мы знаем, что значит слово «братство» в нашей стране. У «Спартака» уникальная история. По ней можно увидеть, что «Спартак» — некий срез событий в нашей стране.



— Даже так?

— Ну вы посмотрите: страну колбасит — то же происходит со «Спартаком», если всё хорошо — у клуба тоже всё в порядке. Конец 70-х — начало 80-х — вообще золотое время. Как раз тогда «Спартак» приобретает черты той команды, которую мы знаем и любим.



— С приходом Бескова?

— По моему мнению, «Спартак» тогда и состоялся. Что, кстати, тоже уникально, ведь он динамовец, а этот клуб был идеологическим противником «Спартака». Возьмите Николая Петровича, он никогда не полюбил бы Бескова. Он ведь был отцом «Спартака», а когда твоего сына начинают учить… Но он смог наступить на горло тем эмоциям. Хочу показать историю клуба. Не только про Бескова или кого-то ещё, но и как за один день люди могли сшить ковровое покрытие для Красной площади, зная, что будут играть перед одним из самых тоталитарных вождей в истории. И после всего этого футбол получает жизнь...



— Глубоко копаете.

— Есть мысль прорезать историю и самого Спартака в фильме. Глобально моя задача как художника — снять с него забрало. Я рождён в СССР, поэтому для Советской России восставший раб был символом. Теперь уже ясно, что никаким рабом он не был — наоборот, он был аристократом. Памятник у стадиона в каком-то смысле хорош, но для меня это не Спартак.



— Почему?

— Закрытая маска, щит, меч. Спартак ведь никогда не был гладиатором, он, наоборот, учил гладиаторов драться.



— Не боитесь, что этот образ может расходиться с восприятием болельщиков или клуба?

— Мы же как раз поэтому и хотим их вовлечь в процесс — чтобы у нас был общий взгляд на то, что мы делаем. Мы замахиваемся даже не на те 24 млн человек, о которых мы говорили применительно к «Спартаку», а на всю страну.



— Как именно это произойдёт?

— На первом этапе мы собираемся создать платформу по творческому применению способностей людей, болеющих за «Спартак». Есть несколько социальных групп, имеющих отношение к команде — футболисты, академия и всё остальное.



— Сами болельщики будут участвовать в проекте?

— Конечно. Если есть артистические способности, мы рассмотрим их для роли в эпизоде, умеют драться — включим в сцену драк стенка на стенку, как когда Пресня дралась с Дорогомиловкой. Есть артефакты, связанные с историей клуба, — пожалуйста, давайте сделаем их доступными для людей.



— В этом смысле очень поможет клубный музей.

— Конечно! Многие болельщики смогут сняться в массовке или поучаствовать в проекте финансово. На этом этапе мы хотим провести некий конкурс — это произойдёт, когда мы придём к выбору актёров на главную роль и написанию сценариев. Готовы слушать болельщиков — мы снимаем это кино для них и для всей страны.

Юсуп Бахшиев Фото: «Чемпионат»

О платформе, формате и размахе

— Из каких источников формируется бюджет?

— Из разных. У нас их несколько. Примкнём к ним в начале следующего года, когда будет полностью написан сценарий. Клуб тоже участвует в финансировании. Как по мне, это логично, кто ещё может быть больше заинтересован в этом проекте, если не сам «Спартак»?



— На какой платформе будет реализовываться проект? Интернет, ТВ?

— Телевидение — это, конечно, прекрасно, но мы понимаем, что интернет завоёвывает всё большую аудиторию. Пока сохраню интригу, скажу только, что мы готовы идти на самый верх.

— Вы говорили о компании «Централ Партнершип», которая была готова примкнуть к проекту. Сейчас готова?

— Я к ним не обращался, потому что сейчас мы хотим развернуть проект. Раньше это был обычный сериал на футбольную тему, а теперь, повторюсь, мы хотим делать его с обращением не только к спартаковцам, но и ко всей России.



— Но суть остаётся прежней — это будет сериал?

— И сериал, и полный метр, и документальный фильм, и книга. Это целый мультимедийный проект под рабочим названием «Лучшие люди страны». Мои продюсерские амбиции таковы, что это должно быть громче, чем «Движение вверх». Слишком уж много здесь всего переплетено. Чуть позже в планах даже есть полнометражный мультфильм. Рабочее название — «Колобок и Спартак». Полтора часа анимации с богатырями и футбольной историей.



— Есть понимание по актёрам?

— Будем хранить интригу. С 15 января у нас начнётся медийное освещение, но, как я уже сказал, всех людей из творческой среды, болеющих за «Спартак», мы будем привлекать. Назаров и Ефремов? Увидите!