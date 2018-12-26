Итоги года. Лучший вратарь России — 2018

Этот год стремительно близится к завершению, так что самое время подводить его итоги. Кто был лучшим вратарём 2018-го? На этот вопрос отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».



Владимир Пильгуй, бывший вратарь московского «Динамо»:

— Акинфеев. Во-первых, он на хорошем уровне выступил на чемпионате мира, уже только за это он заслужил права считаться лучшим. Да и в чемпионате России он играет надёжно, без грубых ошибок. Второе место отдал бы Лунёву. За исключением нескольких последних матчей, он выступал надёжно, на протяжении года много раз выручал «Зенит», за что абсолютно заслуженно вызвался в сборную.



Евгений Корнюхин, бывший вратарь ЦСКА:

— Его фамилия сейчас у всех на слуху. Конечно, Игорь Акинфеев. Он внёс огромный вклад в успех нашей сборной на чемпионате мира.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Гилерме. Он вратарь сборной, заслужил право играть в основном составе. В чемпионате тоже показывал себя уверенно, надёжно выступая за «Локомотив».

Месяц назад он думал, что закончил в сборной. Теперь два матча по 90 минут История одного игрока сборной России.

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА:

— Игорь Акинфеев, потому что лучше него никого нет. Второе место, несмотря на ошибки, отдал бы Андрею Лунёву. Он сейчас является основным вратарём сборной, также много раз выручал «Зенит».



Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Акинфеев. Он отлично проявил себя на чемпионате мира, да и в клубе продолжает показывать высокий уровень. Второе место отдал бы Лунёву. В целом он играл неплохо, но в последних матчах за «Зенит» выглядел не очень убедительно.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

— Акинфеев — лучший вратарь Российской Премьер-Лиги. Тут и причины такого выбора можно не называть. К сожалению, я не вижу другой кандидатуры на звание лучшего вратаря.

Спасибо, Игорь Акинфеев! Это было круто Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Валерий Газзаев, бывший главый тренер ЦСКА:

— Акинфеев. Потому что он на протяжении 15 лет подтверждает свой класс и является лучшим в стране. Настоящий лидер, который всю карьеру показывает высокий уровень профессионализма и выражает преданность своему клубу и стране. Прошедший чемпионат мира лишь подтвердил всё, что я сказал. У нас есть хорошие вратари, но он стоит особняком. На сегодняшний день он является примером и вошёл в когорту выдающихся вратарей: Яшина, Дасаева. Им сегодня гордится Россия.



Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— В течение года себя хорошо показали Акинфеев, Лунёв, Селихов и Максименко. Но лучший всё-таки Игорь. Человек стоял за сборную на первенстве мира, уже этим заслужив это звание. Второе место отдам Лунёву: он защищает ворота лидера чемпионата – «Зенита».



Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— По всем показателям лучший — Акинфеев. Второе место отдал бы Андрюхе Лунёву. Он неудачно провёл концовку года, но в течение 2018-го выступал хорошо, отлично заменил Игоря, когда он ушёл из сборной. Ещё стоит отметить Гилерме, но второе место всё-таки у Лунёва. Он стал играть стабильнее, улучшил игру ногами, видно, что парень растёт.

5 главных героев ЦСКА в 2018 году Это был тяжёлый год для «армейцев», перестроечный. Но завершили они его блестяще.

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

— Вопросов здесь быть не может. Игорь Акинфеев выдал едва ли не лучший год в карьере. Весной он дошёл с ЦСКА до 1/4 Лиги Европы, летом стал национальным героем на чемпионате мира, а осенью абсолютно новая оборона ЦСКА, ведомая Игорем, пропустила меньше всех в чемпионате и ни разу не пропустила от «Реала» в Лиге чемпионов. Какие ещё вопросы?

Лучший вратарь РПЛ 2018 года — кто он?

Мнение читателей

Grafolenev:

— Далеко прокручивать не пришлось. Просто есть Акинфеев и есть все остальные.

lavezzi22:

— Кто-то другой — это кто? Ребров, Селихов или Максименко, кто из них?



Rako:

— Вспоминаем феерию Акинфеева на ЧМ и понимаем, кто лучший.



spartak2102:

— Чепчугов.



v-gideon99:

— Опрос «Лучший вратарь»



Варианты:

Акинфеев

Смотри пункт 1.

Нога Акинфеева.